Cô gái vượt mặt Kỳ Duyên và dàn mỹ nhân để đứng đầu tập 1 Miss Universe Vietnam

Vào tối 22/8, tập đầu tiên của Miss Universe Vietnam 2024 chính thức lên sóng. Năm nay, cuộc thi có sức nóng vô cùng lớn khi có hàng loạt tên tuổi nổi tiếng tham gia như Kỳ Duyên, MLee, Phí Phương Anh, Vũ Thúy Quỳnh…



Trong tập phát sóng đầu tiên của Miss Universe Vietnam 2024, thí sinh Quỳnh Anh - Á quân chương trình The Face Vietnam 2018 đã nhận về những đánh giá tích cực và khen ngợi từ phía ban giám khảo. Người đẹp sinh năm 1999 có khả năng catwalk chuyên nghiệp và câu trả lời ứng xử điềm đạm, khéo léo.

Khi bước vào phần thử thách, Quỳnh Anh đã ngay lập tức ghi điểm với màn catwalk ấn tượng, đầy năng lượng. Đặc biệt, trong phần hô tên, người đẹp sinh năm 1999 đã tự tin "flex" hàng loạt các thành tích từng đạt được của bản thân. Người đẹp cũng là thí sinh đầu tiên trong top 33 nhận được cả 4 say "Yes" từ hội đồng giám khảo.



Quỳnh Anh tự tin chia sẻ trong chương trình: "Công việc của em hiện tại là một người mẫu. Trong suốt chặng đường hoạt động em cũng đạt được những thành tựu nhất định như Quán quân Supermodelme 2021, Á quân The Face Vietnam 2018, và là một trong những số ít người mẫu Việt có tên trên trang chủ Model.com - một chuyên trang đánh giá người mẫu quốc tế. Ngày hôm nay, bước chân lên sân khấu và đứng tại đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của em.

Đến với Miss Universe Vietnam 2024 bằng chính năng lượng tuổi trẻ của mình, dám ước mơ, dám thực hiện. Em mong muốn mọi người nhìn thấy em ở nhiều khía cạnh hơn, không chỉ là một người mẫu mà còn là một người truyền cảm hứng và có thể làm được nhiều điều hơn thế để mang lại những giá trị tích cực cho xã hội. Đừng ước mơ, hãy thực hiện đó là châm ngôn sống của em".

Quỳnh Anh nhận về những sự đánh giá cao từ ban giám khảo ngay trong tập 1

Người đẹp sinh năm 1999 được khen ngợi khả năng catwalk chuyên nghiệp

Không chỉ ghi điểm vì khả năng trình diễn tốt, Quỳnh Anh còn có màn ứng xử khéo léo khi trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Cụ thể, khi Dược Sĩ Tiến đặt ra câu hỏi về trình độ học vấn khiêm tốn và định kiến "chân dài não ngắn", Quỳnh Anh cho hay: "Em học tại một trường Đại học tại Hà Nội, khi có cơ duyên với The Face Vietnam, em đã quyết định Nam tiến. Vào TP.HCM, em tiếp tục theo học chuyên ngành du lịch và một lần nữa có cơ duyên đại diện Việt Nam tham dự Supermodelme ở Singapore.

Những cơ hội đó cho em nhiều trải nghiệm trên hành trình chinh phục công việc là người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên lại vô tình làm gián đoạn việc học tập bản thân. Dù vậy, em không ái ngại trước những đánh giá 'chân dài não ngắn' của dư luận. Với kinh nghiệm, sự trải nghiệm thực tế, em hoàn toàn tự tin trước những câu hỏi về vấn đề xã hội từ BGK".

Người đẹp sinh năm 1999 được đánh giá cao với màn ứng xử khéo léo, tự tin

Trước màn ứng xử của Quỳnh Anh, Dược Sĩ Tiến nhận xét: "Em rất biết cách trình bày, diễn đạt qua ngôn ngữ, câu trả lời có nội dung". Giám khảo Hương Giang cũng đưa ra đánh giá: "Bạn không chỉ đẹp mà còn có nội dung, trau dồi khả năng ăn nói rất kỹ càng, kiểm soát cảm xúc mọi thứ rất tốt.



Layout gần đây, tóc xoăn, rẽ ngôi giữa chị rất thích, rất Việt Nam, sẽ rất tượng nếu như thi quốc tế. Việc em ghi danh tại đây, đâu đó fan sắc đẹp, thời trang Đông Nam Á sẽ theo dõi hành trình của em".

Siêu mẫu Thanh Hằng nói về thí sinh mình từng làm việc cùng tại The Face Vietnam: "Quỳnh Anh của 2024 khác 2018 rất nhiều, xinh đẹp và trưởng thành hơn. Độ sâu của con người cũng nhiều hơn và rõ ràng hôm nay không có điều gì để chê cả".

Dàn ban giám khảo đã dành những lời khen ngợi cho phần thể hiện của người đẹp Quỳnh Anh

Ngay sau khi xuất sắc vượt qua vòng Audition, ghi danh vào top 33 thí sinh cùng tranh tài để chạm lấy ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Quỳnh Anh cùng các thí sinh khác đã bước tiếp vào thử thách đầu tiên của chương trình là chụp hình và thuyết trình với chủ đề "Who Am I?". Để thể hiện bản thân mình là ai, các thí sinh đã phải tự lên ý tưởng thông điệp, concept chụp hình, tự chọn layout makeup, chuẩn bị trang phục. Sau khi chọn được tấm ảnh toàn thân và bán thân, các thí sinh sẽ có 1 phút để thuyết trình trước ban giám khảo.

Quỳnh Anh nói về hành trình của bản thân: "Là một người luôn sẵn sàng thay đổi và mong muốn hoàn thiện bản thân. Để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, tôi đã chọn tham gia Miss Universe Vietnam 2024. Và những gì tôi nhận lại là những lời nhận xét và chỉ trích 'gương mặt này chỉ phù hợp làm người mẫu'.

Tuy nhiên, tôi luôn muốn trở thành nhân vật chính trong cuộc đời mình, vì vậy tôi quyết định tiếp tục chiến đấu. Tôi - Quỳnh Anh, sẽ cho mọi người thấy, không gì là không thể. Bởi vì vẻ đẹp đích thực, sẽ đến từ sự nỗ lực và cố gắng chứ không đến từ một điều gì khác. Mang trong mình sức trẻ, tôi dám nghĩ, dám làm và dám hành động vì ước mơ của mình. If you have a dream, don't give up, just go for it". Vì phần thể hiện tự tin ở tập 1, Quỳnh Anh đã vượt qua nhiều thí sinh mạnh khác như Kỳ Duyên, Vũ Thúy Quỳnh... giành chiến thắng đầu tiên.

Quỳnh Anh cùng các thí sinh khác đã bước tiếp vào thử thách đầu tiên của chương trình là chụp hình và thuyết trình với chủ đề "Who Am I?"

Sau những nỗ lực thể hiện trong tập 1 Miss Universe Vietnam 2024, người đẹp sinh năm 1999 đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc

Quỳnh Anh từng gặt hái được một số thành công nhất định trong làng thời trang nước nhà khi liên tục sải bước trên các sàn diễn lớn và là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí. Cô được biết đến khi trở thành Á quân The Face Vietnam 2018.