Cô gái trẻ khoe căn hộ 20m² nhỏ hơn 2 chỗ đậu xe nhưng vẫn đủ phòng khách, bếp, phòng ngủ và cả ban công khiến nhiều người bất ngờ

Giữa giá nhà ngày càng đắt đỏ tại Hong Kong, Trung Quốc, những căn hộ "nano" – siêu nhỏ chỉ khoảng 10–20m² – đang trở thành lựa chọn của không ít người trẻ. Với nhiều người, sống trong không gian nhỏ như vậy nghe có vẻ ngột ngạt và bất tiện. Nhưng một cô gái trẻ tại Hồng Kông mới đây lại khiến mạng xã hội chú ý khi chia sẻ căn hộ chỉ khoảng 20m² của mình: nhỏ hơn diện tích hai chỗ đậu xe nhưng vẫn có đủ phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng tắm và cả ban công.

Căn hộ chỉ 20m² nhưng chia được đủ mọi không gian sống

Theo chia sẻ, căn hộ có diện tích khoảng 223 feet vuông, tương đương khoảng 20m². Nếu so với kích thước tiêu chuẩn của hai chỗ đậu xe, căn hộ này thậm chí còn nhỏ hơn. Tuy nhiên, nhờ thiết kế thông minh, không gian vẫn được chia thành: phòng khách, bếp mở, phòng ngủ, phòng tắm và khu vực phơi đồ riêng.

Ngay từ cửa bước vào là một hành lang rất hẹp. Bên phải là phòng tắm nhỏ có cửa sổ, được phân tách khu khô – ướt riêng biệt. Đi sâu vào bên trong là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bàn ăn và bếp mở nằm liền nhau. Phía ngoài còn có một khoảng ban công nhỏ để đặt máy giặt và phơi quần áo.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở khu ngủ. Thay vì đặt giường truyền thống chiếm diện tích, chủ nhà thiết kế giường tầng: tầng trên để ngủ, tầng dưới là bàn làm việc và tủ quần áo. Đây gần như là "chiêu cứu diện tích" quen thuộc của nhiều căn hộ siêu nhỏ hiện nay.

Phòng khách nhỏ đến mức tủ TV phải kiêm luôn bàn trà

Do diện tích quá hạn chế, mọi món đồ trong nhà đều phải "kiêm nhiệm".

Phòng khách chỉ rộng hơn 2 mét, đặt vừa một chiếc sofa hai chỗ nhỏ sát cửa sổ. Chủ nhà bỏ hoàn toàn bàn trà để tiết kiệm diện tích, thay vào đó dùng luôn tủ TV làm nơi đặt đồ uống và điều khiển.

Dù nhỏ nhưng căn hộ lại khá sáng nhờ có cửa kính lớn sát ban công. Đây là chi tiết được nhiều người đánh giá cao, bởi ánh sáng tự nhiên giúp không gian nhỏ bớt bí bách hơn rất nhiều.

Ngoài ra, toàn bộ phần lưu trữ trong nhà đều tận dụng chiều cao: móc treo phía sau cửa, kệ treo tường, tủ cao sát trần… Một kiểu sống mà nếu không thường xuyên dọn dẹp, căn hộ sẽ rất nhanh rơi vào cảnh lộn xộn.

Nhà bếp bé đến mức phải dùng nắp bồn rửa để… mở rộng mặt bàn

Một trong những chi tiết khiến cư dân mạng thích thú là khu bếp mini trong căn hộ.

Bếp được thiết kế theo kiểu mở, đặt ở góc phòng khách, chỉ vừa đủ cho một người nấu ăn đơn giản. Chủ nhà dùng bếp từ thay vì bếp gas để tiết kiệm diện tích và đảm bảo an toàn. Phía trên có máy hút mùi mini và vài ngăn tủ nhỏ để chứa đồ dùng cơ bản.

Do mặt bàn quá hẹp, cô gái còn lắp thêm nắp đậy cho bồn rửa. Khi không dùng bồn, nắp sẽ biến thành mặt bàn mở rộng để sơ chế thực phẩm hoặc đặt bát đĩa.

Nhiều người xem xong phải thừa nhận: ở những căn hộ siêu nhỏ, mỗi centimet đều cần được tính toán kỹ.

Phòng ngủ kiểu "gác xép" và cầu thang kiêm luôn tủ đồ

Vì không đủ diện tích chiều ngang, chủ nhà chuyển sang khai thác chiều cao của căn hộ. Giường tầng được thiết kế như một căn gác xép mini. Tầng trên là nơi ngủ nghỉ, còn tầng dưới là góc làm việc nhỏ dành cho người làm văn phòng.

Đặc biệt, phần cầu thang dẫn lên giường thực chất là các ngăn kéo chứa đồ. Khoảng 6 hộc tủ được giấu bên trong từng bậc thang, giúp tăng đáng kể không gian lưu trữ.

Chủ nhà cho biết hiện tại căn hộ khá thoải mái cho một người ở. Nhưng nếu sau này sống cùng bạn đời, phần giường ngủ chắc chắn sẽ phải cải tạo lại vì quá chật cho hai người trưởng thành.

Phòng tắm "bé đến mức phải đứng nghiêng"

Có lẽ khu vực gây tò mò nhất chính là phòng tắm rộng khoảng 2,5m². Dù nhỏ nhưng vẫn được chia thành khu khô và khu tắm riêng bằng cửa kính.

Bồn rửa chỉ lớn bằng hai bàn tay xòe rộng, nước dễ bắn tung tóe khi sử dụng. Không gian lưu trữ trong phòng tắm cũng được tận dụng tối đa bằng tủ gương, kệ treo và các khoảng trống cạnh bồn rửa.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ tỷ lệ cơ thể người đứng trong phòng, nhiều người nhận ra khu tắm thực tế rất chật. Nếu người cao lớn hơn một chút, gần như phải đứng nghiêng mới có thể xoay người thoải mái.

Sống trong căn hộ siêu nhỏ: Tối giản không còn là lựa chọn, mà là bắt buộc

Sau khi hình ảnh căn hộ được chia sẻ, nhiều người dành lời khen cho khả năng bố trí không gian quá khéo léo. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng kiểu sống này chỉ phù hợp trong thời gian ngắn hoặc với người độc thân.

Bởi để duy trì sự gọn gàng trong một căn hộ chỉ 20m², chủ nhà gần như phải sống tối giản tuyệt đối: ít quần áo, ít đồ dùng, hạn chế mua sắm và dọn dẹp liên tục. Chỉ cần "lỡ tay" tích đồ vài tháng, căn hộ có thể trở nên ngột ngạt ngay lập tức.

Dẫu vậy, trong bối cảnh giá nhà tại Hồng Kông thuộc nhóm đắt đỏ nhất thế giới, những căn hộ nano như thế này vẫn đang là lựa chọn thực tế của nhiều người trẻ muốn có một nơi ở riêng thay vì tiếp tục thuê trọ hoặc sống cùng gia đình.