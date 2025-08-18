Có gì bên trong Bệnh viện tuyến tỉnh xanh – sạch – đẹp nhất cả nước, Bộ Y tế công nhận

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp” lần thứ I, với hơn 2.000 cơ sở y tế trên cả nước tham gia. Giải Nhất trong nhóm các khối cơ sở y tế tuyến tỉnh toàn quốc được trao cho Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long).

40% diện tích Bệnh viện phủ cây xanh

Trao đổi với BSCKII Huỳnh Hữu Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho hay, cơ sở hiện được quy hoạch trên tổng diện tích 16.39 ha với tỷ lệ phủ xanh khoảng 40%. Ở giai đoạn I, Bệnh viện khai thác 8.98 ha, trong đó hơn 30.560 m² (chiếm 33,96%) dành cho cây xanh và hồ nước.

Đại diễn lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh được Bộ trưởng Y tế trao giải thưởng (ảnh BVCC).

Hệ thống cây xanh được phân bổ từ công viên nội viện, thảm cỏ, tiểu cảnh đến bồn hoa dọc hành lang và khuôn viên các khoa phòng, giúp cải thiện vi khí hậu và tạo không gian thoáng mát cho bệnh nhân, nhân viên y tế. Hơn 1.000 cây xanh các loại đã được trồng, bao gồm cây dầu, sao, lộc vừng, bằng lăng, bông giấy, hồng lộc…

Theo dự kiến, trong giai đoạn II, Bệnh viện sẽ mở rộng thêm 7.41 ha, bổ sung hơn 27.000 m² cây xanh, vườn hoa, hồ nước kết hợp hệ thống sân bãi, giao thông nội bộ, hướng đến mục tiêu: “Bệnh viện sinh thái – thông minh”.

Theo ông Huỳnh Hữu Nhân, do quỹ đất dành cho hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội viện chiếm hơn 40% tổng diện tích, Bệnh viện đã tận dụng tối đa mọi khoảng trống để:

- Bố trí chậu cây, tiểu cảnh, vườn hoa mini tại hành lang, phòng chờ;

- Trồng cây bóng mát tại các tuyến đường, bãi xe, sân thể thao;

- Đồng thời chăm sóc thường xuyên để duy trì cảnh quan quanh năm.

Ngoài ra, nhiều ý tưởng mới được áp dụng như vườn thẳng đứng trên mảng tường lớn, vườn trên mái ở các khối nhà cao tầng, khu phục hồi chức năng xen kẽ mảng xanh và khu vườn trị liệu với lối đi bộ, ghế nghỉ, hoa lá để tạo không gian thư giãn.

Không gian xanh - sạch - đẹp tại Bệnh viện (ảnh BVCC).

Tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường

Song song với việc phủ xanh, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh triển khai hàng loạt giải pháp bảo vệ môi trường.

Ông Huỳnh Hữu Nhân cho biết, Bệnh viện đã lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện bằng đèn LED, thiết bị cảm ứng, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, sử dụng điện mặt trời. Lắp đặt vòi và bồn rửa tiết kiệm lưu lượng để tiết kiệm nước.

Công tác quản lý chất thải y tế cũng được Bệnh viện đặt lên hàng đầu trong vấn đề bảo vệ môi trường. Bệnh viện quản lý chất thải y tế theo đúng quy trình an toàn, ký hợp đồng xử lý với đơn vị chuyên trách.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã giảm rác thải nhựa bằng cách hạn chế đồ nhựa dùng một lần, sử dụng vật liệu tái chế, bố trí điểm tiếp nước uống thay chai nhựa. Tái chế bao bì, thùng carton, pallet và ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường.

“Không chỉ nổi bật với cảnh quan xanh, Bệnh viện còn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao như xạ trị ung thư, can thiệp tim mạch… ngay tại địa phương, giúp người dân không phải chuyển tuyến. Không gian sạch đẹp, quy trình rõ ràng và đội ngũ y tế tận tâm giúp người bệnh an tâm điều trị”, ông Huỳnh Hữu Nhân chia sẻ.

Giải thưởng và hướng đi tương lai

Giành Giải Nhất “Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp” cơ sở tuyến tỉnh là niềm tự hào và cũng là cam kết của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trong việc duy trì, phát huy giá trị môi trường y tế bền vững. BSCKII Huỳnh Hữu Nhân khẳng định, tiêu chí này sẽ trở thành chỉ số chất lượng cốt lõi, được đưa vào kế hoạch hành động và đánh giá thi đua hàng năm của Bệnh viện.

Hình ảnh mô tả bệnh viện trong giai đoạn II (ảnh BVCC).

Vị giám đốc Bệnh viện cũng tiết lộ thêm, trong giai đoạn II, Bệnh viện sẽ xây dựng thêm các khối điều trị và kỹ thuật hiện đại như trung tâm: Ung bướu, Tim mạch, Chấn thương chỉnh hình; nhà nghỉ cho thân nhân, chuyên gia; giảng đường; và các công trình phụ trợ.

Đồng thời, Bệnh viện đặt mục tiêu hoàn thành triển khai Bệnh án điện tử trước tháng 9/2025, hướng đến mô hình Bệnh viện thông minh với hệ thống quản lý số hóa, AI hỗ trợ chẩn đoán, kết nối dữ liệu y tế quốc gia và các tiện ích số cho bệnh nhân.

Với phương châm “Chất lượng – Chuyên nghiệp – Tận tâm”, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh quyết tâm trở thành địa chỉ y tế hiện đại, thân thiện, đáp ứng cả nhu cầu khám chữa bệnh và kỳ vọng về một môi trường sống xanh cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Huỳnh Hữu Nhân nói.

Một số hình ảnh tại Bệnh viện xanh - sạch - đẹp nhất cả nước:

Khu thu gom xử lý rác thải của bệnh viện.

Hành lang xanh - sạch - đẹp.

Hình ảnh mô tả nhà thuốc Bệnh viện trong giai đoạn II