Cô gái Việt làm trợ lý đạo diễn phim người lớn tại Nhật tiết lộ quá trình thực hiện mỗi set quay: Trần trụi, mánh khóe, tiền và nước mắt

Nói về lý do và cơ duyên lựa chọn tham gia làm trợ lý đạo diễn dự án phim người lớn tại Nhật, cô gái trẻ (giấu tên) cho biết: “Năm 14 tuổi, khi xem How I Met Your Mother và phát hiện ra Ted và Robin ngủ với nhau, tôi bị sốc văn hoá nặng. Friends with benefits (từng) không có trong từ điển của một đứa con gái lớn lên ở Việt Nam như tôi.

Cho đến năm 16 tuổi, tình dục đối với tôi vẫn gắn liền với cấm kỵ. Người lớn cố giấu chúng tôi và chúng tôi giấu mình khỏi họ.

Việc tham gia sản xuất porn với tôi là một điều không tưởng. Vì vậy, khi thầy Hisatoshi hỏi tôi có muốn làm trợ lý trong dự án porn của thầy không, tôi nhận lời ngay”, lời tự sự của nhân vật trên Vietcetera

Hisatoshi-sensei là một đạo diễn với 30 năm kinh nghiệm sản xuất quảng cáo và phim JAV (Japanese adult video, phim người lớn của Nhật).

Sản xuất phim người lớn là ngành công nghiệp tỷ đô tại Nhật Bản

Trước đây, cô gái đến Nhật du học chuyên ngành xã hội học và từng có vinh dự được trình chiếu phim ngắn đầu tay tại Liên hoan phim Quốc tế Okinawa. Tại đây, cô được gặp ông Hisatoshi-sensei và sau khi tốt nghiệp lập tức làm trợ lý cho ông.

Porn khác xa thực tế

Tại mỗi set phim thường có ít nhất 7 người: diễn viên, đạo diễn, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, nhà quay phim, và trợ lý.

Một tập phim 2 tiếng đồng hồ cần khoảng 3-8 triệu yên để sản xuất (6 trăm triệu đến 1,6 tỉ đồng). Đội sản xuất phải dàn cảnh cho xa nhau để diễn viên không "trào" quá sớm. Khi cảm nhận được nguy cơ, diễn viên thường ra dấu hiệu chữ T (“time out”) để nghỉ giữa hiệp.

Đạo diễn thường sử dụng nhiều kỹ xảo, từ góc máy, trang điểm, tới CG (Computer Graphics - đồ họa), để khiến dương vật trông to hơn và trị các vùng thâm trên cơ thể diễn viên. Mỗi tư thế cần không dưới 15 phút để cân chỉnh. Cảnh khó nhất từng quay là một màn dạo đầu cần đến 18 take, 4 giờ đồng hồ, và 180% phụ phí cho diễn viên.

“Nếu bạn thấy trải nghiệm tình dục của mình khác xa porn, thì đó là vì chúng tôi đã rất cố”, cô gái khẳng định về tính dàn dựng trong mỗi bộ phim không hề giống ngoài đời.

Porn không phải giáo dục giới tính

Nhiều người thường nói rằng, xem JAV giống như đang tích lũy tài liệu giáo dục giới tính. Bởi sách vở và trường học chưa dạy đủ về vấn đề này.

Tuy nhiên, học về giới tính qua porn cũng giống như học bay qua Superman vậy: đầy cảm hứng nhưng không hiệu quả và còn có phần nguy hiểm.

JAV trên phim khác xa đời thực và nó không mang ý nghĩa giáo dục giới tính

“Porn không nói với bạn rằng khoảng 75% phụ nữ không đạt cực khoái bằng hành động thâm nhập. Nó không khuyên bạn đi tiểu sau khi quan hệ và cũng không giải thích cho bạn sự khác biệt giữa bản dạng giới và xu hướng tính dục”, nữ trợ lý bộc bạch.

Thậm chí, chính đạo diễn Hisatoshi-sensei còn nói rằng: “Tôi sẽ không hy sinh tính sáng tạo để đảm bảo tính giáo dục. Giáo dục giới tính không phải nhiệm vụ của porn”.

