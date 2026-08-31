Danh tính của cô gái này khiến ai nấy đều bất ngờ.

Đối với thế hệ 8X và 9X tại Việt Nam, chiếc bịch giấy ướt teen màu đỏ trắng in hình một cô gái thắt bím tóc hai bên, mỉm cười ngọt ngào từng là vật dụng "quốc dân" xuất hiện ở khắp mọi ngõ ngách, từ ngăn cặp học sinh cho đến các quán ăn bình dân. Suốt hơn một thập kỷ, ai cũng đinh ninh cô gái trên bao bì chỉ là một người mẫu vô danh nào đó, cho đến khi danh tính thực sự của cô lộ diện netizen Việt ngỡ ngàng: đó chính là Cảnh Điềm - "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" của showbiz Hoa ngữ.

Bức ảnh gốc in trên bịch khăn giấy ướt thực chất được chụp từ khoảng năm 2007 - 2008, thời điểm Cảnh Điềm mới khoảng 19 - 20 tuổi và vừa bước chân vào làng giải trí. Do bức ảnh chụp cô gái quá xinh xắn và được chia sẻ miễn phí trên mạng Internet thời kỳ đầu, các cơ sở in ấn bao bì tại Việt Nam và Trung Quốc đã "xài chùa", biến tấm hình này thành gương mặt đại diện in hàng loạt lên vỏ gói khăn ướt giá rẻ từ đầu những năm 2010.

Thời trẻ, Cảnh Điềm sở hữu visual trong trẻo, ngọt ngào rạng rỡ với đôi mắt to tròn và làn da trắng ngần. Theo thời gian, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng rõ rệt, rũ bỏ nét ngây thơ để trở thành một "bông hồng phú quý" kiêu sa, quyến rũ bậc nhất Cbiz. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay trong trang phục sườn xám cổ điển, Cảnh Điềm luôn khiến khán giả phải nức nở khen ngợi nhờ khí chất sang trọng và gương mặt không góc chết, lọt vào top những mỹ nhân hàng đầu giới giải trí đại lục.

Tuy là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" với visual vạn người mê, song sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điềm lại nhận về vô số ý kiến trái chiều, thậm chí cô từng bị gán mác "thuốc độc phòng vé". Bắt đầu đóng phim từ năm 2008 với vai phụ trong Sử Thi Một Người Con Gái, cô sau đó nhận được sự hậu thuẫn khổng lồ và liên tục đảm nhận vai nữ chính trong hàng loạt bom tấn kinh phí lớn. Từ các dự án trong nước như Chiến Quốc (2011), Thân Phận Đặc Biệt (2013), Câu Chuyện Cảnh Sát (2013), Đổ Thành Phong Vân cho đến các dự án Hollywood như Tử Chiến Trường Thành, Kong: Đảo Đầu Lâu, Cảnh Điềm đều bị chê bai kịch liệt vì lối diễn xuất đơ cứng, biểu cảm một màu.

Dù được sánh vai bên cạnh toàn những siêu sao và Ảnh đế lừng lẫy, diễn xuất của "Đệ nhất mỹ nữ" vẫn bị coi là hố đen kéo tụt chất lượng của tác phẩm. Phải mãi đến năm 2021, cô mới vớt vát được chút danh tiếng nhờ vai diễn yêu tinh kiêu kỳ trong web-drama Tư Đằng.

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh trồi sụt, gần đây, đời tư của Cảnh Điềm cũng gây xôn xao trên MXH . "Bông hồng phú quý" vừa rơi vào cuộc khủng hoảng danh tiếng nghiêm trọng khi bị tình cũ là tỷ phú tiền ảo Tôn Vũ Thần đâm đơn kiện ra tòa tại Tây An để đòi lại khoản sính lễ sính cưới trị giá hơn 30 triệu NDT (khoảng 116 tỷ đồng). Không những thế, khi kể về việc mình đã chi tiền cho Cảnh Điềm như thế nào, Tôn Vũ Thần công khai người đẹp yêu cầu anh trả 50 triệu USD (12.000 tỷ đồng) để cô thuê người mang thai hộ. Con số khổng lồ này tức khiến dư luận ví von đây chính là cái giá để "mua đứt" gen đỉnh cao của nàng "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Vị đại gia này thậm chí còn viết tâm thư dài tố cáo nữ diễn viên lừa tiền và có ý định mang thai hộ. Loạt bê bối tình ái phức tạp này đang khiến sự nghiệp của cô đứng trước nguy cơ bị đóng băng.