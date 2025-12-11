Cô gái Việt duy nhất qua Trung Quốc bán phở, ở Việt Nam có penthouse hơn 100 tỷ

Đó là Chi Pu (tên thật là Nguyễn Thùy Chi, SN 1993, tại Hà Nội)! Top 20 Miss Teen 2009 lấn sân làm diễn viên, ca sĩ nổi tiếng khắp showbiz Việt.

Chi Pu ngày ấy - bây giờ.

Chưa dừng lại ở đó Chi Pu còn thành công khi sang Trung Quốc tham gia show sống còn Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng ở Trung Quốc" năm 2023 - một trong những chương trình hot nhất Đại lục, vốn quy tụ các nữ nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia châu Á. Chi Pu gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, vũ đạo chắc, phong thái tự tin và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Mỗi sân khấu của cô đều nhanh chóng lên hot search Weibo, giúp tên tuổi “Chi Pu" liên tục lọt top từ khóa được tìm kiếm tại Trung Quốc.

Sau chương trình, mức độ phủ sóng của Chi Pu tăng mạnh, ngoài việc nhận về các lời mời hợp tác quay show thì cũng giúp cho Chi Pu thu về một lượng lớn fans ở xứ tỷ dân. Bởi thế, khi thông tin người đẹp này mở quán phở ở Trung Quốc thì càng gây chú ý hơn nữa.

Theo đó, vào tháng 10/2023, cô khai trương quán phở đầu tiên tại Thượng Hải (Trung Quốc). Lý do đơn giản xuất phát từ lúc đi quay hình ở Trung Quốc, thèm đồ Việt mà không tìm được quán nào “đủ chuẩn”. Vì thế, cô muốn mang hương vị Việt đến với bạn bè quốc tế. Thời điểm mới khai trương, quán phở của Chi Pu ở Thượng Hải (Trung Quốc) có giá khoảng 200 nghìn đông (59 tệ) cho một bát phở bò cơ bản, có quẩy và trứng.

Không lâu sau, cú hích đầu tiên được tiếp nối bằng việc mở chi nhánh thứ hai tại Thượng Hải vào năm 2024. Quán không chỉ giữ phở bò/phở gà mà còn mở rộng thực đơn với nhiều món Việt, nhằm phục vụ thực khách nước ngoài, một cách quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt đầy tự hào.

Vậy là cô trở thành Hot girl Việt duy nhất qua Trung Quốc bán phở nhưng mà là bà chủ quán phở. Thậm chí vào hồi tháng 5 vừa qua, ứng dụng ẩm thực Dianping, nền tảng đánh giá ẩm thực nổi tiếng và được tin dùng nhiều nhất ở Trung Quốc đã xếp hạng nhà hàng phở của giọng ca "Anh ơi anh ở lại" đứng vị trí đầu bảng trong danh sách những quán ăn Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Chi Pu hiện tại đang là gương mặt nổi tiếng showbiz. Cô nàng cũng sở hữu một lượng lớn người theo dõi trên MXH với hơn 8,9 triệu follower trên Facebook và 6 triệu người theo dõi trên Instagram. Nơi người đẹp Hà thành thường xuyên chia sẻ về các hoạt động công việc, hình ảnh cá nhân, sinh hoạt đời thường. Đặc biệt là khung cảnh bên trong nhà mà người đẹp này đang sinh sống.

Ngoài căn nhà ở TP. Thủ Đức (cũ) có giá khoảng 4 tỷ đồng từng được Chi Pu công khai cho biết là phần thưởng bản thân sau nhiều năm gầy dựng sự nghiệp thì qua những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người phát hiện nữ ca sĩ đã chuyển sang một căn penthouse có vị trí đắc địa ở TP.HCM. Được biết, căn penthouse này trị giá lên đến 100 tỷ đồng, ở trên cao và bên trong có hồ bơi riêng, phòng khách xa hoa, lộng lẫy không khác gì resort.

Ngoài bất động sản giá trị thì Chi Pu còn sở hữu nhiều xe sang, bộ sưu tập (BST) quần áo, túi xách, giày dép đến từ nhiều nhà mốt đình đám thế giới.

Tuy nhiên, dù cuộc sống đã có phần ổn định, vài năm trở lại đây, đường tình duyên của Chi Pu vẫn là một ẩn số lớn. Trước đây, Cô từng trải qua nhiều mối tình khiến giới truyền thông phải tốn không ít giấy mực với những người cùng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, kể từ nghi vấn hẹn hò thiếu gia giàu có vào năm 2023, Chi Pu dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Gần đây, cô vướng nghi vấn hẹn hò nam vương Tuấn Ngọc. Loạt khoảnh khắc cả hai khi thì trò chuyện thân thiết, khi lại có những hành động chăm sóc nhau trong chương trình chung được netizen tổng hợp và lan truyền rộng rãi. Thậm chí, không ít fan “đẩy thuyền” vì cho rằng hai người quá đẹp đôi, từ ánh mắt, cách trò chuyện, đến việc cùng check-in hay xuất hiện cạnh nhau sau show.

Song, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán khi cả hai nhân vật chính giữ im lặng. Chính sự kín đáo này khiến chuyện yêu đương của cô luôn thu hút sự tò mò, quan tâm. Đến hiện tại, Chi Pu vẫn được xem là “một trong những mỹ nhân đẹp - giàu - nổi tiếng nhưng kín tiếng nhất showbiz Việt” khi nói đến chuyện tình cảm.

Nguồn ảnh: FBNV.