Cái porn bán là fantasy - những ảo tưởng. Hisatoshi-sensei tin rằng sứ mệnh của porn là vượt lên khỏi thực tế. Ông thuộc lớp đạo diễn đằng sau những xu hướng JAV phá cách như tentacle, time stopper, người tàng hình, tin thời sự và game show.

Góc khuất diễn viên phim người lớn

Phim khiêu dâm là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Một số người gọi nó là nghệ thuật, một số khác cho rằng nó đáng bị lên án. Có người nghĩ rằng nó mang tính khai phóng, người khác cho rằng nó là một sự hổ thẹn.

Bởi vậy, dù ở bất kỳ nơi đâu, ngay cả ở Nhật, người ta vẫn có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm với các diễn viên tham gia ngành này.

Nữ trợ lý người Việt kể về Emily - một diễn viên JAV mà cô quen qua công việc. Bố mẹ Emily là người Công giáo, họ thống nhất với nhau không bao giờ đề cập tới công việc của con.

“Mình quá trẻ để từ bỏ JAV, và họ [bố mẹ Emily] quá lớn tuổi để từ bỏ quan điểm của mình. Họ không áp đặt nhưng cũng không tán thành. Họ im lặng, và mình rất biết ơn điều đó,” Emily giải thích.

Khi nói chuyện với Emily, cô nhận ra việc né tránh chủ đề tình dục nhiều khi là cần thiết. Việc giữ khoảng cách giữa các quan điểm giúp xoa dịu xung đột.

Không cần phải luôn miệng nói về tình dục mới là cởi mở. Đôi khi sự cởi mở được thể hiện qua việc im lặng: không ngồi lê đôi mách chuyện riêng của người khác. Không đánh giá họ dựa trên lịch sử tình dục của họ. Không áp đặt tiêu chuẩn của mình lên họ.

“Tôi chưa bao giờ nói về tình dục với cha mẹ mình. Càng tiếp xúc với porn, tôi càng thấy họ không cần biết về nó. Đến giờ, bố mẹ vẫn chưa biết tôi từng tham gia sản xuất phim người lớn. Bây giờ thì tôi không làm porn nữa, chỉ viết lách và chụp ảnh thôi”, cô cho hay.

Nhiều cô gái trẻ bị ép buộc hoặc tự nguyện đóng phim người lớn nhưng sau cùng vẫn chịu sự khinh rẻ từ xã hội và gia đình

Ngành công nghiệp tỷ đô

Theo Guardian, ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản trị giá khoảng 4,4 tỷ USD với khoảng 20.000 phim phát hành hàng năm.

Năm 2022, Nhật Bản chính thức thông qua luật bảo vệ các diễn viên bằng cách cho những người đồng ý đóng phim JAV hủy hợp đồng bất cứ lúc nào mà không phải chịu phí phạt.

Nếu hợp đồng bị chấm dứt, nhà sản xuất có nghĩa vụ thu hồi sản phẩm và xóa cảnh quay.

Luật cũng quy định các nhà sản xuất phim khiêu dâm phải đợi một tháng sau khi ký hợp đồng để bắt đầu bấm máy và 4 tháng sau khi quay xong mới được phát hành phim.

Các nhà sản xuất phim khiêu dâm có hành vi đe dọa, ngăn cản diễn viên hủy hợp đồng sẽ phải đối mặt với án tù ba năm và mức phạt ba triệu yên (23.000 USD). Đối với các công ty, khoản tiền phạt có thể lên tới 100 triệu yên (743.000 USD).

Kazuko Ito, luật sư tại Tokyo, nhà vận động chống lạm dụng trong lĩnh vực giải trí dành cho người lớn, cho biết luật mới "mang tính đột phá và phù hợp với lợi ích của các nạn nhân".

Bà Ito cho biết ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản đã có một số nỗ lực để cải thiện tình hình, song khẳng định "những bộ phim thiếu chuyên nghiệp, bất hợp pháp" vẫn tồn tại và chưa được kiểm soát.

