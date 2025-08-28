Có gì đặc biệt tại khu đô thị chậm tiến độ từ 2008 mà đại gia Lê Thanh Thản vừa tái xuất đã muốn “hồi sinh”?

“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản tái xuất

Thời gian gần đây, ông Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất sau nhiều năm. Cụ thể, chiều ngày 20/8, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh nhằm nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Từ ngày 1/7/2025, xã Tam Hưng mới được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn (huyện Thanh Oai). Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản - thường được gọi là “đại gia điếu cày” - sở hữu. Đây là một trong những tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú và bất động sản, với hệ thống khách sạn trải dài từ Bắc vào Nam và nhiều dự án khu đô thị quy mô…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ. Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của xã Tam Hưng và cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ông Lê Thanh Thản khẳng định, Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Buổi làm việc đã mở ra định hướng rõ ràng, thể hiện tinh thần đồng hành, quyết tâm giữa chính quyền và doanh nghiệp. Với sự chung sức, cam kết từ hai phía, các dự án đô thị trên địa bàn Tam Hưng kỳ vọng sẽ sớm được triển khai mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong tiến trình xây dựng xã trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Khu đô thị được triển khai từ 2008 có gì đặc biệt?

Được biết, từ năm 2008, tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội) đã ký Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) và Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) - tạm gọi là bên B.

Theo Hợp đồng BT, bên B tự thu xếp nguồn vốn để xây dựng và hoàn thành tuyến đường trục phía Nam có chiều dài 41 km.

Để hoàn vốn dự án đường trục phía Nam, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã giao cho bên B thực hiện dự án khác, gồm 3 dự án bất động sản là dự án khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5, dự án khu đô thị Thanh Hà B - Cienco 5 và dự án khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5.

Năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản đứng đầu đã mua lại 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) - thuộc Cienco 5.

Vị trí triển khai Khu đô thị Mỹ Hưng (ảnh chụp vào cuối tháng 7/2024).

Khu đô thị Mỹ Hưng được triển khai trên khu đất có diện tích 182 ha thuộc địa bàn các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng và Bình Minh của huyện Thanh Oai cũ.

Do không đủ tiềm lực tài chính và gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ bất động sản đóng băng, dự án bị chậm tiến độ nhiều năm.

Khu đô thị Mỹ Hưng nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và B, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện khi tiếp giáp đường trục phía Nam và tuyến Vành đai 4.

Mới đây, vào tháng 2/2025, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5.

Theo đó, dự án khu đô thị mới Mỹ Hưng được điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết tháng 10/2028, làm cơ sở để Cienco 5 và Cienco 5 Land hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giải phóng mặt bằng dự án.



