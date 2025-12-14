Cô gái trẻ giữ được mạng sống nhờ một bình luận vu vơ trên mạng xã hội trong lúc tuyệt vọng:

Có những lúc cuộc đời tưởng như hết hy vọng, không còn chỗ bám víu, người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù biết rằng phần trăm may mắn hay thành công chỉ là... vô cùng nhỏ. Thế nhưng, ở đời cũng có những điều kỳ diệu, đó là khi tưởng như không còn thì bất ngờ nó lại xuất hiện như một "phần thưởng" cho sự cố gắng và niềm tin.

Đó là câu chuyện của chị Triệu Thị Thu Hiền (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ). Nhờ một dòng bình luận vu vơ trên mạng xã hội, chị đã cứu được bản thân mình.

Căn bệnh bất ngờ khiến cô gái trẻ cả đời phải gắn bó với máy thở

Hiền sinh năm 1994, lớn lên hoàn toàn khoẻ mạnh. Biến cố xảy ra với chị khi lấy chồng và sinh con gái đầu lòng. Sau sinh, sức khỏe Hiền bỗng nhiên yếu dần, cơ thể gầy mòn ko rõ nguyên nhân, nghi hậu sản nhưng đi viện khám mãi không ra bệnh. Năm 2017, chị nghỉ việc công nhân may vì không còn sức đi làm. Cuối tháng 4/2020 bệnh nặng đột ngột, Hiền phải nhập viện suốt 7 tháng, chuyển từ Phú Thọ xuống Hà Nội rồi về quê, bệnh vẫn không tiến triển. Bác sĩ kết luận chị bị liệt cơ hô hấp! Căn bệnh quái ác ko có cách điều trị khiến Hiền phải gắn bó với máy thở suốt đời.

Trong khi đang đau đớn vì thể xác lẫn tinh thần, Hiền phải chịu thêm nỗi đau tan vỡ gia đình khi người chồng không còn muốn ở bên mẹ con cô nữa. Hiền trở thành mẹ đơn thân nuôi con, lúc đó con gái cô mới 4 tuổi. Không thu nhập, không còn tiền nằm viện duy trì máy thở, lúc đó Hiền tưởng cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc.

Giữa những ngày tuyệt vọng nhất ấy, chị vô tình đọc được một bài viết kêu gọi hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung trên fanpage Quỹ Thiện Tâm (năm 2020). Trong một khoảnh khắc gần như vô thức, Hiền để lại một dòng bình luận ngắn - như một lời cầu cứu gửi vào khoảng không: "Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình 1 chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó".

Bình luận đã gửi, dù không dám hy vọng gì nhiều nhưng may mắn đã mỉm cười với Hiền.

Dù bình luận đã gửi nhưng chị cũng không dám hy vọng gì vì biết mình chỉ là một số phận quá nhỏ bé giữa rất nhiều mảnh đời khó khăn khác. Không ngờ, bình luận đó lại được CEO của Quỹ đọc được và hồi đáp. Sau khi xác minh hoàn cảnh, Quỹ thông báo sẽ tặng Hiền một chiếc máy thở. Chỉ hơn một tuần sau, Quỹ Thiện Tâm đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ – nơi Hiền đang điều trị - để trao tặng chị Hiền một chiếc máy thở cùng 5 triệu đồng, giúp chị mua thêm máy hút đờm để duy trì sự sống.

Chỉ sau hơn 1 tuần, chị Hiền đã nhận được 1 chiếc máy thở và quà. (Ảnh: Fanpage Quỹ Thiện Tâm)

Đặc biệt, các kỹ thuật viên của hãng còn thường xuyên về nhà bảo dưỡng máy giúp chị trong suốt 5 năm qua. Nhờ vậy mà chị Hiền có thêm sức mạnh sống, hàng ngày bán hàng giúp mẹ và được nhìn thấy con khôn lớn.

Mới đây, chị Hiền chia sẻ, Quỹ đã tiếp tục tặng chị chiếc máy thở thứ 2, thay thế cho chiếc cũ đã dùng suốt 5 năm qua.

Liệt cơ hô hấp: Biến chứng nguy hiểm của bệnh nhược cơ

Liệt cơ hô hấp là tình trạng các cơ kiểm soát hoạt động hô hấp bị suy yếu hoặc tê liệt, dẫn đến khó thở hoặc không thể tự thở. Đây là một biến chứng nguy hiểm của bệnh nhược cơ, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Nhược cơ hay yếu cơ (Myasthenia Gravis) là bệnh lý tự miễn của những điểm nối thần kinh – cơ ở người bệnh, đặc trưng bởi yếu cơ có tính chất dao động theo thời điểm trong ngày, buổi sáng khỏe hơn buổi chiều hoặc yếu tăng khi người bệnh hoạt động quá sức và giảm khi nghỉ ngơi. Biểu hiện yếu cơ thường gặp ở cơ mắt (sụp mi), cơ vận nhãn, cơ vùng cổ vai, hông, hoặc cơ hô hấp (thở mệt).

Liệt cơ hô hấp là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh nhược cơ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được nhận biết và can thiệp kịp thời. Tình trạng này xảy ra khi các cơ tham gia vào quá trình hít thở, bao gồm cơ hoành, cơ liên sườn, cơ ức đòn chũm và cơ thang, trở nên suy yếu hoặc mất khả năng vận động.

Dấu hiệu và triệu chứng nhận biết

Người bệnh nhược cơ khi bắt đầu gặp vấn đề về hô hấp sẽ xuất hiện một số dấu hiệu đáng chú ý như:

Khó thở: Ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy hơi thở nông, đặc biệt khi nằm ngửa hoặc sau khi vận động nhẹ. Theo thời gian, tình trạng khó thở trở nên rõ rệt hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi.

Thở nhanh, nông: Để bù đắp cho sự suy yếu của các cơ hô hấp, người bệnh có xu hướng thở nhanh và nông, nhưng hiệu quả trao đổi khí lại rất kém, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.

Suy giảm khả năng ho và khạc đờm: Khi các cơ liên quan đến động tác ho và khạc đờm trở nên yếu đi, người bệnh gặp khó khăn trong việc tống xuất dịch tiết ra khỏi đường thở, dễ dẫn đến ứ đọng đờm và nguy cơ viêm phổi.

Nuốt sặc: Cơ hầu họng suy yếu không chỉ gây khó nuốt mà còn làm tăng nguy cơ thức ăn hoặc nước bọt rơi vào đường thở, dẫn đến sặc và thậm chí gây viêm phổi hít.

Tím tái, lơ mơ: Đây là dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy cơ thể đang thiếu oxy trầm trọng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể rơi vào hôn mê và tử vong.

Liệt cơ hô hấp là biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Việc phòng ngừa tình trạng này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các bệnh lý tiềm ẩn gây suy yếu cơ.

Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả:

Kiểm soát các bệnh lý nền

Rèn luyện sức khỏe hô hấp

Tránh các yếu tố nguy cơ

Tiêm vắc xin phòng bại liệt

