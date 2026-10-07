Cô gái SN 1991 từng đi bán cà phê, đăng quang Hoa hậu rồi cưới Tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ, nay sống trong penthouse hơn 300m² ở TP.HCM

Mỹ nhân sinh năm 1991 vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới nhân dịp kỉ niệm đặc biệt với chồng doanh nhân.

Những năm gần đây, Đặng Thu Thảo gần như không còn xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu hay sự kiện giải trí. Cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra lặng lẽ hơn nhiều so với thời điểm cô đăng quang, chủ yếu xoay quanh gia đình và ba người con. Cô hiện sống cùng chồng - doanh nhân Nguyễn Trung Tín - trong một căn penthouse rộng hơn 300 m² tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi có không gian sống thoáng đãng, sân vườn riêng và tầm nhìn rộng ra thành phố.

Nếu chỉ nhìn cuộc sống hiện tại ấy, ít ai hình dung hơn một thập kỷ trước, Đặng Thu Thảo từng là một cô gái trẻ phải tự mình bươn chải để trang trải việc học. Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, trong một gia đình làm nông, Thu Thảo sớm hiểu cảm giác phải tự kiếm tiền. Khi lên Cần Thơ học, cô từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có pha chế đồ uống, để có thêm thu nhập. Những ngày đứng sau quầy pha chế có lẽ rất xa với cuộc sống hiện tại của cô, nhưng đó lại là một phần quan trọng trong câu chuyện về cô gái sau này trở thành hoa hậu.

Năm 2012, bước ngoặt bất ngờ đến khi Thu Thảo tham gia cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và giành chiến thắng. Cũng trong năm đó, cô tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam. Ở tuổi 21, cô gái quê Cà Mau sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, gương mặt thanh tú và phong thái nhẹ nhàng đã vượt qua nhiều thí sinh để giành chiếc vương miện danh giá. Từ đây, cái tên Đặng Thu Thảo nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất của showbiz Việt.

Điều thú vị là sau khi có danh tiếng, Thu Thảo không lựa chọn dấn thân vào showbiz. Cô vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật, quảng cáo và sự kiện nhưng giữ hình ảnh khá kín đáo. Nhan sắc trong trẻo cùng phong cách ít scandal khiến cô được công chúng yêu mến, thậm chí được gọi bằng biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”. Trong thời điểm nhiều người đẹp tìm cách tận dụng sức nóng của danh hiệu để mở rộng hoạt động trong showbiz, Thu Thảo lại dần thu mình hơn khỏi ánh đèn.

Cuộc sống của cô tiếp tục thay đổi khi gặp doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Sinh năm 1987, Trung Tín là người kế nghiệp trong một gia đình kinh doanh lâu năm và sau này giữ vị trí Tổng giám đốc Trung Thủy Group. Mối quan hệ của hai người không diễn ra theo kiểu ồn ào thường thấy trong giới giải trí. Họ dành nhiều thời gian tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, và đến tháng 10/2017, đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2012 và nam doanh nhân chính thức diễn ra.

Sau khi kết hôn, Thu Thảo gần như bước ra khỏi vòng xoáy của showbiz. Những lời mời dự sự kiện, những bộ váy xuất hiện trên thảm đỏ hay những lần xuất hiện trước truyền thông ngày càng ít đi. Thay vào đó, cuộc sống của cô gắn với gia đình. Hai vợ chồng lần lượt đón con gái đầu lòng, con trai thứ hai và sau đó là người con thứ ba. Người đẹp từng được truyền thông săn đón giờ đây dành phần lớn thời gian cho vai trò một người mẹ.

Trong khi đó, chồng cô tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Trung Thủy Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là bất động sản, khách sạn và đầu tư. Quy mô tài sản của doanh nghiệp được truyền thông nhắc đến ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng, song đây là quy mô của tập đoàn chứ không thể đồng nhất với tài sản cá nhân của doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Dù vậy, cuộc hôn nhân với một doanh nhân thuộc gia đình kinh doanh lớn khiến cuộc sống của nàng hậu càng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Không gian sống của gia đình cũng phần nào cho thấy sự thay đổi trong cuộc đời Thu Thảo. Căn penthouse rộng hơn 300 m² nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM, được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không quá phô trương. Những gam màu sáng, nội thất tối giản và nhiều khoảng mở khiến căn nhà có cảm giác giống một không gian nghỉ dưỡng hơn là một nơi ở giữa đô thị đông đúc. Phần sân vườn riêng cũng trở thành nơi gia đình dành thời gian bên nhau, đặc biệt là khi Thu Thảo ngày càng ưu tiên cuộc sống riêng tư.

Gia đình của hoa hậu Đặng Thu Thảo đang sống tại căn penthouse rộng 300 m2 ở trung tâm TP.HCM

Điều đáng chú ý là dù sống trong điều kiện khác xa những năm tháng tuổi trẻ, Thu Thảo vẫn rất kín đáo trong cuộc sống riêng. Trên mạng xã hội, cô hiếm khi chia sẻ những món đồ xa xỉ hay những khoảnh khắc quá riêng tư. Những hình ảnh được đăng tải thường xoay quanh gia đình, các con và những chuyến đi. Sự kín tiếng ấy cũng phần nào giải thích vì sao sau hơn một thập kỷ đăng quang, tên tuổi Đặng Thu Thảo vẫn được công chúng nhắc đến dù cô gần như không còn hoạt động showbiz thường xuyên.

Nhìn lại hành trình của Đặng Thu Thảo, điều gây chú ý không hẳn nằm ở khoảng cách giữa quầy pha chế năm nào và căn penthouse hiện tại. Đó là cách cô liên tục lựa chọn một hướng đi khác với những gì người ta thường kỳ vọng ở một hoa hậu. Từ cô gái từng tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, cô bước lên ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam, kết hôn với một doanh nhân và sau cùng chọn lui về phía sau để dành thời gian cho gia đình.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh đáng nhớ nhân kỉ niệm 9 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV

Chiếc vương miện từng đưa Đặng Thu Thảo đến gần công chúng hơn, nhưng chính việc rời xa ánh đèn lại khiến cuộc sống của cô trở nên đặc biệt. Ở tuổi 35, nàng hậu không còn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo vì những bộ váy hay sự kiện giải trí. Người ta biết đến cô nhiều hơn qua một cuộc sống bình yên bên chồng và ba người con, trong căn nhà nhìn xuống thành phố. Từ cô gái từng đứng sau quầy pha chế đến Hoa hậu Việt Nam rồi trở thành người phụ nữ của gia đình, câu chuyện của Đặng Thu Thảo giống một hành trình mà ở mỗi chặng đường, cô lại chủ động chọn một cuộc sống khác cho mình.