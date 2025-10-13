Có gì bên trong Trạm y tế xã “xanh – sạch – đẹp” nhất cả nước được Bộ Y tế công nhận?

Tháng 8/2025, Bộ Y tế tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp” lần thứ I với sự tham gia của hơn 2.000 cơ sở y tế trên cả nước. Trong nhóm Trạm y tế xã, giải Nhất toàn quốc đã được trao cho Trạm Y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An.

Đây là một minh chứng cho nỗ lực bền bỉ và sáng tạo của đội ngũ cán bộ nơi đây trong việc xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Phủ xanh không gian, lan tỏa năng lượng tích cực

Bác sĩ Nguyễn Văn Phú, Trưởng Trạm Y tế Diễn Trường xã Hùng Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị được xây dựng trên diện tích 2.992,7 m², trong đó 40% diện tích được phủ xanh. Ngay từ cổng vào, khuôn viên trạm đã tạo ấn tượng với hàng cây xanh rợp bóng, các chậu cảnh, hoa và dãy cây dọc hành lang mang lại không gian thoáng mát, dễ chịu cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Hiện trạm có hơn 30 cây xanh các loại như: xoài, vú sữa, lộc vừng, hoa ban, vối, sưa... cùng hơn 35 chậu hoa, chậu cảnh được sắp đặt hài hòa.

Đặc biệt, vườn thuốc nam rộng 200 m² với trên 40 loại cây dược liệu vừa phục vụ công tác khám chữa bệnh, vừa là “lá phổi xanh” tạo cảnh quan sinh động, gần gũi.

Trạm Y tế Diễn Trường (ảnh BSCC).

Những ngày đầu triển khai mô hình ‘Xanh – Sạch – Đẹp’, trạm gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về kinh phí để xây dựng và duy trì mảng xanh, bác sĩ Phú chia sẻ.

“Chúng tôi đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã Hùng Châu thực hiện xã hội hóa, kêu gọi người dân và các mạnh thường quân chung tay. Sau ba năm, nhờ sự đồng lòng ấy, trạm đã có được khuôn viên rợp bóng cây, nhiều chậu hoa và cây cảnh có giá trị được người dân trồng, tặng cho trạm”, bác sĩ Phú nói.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, Trạm Y tế Diễn Trường còn triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường. Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, cùng hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng khu vực sân trạm.

Công tác vệ sinh môi trường được duy trì nghiêm ngặt hàng ngày. Các khu vực chức năng, nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, khô thoáng. 100% nhân viên y tế được tập huấn về phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế đúng quy định, đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.

Nơi người bệnh cảm nhận được sự hài lòng

Song song với việc xây dựng không gian xanh, bác sĩ Phú cho hay, trạm còn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, y đức và quy tắc ứng xử. Mỗi cán bộ, nhân viên đều được nhắc nhở giữ thái độ niềm nở, tận tâm, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

“Người bệnh đến trạm không chỉ được chăm sóc chu đáo mà còn được tận hưởng không gian trong lành, gần gũi. Ai cũng nói cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu ngay khi bước vào khuôn viên trạm”, bác sĩ Phú chia sẻ thêm.

Giải Nhất “Cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp” toàn quốc không chỉ là niềm tự hào mà còn là cam kết của Trạm Y tế Diễn Trường trong việc duy trì và phát huy giá trị môi trường y tế bền vững.

“Chúng tôi coi đây là tiêu chí quan trọng trong kế hoạch hoạt động hằng năm. Mục tiêu là tiếp tục làm tốt hơn nữa để mỗi người dân khi đến trạm đều cảm thấy an tâm, hài lòng không chỉ bởi dịch vụ y tế, mà còn bởi không gian xanh mát, sạch đẹp, đầy nhân văn”, bác sĩ Phú nhấn mạnh.

Trạm y tế Diễn Trường là minh rằng: y tế cơ sở không chỉ là nơi khám chữa bệnh, mà còn có thể trở thành biểu tượng cho sự đổi mới, văn minh và phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh Trạm Y tế Diễn Trường.