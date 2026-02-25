Có gì trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài kỷ lục của ông Trump?

Lúc 21h ngày 24/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang trong bối cảnh đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp, bao gồm cả vấn đề nhập cư, chủ đề đã hai lần giúp ông đắc cử vào Nhà Trắng.

Bài phát biểu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao giáng đòn mạnh vào chính sách thuế quan của ông và nhiều tuần sau khi các đặc vụ liên bang do chính quyền triển khai đến thành phố Minneapolis bắn chết hai công dân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang. (Ảnh: Getty)

Nước Mỹ trở lại

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump tuyên bố nước Mỹ đã trở lại, lớn mạnh, tốt đẹp, giàu có hơn và hùng mạnh hơn bao giờ hết. " Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ " , ông Trump nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông Trump đề cập đến một loạt các chỉ số kinh tế khả quan, nhằm xoa dịu những lo ngại sâu sắc của người dân Mỹ về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Chỉ sau khoảng 5 phút, ông Trump bắt đầu ca ngợi biên giới Mỹ - Mexico, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ "luôn cho phép người dân nhập cảnh hợp pháp". Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều, vì nhiều người nhập cư thực hiện thủ tục pháp lý tại Mỹ đã bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp nhập cư của ông.

Tổng thống Trump tiếp tục đề cập đến chính sách đối ngoại với Venezuela, quốc gia mà ông gọi là "người bạn và đối tác mới của chúng ta". Ông cho biết Mỹ đã nhập 80 triệu thùng dầu từ nước này.

“Sản lượng dầu của Mỹ tăng hơn 600.000 thùng mỗi ngày và chúng ta vừa nhận được hơn 80 triệu thùng dầu từ người bạn - đối tác mới của chúng ta, Venezuela. Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ đang ở mức cao kỷ lục vì tôi giữ lời hứa của mình là sẽ khoan, khoan và khoan”, ông Trump nói thêm.

Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) trên toàn quốc "đã chấm dứt" và ca ngợi những nỗ lực toàn diện của chính quyền Mỹ nhằm hủy bỏ chương trình này. "Chúng ta đã chấm dứt DEI ở nước Mỹ. Đất nước chúng ta đang chiến thắng trở lại", ông Trump nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Getty)

Tiếp tục bài phát biểu, Tổng thống Trump gọi phán quyết của Tòa án Tối cao về mức thuế khẩn cấp sâu rộng của ông là "đáng tiếc", trong khi 4 thẩm phán ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng họp Hạ viện nhìn thẳng vào ông với vẻ mặt nghiêm nghị. Tổng thống Trump cho rằng ông sử dụng thuế quan để "mang lại những lợi ích tuyệt vời cho đất nước" nhưng rồi "chỉ 4 ngày trước, một phán quyết không may từ Tòa án Tối cao Mỹ vừa được đưa ra, một phán quyết rất đáng tiếc".

Khi nói về sáng kiến TrumpRX, website giúp người Mỹ tiếp cận thuốc kê đơn giá ưu đãi trực tiếp từ các hãng dược phẩm, Tổng thống Trump cho rằng đáng lẽ ông đang ở nhiệm kỳ thứ ba. "Vậy là trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, đáng lẽ tôi phải trong nhiệm kỳ thứ ba cơ. Những điều kỳ lạ vẫn xảy ra", ông Trump nói.

Loạt thành tích

Thành tích mà ông Trump tự hào khi ông nhắc đến trong bài phát biểu Thông điệp liên bang là chính quyền của ông chấm dứt toàn bộ tình trạng vượt biên vào Mỹ trong 9 tháng qua và lượng fentanyl tuồn qua biên giới giảm kỷ lục 56% chỉ trong một năm.

"Sau 4 năm mà hàng triệu, hàng triệu người nhập cư trái phép tràn qua biên giới của chúng ta, hoàn toàn không bị ngăn chặn và kiểm soát, giờ đây nước Mỹ đã có đường biên giới mạnh nhất và an toàn nhất trong lịch sử, vượt xa mọi giai đoạn trước. Trong 9 tháng qua, không có người nhập cư trái phép nào được phép vào Mỹ" , ông Trump cho hay.

Khi nửa bài phát biểu trôi qua, ông Trump bất ngờ đề nghị tất cả nghị sĩ trong khán phòng đứng dậy nếu họ đồng ý "nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ Mỹ là bảo vệ công dân Mỹ, chứ không phải người nhập cư bất hợp pháp" cũng như kêu gọi khôi phục ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Các nghị sĩ Cộng hòa đứng dậy, trong khi nhiều nhà lập pháp Dân chủ không làm theo. "Các vị nên thấy xấu hổ khi không đứng lên", ông Trump gay gắt.

Thành viên trong gia đình Tổng thống Trump có mặt tại từ sớm tại hội trường. (Ảnh: Getty)

Đồng thời, ông kêu gọi kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua Dự luật Bảo vệ Tư cách Cử tri Mỹ (SAVE). Dự luật này sẽ yêu cầu tất cả người Mỹ phải xuất trình bằng chứng quốc tịch Mỹ khi đăng ký bỏ phiếu.

Và trước thời điểm cuộc đàm phán với Iran đến gần, Tổng thống Trump tuyên bố quốc gia này đang tìm cách phát triển tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Mỹ, vốn là công nghệ vũ khí tầm xa mà chỉ một số ít quốc gia sở hữu và ca ngợi việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để kiềm chế những bước tiến của Iran hướng tới vũ khí hạt nhân.

"Họ đã phát triển tên lửa có thể đe dọa châu Âu và căn cứ của chúng ta ở nước ngoài. Họ đang nỗ lực chế tạo những tên lửa có thể vươn tới Mỹ" , ông Trump nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn mong muốn giải quyết căng thẳng với Iran thông qua con đường ngoại giao và vạch ra lằn ranh đỏ rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân . "Không thể để điều đó xảy ra", ông tuyên bố.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm đưa toàn bộ con tin bị giam tại Dải Gaza trở về và các nghị sĩ đảng Dân chủ đứng dậy vỗ tay.

"Theo thỏa thuận ngừng bắn mà tôi đã đàm phán, từng con tin, cả còn sống lẫn đã thiệt mạng, đều đã được đưa về nhà. Mọi người có tin được không? Không ai nghĩ việc đó là khả thi", ông Trump cho hay.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump không đề cập đến việc Bộ Tư pháp của ông công bố 3 triệu hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein hồi tháng trước hoặc đạo luật mà ông ký hồi tháng 11/2025, trong đó quy định việc công bố những hồ sơ này.