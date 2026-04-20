Cô gái Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh của Đại học Cambridge và Oxford

Vượt ra “vùng an toàn”

ThS. Trần Mỹ Ngọc (27 tuổi, nghiên cứu viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh của Đại học Cambridge và Đại học Oxford (Anh).

“Khi nhận được kết quả, mình thực sự rất xúc động, cứ tự nhiên mà rơi nước mắt vì bản thân đã dũng cảm…”, chị Ngọc nói.

Dũng cảm là bởi, khoảng thời gian nộp hồ sơ của chị khá đặc biệt. Lúc bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, chị đã có một em bé 1 tuổi, và đang bầu em bé thứ hai. Hành trình chăm con, mang bầu, vẫn đi làm, viết sách, và chuẩn bị hồ sơ đã tôi rèn nên một người phụ nữ rắn rỏi, mạnh mẽ.

Khi vừa bầu em bé thứ hai, vừa chăm sóc em bé lớn, chị Ngọc đôi khi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Có những hôm phải chăm em bé lớn ốm khi đang bầu 8 tháng, cơ thể nặng nề, mình không bế được con lâu nữa. Vậy mà ôm con ngủ xong, mình vẫn cố dậy để làm tiếp bài luận”, chị Ngọc nhớ lại.

Để vượt qua những khoảnh khắc như vậy, chị cho phép bản thân được mệt mỏi, và không dằn vặt khi làm điều gì chưa tốt. Chị luôn tự nhủ rằng, cứ mỗi ngày làm một chút, không lười biếng, mệt sẽ nghỉ, có sức lại làm tiếp, năm nay không nộp thì năm sau nộp. Cứ như vậy, chị có động lực để từng bước đạt được mục tiêu.

Theo chị Ngọc, phụ nữ trước khi lập gia đình, sinh con, cuộc sống được tập trung nhiều vào sự nghiệp. Nhưng sau khi lập gia đình, cuộc sống phải cân bằng giữa chăm sóc gia đình, con cái, giữa hai bên họ hàng, giữa nhu cầu ước muốn của bản thân.

“Mình nghĩ rằng, có lẽ cách để cân bằng tốt nhất, đó là biết ưu tiên việc quan trọng ở từng giai đoạn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta cần phải tỉnh táo đặt ra những nút cắt giao giai đoạn, để không bị sa mãi trong vùng an toàn của bản thân.

Chỉ khi bản thân mình luôn nhận thức và hiểu rõ điều gì là quan trọng, hướng tới những điều tốt đẹp hơn, và dũng cảm bước qua những rào cản an toàn, thì những điều tốt đẹp cũng sẽ tự nhiên mà tới”, chị Ngọc chia sẻ.

Khẳng định trí tuệ Việt trong môi trường học thuật hàng đầu thế giới

Trước đó, chị Ngọc đi du học từ khá sớm, từ năm 17 tuổi. Những năm đầu tiên, rào cản ngôn ngữ, rào cản văn hoá, rào cản kiến thức… khiến chị cảm thấy lạc lõng trong chính lớp học của mình.

“Mình vẫn nhớ như in, bố gọi điện và nói: “Chẳng lẽ sang tới đây rồi lại về tay trắng hả con?”. Câu nói ấy khiến mình cũng tự suy ngẫm lại. Gia đình mình cũng đánh đổi rất nhiều để cho mình cơ hội được đi học, chẳng lẽ mình lại đầu hàng hoàn cảnh”, chị Ngọc nhớ lại.

Từ năm hai đại học, chị tập trung học mọi lúc mọi nơi, từ thư viện trường, tới các chuyến xe về nhà vào 10h tối. Dần dần qua từng buổi học trên lớp, chị chủ động, tích cực học hỏi nhiều hơn, nhờ cô giáo giải thích nhiều lần cho một khái niệm tới khi hiểu thì mới “cho cô giáo về”. Nhờ sự thành thật và quyết tâm, chị dần bù đắp được những phần kiến thức còn thiếu, và sau đó nằm trong top 5% học sinh có thành tích cao nhất khoa.

Chị Trần Mỹ Ngọc cùng gia đình nhân dịp tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Giáo dục, Đại học Oxford.

Năm 2020, khi nhập học Thạc sĩ khoa Giáo dục, Đại học Oxford, chị mới biết mình là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học giáo dục tại đây. Và hiện tại, chị sắp trở nghiên cứu sinh Việt Nam theo học tiến sĩ Giáo dục tại một trong hai ngôi trường danh giá.

“Đối với một nhà nghiên cứu, chắc chắn đây là cột mốc rất quan trọng cho sự nghiệp. Nhưng bên cạnh đó, đây cũng là cách mà những người làm nghiên cứu như mình nói cảm ơn với đất nước.

Mình yêu nước, và mình tha thiết được mang hai tiếng Việt Nam tới những môi trường học thuật hàng đầu thế giới, để thế giới biết rằng người Việt Nam chúng mình học hành cũng “không phải dạng vừa đâu””, chị Ngọc chia sẻ.

Chân dung chị Trần Mỹ Ngọc

Hướng nghiên cứu của chị Ngọc tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo cảm xúc (Emotional AI) trong lớp học ngoại ngữ phổ thông. Chị muốn thiết kế một mô hình hợp tác giữa AI và giáo viên ngoại ngữ để có thể tạo ra môi trường giao tiếp tích cực và hiệu quả nhất cho học sinh.

Mô hình mình đề xuất thử nghiệm đó là học sinh sẽ có một số tiết học với giáo viên để học kiến thức mới, một số để tự học với AI dưới sự quan sát của giáo viên, và thời gian còn lại học sinh tự học với công cụ để tăng cường năng lực giao tiếp và sự tự tin. Điều này giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt giáo viên ngoại ngữ, đồng thời giúp học sinh chủ động khi sử dụng công nghệ mới, giúp các em vượt qua sự lo sợ khi mắc lỗi sai trong quá trình giao tiếp.