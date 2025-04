Ngày 12-4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP HCM cho biết Đội Cảnh sát giao thông An Sương đã làm việc với N.T.K.N (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) do vừa chạy xe máy vừa thả 2 tay.

N.T.K.N tại cơ quan công an.

Sáng cùng ngày, từ clip một cô gái không đội mũ bảo hiểm, buông cả 2 tay khi đang chạy xe máy lan truyền trên mạng xã hội, nhận thấy hành vi của cô gái vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nên Đội Cảnh sát giao thông An Sương đã tiến hành xác minh.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định khoảng 11 giờ 20 ngày 11-4, N. điều khiển xe máy mang biển số TP HCM chạy trên đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 - hướng từ cầu Tham Lương về đường Phan Văn Hớn. Lúc này, cô gái không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay.

Sau khi được mời đến làm việc, N. thừa nhận mình là người điều khiển xe máy như trong clip trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp giấy xác nhận bị bệnh tâm thần.

Qua kiểm tra nhanh, N. âm tính với chất ma túy. Đội Cảnh sát giao thông An Sương đang tiếp tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hình ảnh cô gái vừa chạy xe máy vừa buông 2 tay

Như Người Lao Động đã thông tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip cho thấy một gái không đội mũ bảo hiểm chạy xe tay ga trên đường Trường Chinh.

Khi qua cầu Tham Lương thì cô gái thả 2 tay, giơ chân lên nhún nhảy, uốn éo. Đáng nói, cô gái này còn nằm ngửa trên yên xe.