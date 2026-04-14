Cô gái Việt khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bất bình lên tiếng

Giữa một sân chơi khắc nghiệt và đầy cạnh tranh như Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc, cái tên Trang Pháp bất ngờ trở thành tâm điểm không chỉ vì tài năng, mà còn bởi hành trình nhiều nước mắt. Một nghệ sĩ Việt Nam bước ra sân khấu quốc tế với khát khao giao lưu văn hóa, sau đó bất ngờ khiến khán giả xứ tỷ dân “xót xa lên tiếng” vì hành trình mà cô trải qua.

Bước ra khỏi vùng an toàn để đương đầu với áp lực

Khi xuất hiện trong danh sách 33 thí sinh của mùa 2026, Trang Pháp gây chú ý vì là nghệ sĩ quốc tế hiếm hoi góp mặt. Không chỉ mang theo tham vọng cá nhân, cô còn xem đây là cơ hội để đưa âm nhạc và hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trang Pháp, tên khai sinh là Nguyễn Thùy Trang, từng theo học ngành kinh tế tại Đại học Lyon 2 (Pháp). Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngoại giao và học thuật: ông ngoại là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, người từng tham gia phái đoàn Việt Nam đàm phán Hiệp định Paris năm 1973, còn bố mẹ đều làm việc trong lĩnh vực ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ. Tiếp xúc với âm nhạc từ sớm, cô bắt đầu học piano khi mới sáu tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu sáng tác từ năm 11 tuổi.

Năm 2024, cô giành chiến thắng tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt mùa đầu tiên. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc, Trang Pháp được khán giả đánh giá là nghệ sĩ đa năng khi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò như ca hát, rap, sáng tác và biểu diễn vũ đạo.

Bước vào Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc, ngay ở sân khấu đầu tiên, Trang Pháp nhanh chóng chứng minh năng lực đa dạng, thậm chí trình diễn múa cột và sử dụng nhiều ngoại ngữ trong cùng một tiết mục. Sự tự tin và tinh thần dấn thân giúp cô tạo ấn tượng mạnh mẽ, dù rào cản ngôn ngữ vẫn là thử thách lớn.

Tuy nhiên, cô cũng đối mặt với nhiều áp lực khi ở công diễn đầu tiên, Trang Pháp đã đảm nhận vai trò đội trưởng dẫn dắt đội hình tập luyện trong thời gian ngắn và xử lý hai ca khúc tiếng Trung khó.

Hai lần thua, một đêm nước mắt

Tiết mục “Nghệ thuật gia vĩ đại” được đánh giá cao về dàn dựng, vũ đạo và tính trình diễn. Trong màn diễn, Trang Pháp xuất hiện với trang phục gắn đôi cánh lớn, treo lơ lửng trên cao, gây ấn tượng mạnh về phần visual. Sau đó, hai thành viên còn lại cũng xuất hiện. Cả nhóm hát, nhảy khuấy động không khí cùng khán giả.

Họ đối đầu với nhóm của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông, đều là các thí sinh có lượng fan lớn. Và kết quả cuối cùng, đội của Trang Pháp chỉ nhận 824 điểm, kém 33 điểm so với đội đối thủ. Khoảng cách không quá lớn nhưng đủ để đẩy Trang Pháp vào vòng đấu loại khắc nghiệt.

Chưa dừng lại ở đó, Trang Pháp tiếp tục thua trong màn đối đầu solo với đối thủ Trung Quốc với tỷ số 437:472. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội của cô phải loại thành viên. Khi nghe công bố, nữ ca sĩ bật khóc ngay trên sân khấu, ôm đồng đội trong sự nghẹn ngào. Nhiều người nhận ra, đó không chỉ là nước mắt tự trách của một đội trưởng thất bại, mà còn là cảm xúc dồn nén sau nhiều ngày áp lực: thiếu ngủ, luyện tập gấp rút, nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ và cả tình trạng sức khỏe sụt giảm.

Bất ngờ nhận động viên lớn từ dân Trung

Sau khi chương trình lên sóng, trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ với kết quả, cho rằng điểm số dành cho đội Trang Pháp là quá thấp so với phần thể hiện. Không ít người thẳng thắn nghi ngờ tính minh bạch của chương trình, thậm chí gọi đây là “cooking show”, ám chỉ việc dàn xếp kết quả.

Trong làn sóng tranh luận ấy, Trang Pháp lại trở thành nhân vật được bênh vực. Cô được khen ngợi vì hát tiếng Trung tốt, biểu diễn tự tin và giữ tinh thần chuyên nghiệp dù gặp bất lợi. Một số ý kiến còn gọi cô là “chị đẹp khổ thân nhất show”.

Dù kết quả hành trình không như mong đợi, sự chỉn chu trong từng tiết mục, tinh thần làm nghề nghiêm túc và khả năng thích nghi nhanh với môi trường quốc tế vẫn giúp Trang Pháp ghi điểm mạnh mẽ. Nhiều khán giả cho rằng kết quả không phản ánh đúng những gì cô thể hiện, và chính điều đó càng khiến họ dành nhiều thiện cảm hơn.

Ở một sân chơi lấy yếu tố “giải trí” làm chính, Trang Pháp dù kém nổi tiếng nhưng vẫn có thể trở nên nổi bật nhờ sự bền bỉ và chân thành. Đó là thành công của người chiến thắng trong cảm xúc của công chúng.

Trên trang cá nhân, Trang Pháp không khỏi xúc động chia sẻ về sự tự hào:

“Bốn ngày vừa qua có lẽ là bốn ngày khó khăn nhất trong tất cả những lần Trang tham gia chương trình truyền hình thực tế nhưng cũng là 4 ngày với nhiều cảm xúc lẫn lộn và khi nhìn lại vào lúc này, điều duy nhất còn đọng lại sâu sắc trong mình chính là SỰ TỰ HÀO.

Trang tự hào về team Nghệ thuật gia vĩ đại, về từng thành viên và cả ekip đã làm việc không quản ngày đêm, vất vả hết mình để tạo nên một tiết mục đáng nhớ. Trang nghĩ rằng là đích đến không phải là tất cả, mà điều quan trọng nhất là mình đã gặp được ai và học được điều gì. Thật may mắn khi chặng đường này đã cho mình gặp hai người chị em vô cùng tuyệt vời. Giống như 2 người chị lớn, vừa mới gặp nhưng như đã quen biết nhau từ lâu

Chị Nina ơi, dù mình không còn đi tiếp chặng đường này, nhưng chắc chắn chị em mình vẫn sẽ gặp lại nhau nha chị

Chị Giang Ngữ Thần ơi, cảm ơn chị vì tất cả. Chị em mình cùng giữ vững tinh thần để cố gắng cho những chặng tiếp theo nhé!

Trang cũng chiêm nghiệm được một điều quý giá là: Không có thử thách nào không thể vượt qua. Chỉ cần chúng ta đủ kiên định, nỗ lực và không ngừng cố gắng thì chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực

Cảm ơn hành trình này, cảm ơn tất cả những yêu thương và cả những khó khăn đã giúp Trang vững bước hơn trên con đường mình đã chọn.”

