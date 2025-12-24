Có gì hấp dẫn tại hoạt động sống xanh thu hút đông đảo bạn trẻ khắp ba miền?

Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh" là chương trình thường niên do TH true MILK khởi xướng nhằm góp phần hình thành ý thức và thói quen sống xanh và bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Tiếp nối thành công của năm 2024 khi thu gom đến 4,2 tấn vỏ hộp sữa, năm nay Tập đoàn TH đã phối hợp cùng Tetra Pak Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình. Đặc biệt, địa điểm thu gom còn được mở rộng tới các cửa hàng TH true mart tại Nghệ An, từ đó tinh thần bảo vệ môi trường được lan toả khắp cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Chính thức khởi động từ 01/03/2025, đến nay chương trình "Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2025" đã thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia, nhất là thế hệ trẻ nhờ vào ý nghĩa bền vững cùng những phần quà hấp dẫn.

Trong khuôn khổ chương trình "Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2025", Tập đoàn TH còn tổ chức Workshop "Vỏ hộp tái "xinh"" giúp người dùng "hô biến" vỏ hộp thành tranh 3D hoặc Bookmark độc đáo. Không chỉ mang đến những trải nghiệm tái chế thiết thực, bổ ích, chương trình còn truyền cảm hứng sống xanh thông qua những hoạt động gần gũi. Với những thành công này, thời gian tới TH sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động bền vững khác dành cho cộng đồng.

Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình "Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2025" tại đây!