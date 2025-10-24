Ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi; ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Thị Anh Thư. Ảnh: Công an xã Tân Thuỷ

Theo điều tra ban đầu, sáng 22-10, Thư điện thoại hẹn ông T.V.L. (89 tuổi; ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) đến khu vực ấp An Quí, xã Tân Thủy để hớt tóc cho cha ruột. Ông L. đến nơi, Thư dẫn vào một chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người.

Tại đây, Thư bất ngờ dùng vũ lực quật ngã nạn nhân, đè xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng, điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt.

Trong quá trình giằng co, ông L. chống cự quyết liệt. Gây án xong, Thư bỏ trốn. Ông L. thoát ra ngoài đã tri hô người dân và đến công an trình báo.

Công an xã Tân Thủy khẩn trương triển khai lực lượng, đến 9 giờ cùng ngày đã bắt giữ Thư khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.