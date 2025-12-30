HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cô gái tử vong trong dãy trọ ở TP.HCM: Phát hiện thanh niên bí ẩn chạy xe máy rời khỏi hiện trường

Nam An (t/h) |

Nghe tiếng la hét thất thanh kêu cứu tại khu nhà trọ ở xã Bàu Bàng, người dân chạy đến và phát hiện cô gái tử vong bên vũng máu.

Theo thông tin trên báo Dân trí, tối ngày 29/12, Công an xã Bàu Bàng, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ), đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ cô gái nghi bị sát hại trong nhà trọ ở đường N7.

Công an phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Tuổi Trẻ Công an phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chia sẻ với báo Lao động, vào tối cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét ở trong dãy trọ ở đường N7, xã Bàu Bàng, TPHCM. Khi đến xem thì thấy cô gái nằm gục ngay hành lang nhà trọ. Lúc này, có một thanh niên đi xe máy rời khỏi nhà trọ.

Người dân đến kiểm tra để hỗ trợ thì phát hiện cô gái đã tử vong. Quá hoảng sợ, người phát hiện hô hoán cho người dân xung quanh và trình báo lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, cô gái tử vong ở hành lang của nhà trọ. Trên người nạn nhân có vết thương chảy máu nhiều. Bên cạnh thi thể nạn nhân có vật sắc nhọn.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng. Nguyên nhân vụ án mạng và danh tính nạn nhân cùng nghi can chưa được công bố.

