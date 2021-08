Cô gái ra vườn hái rau thấy con vật 'đột biến' liền quăng luôn cái rổ, một người nửa đùa nửa thật ra giá 8 tỷ kèm khẳng định: 'To nhất Việt Nam!'

Một trong những loài vật đáng sợ mà rất nhiều người thấy thôi đã khiếp đảm đó chính là... con sâu! Sâu thì cũng có "sâu this" - "sâu that", có con vô hại, chỉ làm thức ăn cho chim. Một vài con sâu khác thì phá hoại mùa màng, xứng đáng bị tiêu diệt trong phút mốt không bằng cách này thì bằng cách khác. Nói tóm lại, rất nhiều người kinh hãi con vật này!

Mới đây, một cô gái được mẹ giao nhiệm vụ hái rau, khi vừa bước ra vườn đã chứng kiến cảnh tượng khiếp vía: Một con sâu đột biến có size khủng chưa từng thấy! Muốn biết nó "khủng" cỡ nào xin mời xem qua clip bên dưới:

Clip: Cô gái ra vườn thấy con sâu khổng lồ treo lơ lửng trên cao

Cảnh tượng khiến nhiều người khiếp vía

Theo đó, cô gái được mẹ nhờ ra vườn hái rau, nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì lại thấy một con sâu to đến ngỡ ngàng. Ngay lập tức, cô nàng quyết định quăng luôn cả cái rổ rá, suýt thì ngất xỉu. Về phần ả sâu to khổng lồ kia cũng đã được nhiều người trong nhà cho hạ cánh xuống đất. Đoạn video sau đó càng khiến người ta hoảng hồn hơn vì nó to đồ sộ ai xem cũng choáng.

Cận cảnh con sâu "đột biến" siêu to khổng lồ

Nó bám cực kì chắc trên cành cây

Một vài netizen sau khi xem xong những hình ảnh gây sốc trên đã mạnh dạn "trả giá" con sâu này lên đến... 8 tỷ và cho rằng nó là loài sâu đột biến. Bên dưới là một vài bình luận tiêu biểu:



- Tôi ra luôn giá 8 tỷ, chủ video cho trả góp kiếp sau trả thì chốt luôn nhé.

- Thật sự là người sống ở thành phố, lần đầu tiên tôi chứng kiến con sâu to thế này...

- Này là con Pokemon chứ con sâu gì phải, phải có quả cầu thì mới thu phục được nó đó mấy bà ơi.

- Mị xem xong clip này mị xỉu luôn 8 ngày, quá đáng sợ đi.

Theo tìm hiểu, đây hoàn toàn không phải là "sâu đột biến" hay con sâu lạ gì như nhiều người tưởng tượng. Nhiều người gọi đây là con sâu bướm khế - một trong những loài bướm đêm to nhất thế giới. Khi ở dạng sâu, nó sẽ to khổng lồ thế này đó "quý dzị".

Nguồn: Tổng hợp