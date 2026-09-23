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Cô gái từng gây chú ý với bộ ảnh "dưới mưa" nay tái xuất, nhận nhiều ý kiến trái chiều vẫn không nao núng

Hoàng Dương
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Hết mình vì sản phẩm, video của cô gái vẫn cán mốc hàng trăm nghìn lượt xem.

Sở hữu trang cá nhân thu hút gần 300.000 người theo dõi, Mai Ngọc Khánh Linh mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra đoạn video mới đạt hàng trăm nghìn lượt xem, ghi lại hậu trường sáng tạo nội dung cho các sản phẩm trang phục thời trang đầy quyến rũ.

Từ khoảnh khắc "chụp ảnh dưới mưa" đến tinh thần lăn xả hết mình vì công việc

Nổi lên từ những bộ ảnh mang phong cách quyến rũ và ấn tượng, đặc biệt là khoảnh khắc chụp ảnh thả dáng dưới mưa từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, Khánh Linh luôn biết cách tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ đối với người xem.

Trở lại trong loạt video quảng bá sản phẩm váy áo mới, cô nàng tiếp tục thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Dù phải ghi hình trong điều kiện bối cảnh đêm khắt khe trên thuyền, Khánh Linh vẫn giữ trọn thần thái rạng rỡ, chỉn chu trong từng góc quay để tôn lên trọn vẹn thiết kế của sản phẩm. Tinh thần "ráng hết mình" vì công việc của cô nàng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ lực lượng fan hâm mộ đông đảo.

Video mới thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng làn sóng tranh luận

Trong đoạn video ngắn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, Khánh Linh diện bộ váy lụa hai dây phối ren thiết kế quyến rũ, kết hợp cùng áo khoác mỏng và các phụ kiện như nón lá, đèn hoa đăng, quạt xòe. Bối cảnh sông nước mộc mạc về đêm kết hợp cùng ánh đèn lung linh tạo nên hiệu ứng bắt mắt.

Tuy nhiên, sự phá cách trong trang phục cũng khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Cô nhận được những lời khen về vóc dáng chuẩn chỉnh, thần thái tự tin cùng nét đẹp thu hút của Khánh Linh. Sự đầu tư chỉn chu về góc quay và ánh sáng giúp tôn lên tối đa nét quyến rũ của dòng sản phẩm váy áo cao cấp.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng bộ trang phục có phần cắt xẻ quá táo bạo, không ít bình luận có phần động chạm nhưng nàng hotgirl vẫn giữ thái độ bình tĩnh và không hề nao núng. Đối với cô, mỗi sản phẩm thời trang đều hướng tới một phân khúc và phong cách riêng, việc tiếp thu ý kiến đóng góp là cần thiết nhưng không vì thế mà cô từ bỏ định hướng nghệ thuật lẫn công việc kinh doanh của mình.

Việc chấp nhận thử thách, lăn xả trong từng khung hình và đối mặt với những luồng ý kiến khen chê trái chiều chính là bản lĩnh giúp Khánh Linh duy trì sức hút bền bỉ trên các nền tảng mạng xã hội. Đoạn video hiện vẫn đang tiếp tục lan truyền và nhận về lượng tương tác vô cùng ấn tượng.

Tags

Khánh Linh

hotgirl

thời trang

mang xa hoi

ý kiến trái chiều

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