Cô gái xinh đẹp, cao 1m72 "gây sốt" ở sới vật hội làng Bắc Ninh, tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh nữ đô vật Anh Thơ thi đấu tại Lễ hội truyền thống thôn Đoài Xuân Bính Ngọ 2026 tại quê nhà Bắc Ninh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ khiến khán giả trầm trồ vì vẻ đẹp và vóc dáng cao 1,72 m, Anh Thơ còn thu hút nhờ phong thái thi đấu tự tin, bản lĩnh, mạnh mẽ mỗi khi bước lên sới đấu.

Anh Thơ (sinh năm 2002, quê Bắc Ninh). Cách đây 1 năm, cô gái xinh xắn này cũng từng “nổi như cồn” nhờ các video thi đấu với đối thủ nam ở lễ hội đầu xuân Bắc Ninh.

Hình ảnh của nữ đô vật Anh Thơ trên sới đấu cùng đô vật Đào Hồng Sơn tại Lễ hội truyền thống thôn Đoài (Bắc Ninh) Xuân Bính Ngọ 2026 đang nhận được sự quan tâm của mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)



Anh Thơ sở hữu chiều cao 1m72, gương mặt ưa nhìn, mang vẻ đẹp mạnh mẽ, khỏe khoắn, cá tính.

Mặc dù vậy, khi cô diện áo dài trông cũng rất dịu dàng, dễ thương, mềm mại.

Anh Thơ từng được tuyển chọn vào đội vật chuyên nghiệp lúc còn trẻ, nhưng sau đó chuyển sang chơi bóng chuyền và hiện đang là vận động viên của một CLB tại Bắc Ninh. Cô gái xinh đẹp vẫn tích cực tham gia đấu vật truyền thống mỗi dịp đầu năm ở Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Anh Thơ từng cho biết cô kiếm được khoản thu nhập lên đến hơn 50 triệu đồng từ việc đi du xuân ở các hội làng.

Chia sẻ với Tri thức - Znews mới đây, Anh Thơ tâm sự 1 năm qua, cuộc sống của cô đã thay đổi khá nhiều. Cô gái 24 tuổi được biết đến nhiều hơn, có thêm nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác và nhận được nhiều tin nhắn động viên của mọi người.

Năm qua, Anh Thơ cũng gặt hái được khá khá giải thưởng trong các giải đấu bóng chuyền hơi.

Với Anh Thơ, vật và bóng chuyền là niềm yêu thích, đam mê nên cô sẽ không bao giờ từ bỏ.

Từ đầu năm 2025, song song với công việc cá nhân, Anh Thơ chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và đang mở lòng với những cơ hội phù hợp nếu có.

Mặc dù vậy, nữ đô vật xinh đẹp khẳng định chưa từng có ý định rời ra thể thao. Cả đô vật và bóng chuyền đều là những hoạt động Anh Thơ đam mê và yêu thích, gắn bó từ lâu nên chắc chắn cô không từ bỏ. Cô gái quê Bắc Ninh vẫn rất muốn tham gia nếu có cơ hội và sắp xếp được thời gian.

Ngoài thể thao, Anh Thơ bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh từ đầu năm 2025.

Hiện cô gái 24 tuổi vẫn đang độc thân và mong muốn tập trung phát triển bản thân, công việc. Song nếu duyên tới, cô cũng sẽ đón nhận.

Về chuyện tình cảm, Anh Thơ cho biết hiện vẫn đang độc thân. Gu bạn trai của cô là chàng trai có vóc dáng cao, gầy, hướng nội, ít nói, không hút thuốc, biết nấu ăn, chơi thể thao và có thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Nếu duyên tới, Anh Thơ sẽ đón nhận, còn hiện tại, cô muốn tập trung phát triển bản thân và công việc nhiều hơn.

Ảnh: FBNV