Cô gái tố bị người đàn ông đánh trước mặt công an, phải nhập viện: Chính quyền vào cuộc

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại vụ việc một cô gái bị người đàn ông dùng tay tác động vào đầu, ngay trước mặt cán bộ công an. Trong đoạn clip, khi bị người đàn ông đánh, cô gái òa khóc nức nở rồi nằm gục ra sàn nhà. Sự việc được cho là xảy ra chiều 6/5 tại số nhà 26-CL04-khu đất dịch vụ La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Thông tin về vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Mọi người tò mò về nguồn cơn sự việc và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm sáng tỏ.

Camera ghi lại sự việc chị H. bị tác động. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trao đổi trên báo VietNamNet, bà Đinh Thảo (45 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, cô gái nghị bị hành hung trong clip là chị Nguyễn Thị H. (20 tuổi, con gái bà Thảo). Bà Thảo kể, thời điểm xảy ra vụ việc trùng khớp với thời điểm lực lượng công an đang kiểm tra cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Yến (24 tuổi, chị gái chị H.) thuê tại lô 26-CL04-khu đất dịch vụ La Dương, phường Dương Nội. Khi lực lượng công an đến kiểm tra có yêu cầu toàn bộ nhân viên tập trung điện thoại và căn cước công dân vào một chỗ.

Thời điểm này, chị H. đang có mặt tại công ty và cầm điện thoại trên tay. Theo bà Thảo, một người đàn ông đã lớn tiếng và có hành vi tác động vào chị H. khiến cô gái chấn thương, phải nhập viện điều trị. Trong clip do camera an ninh ghi lại, khi chị H. bị tác động, lực lượng công an cũng đứng ngay gần. Được biết, hiện chị H. vẫn đang nằm viện điều trị. Gia đình bà Thảo mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự việc, xử lý người vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch UBND phường Dương Nội xác nhận mới nắm được thông tin vụ việc và đang yêu cầu Công an phường Dương Nội báo cáo cụ thể về các nội dung được phản ánh.