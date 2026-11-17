Cô dâu được nhà chồng tặng giày cưới chanel, kim cương, vàng và không thiếu sính lễ hỏi cưới đậm chất Việt Nam.

Lấy chồng Ấn Độ, cô gái Việt bất ngờ với đám cưới 5.000 khách

Từ lễ cưới khoảng 500 khách tại Việt Nam đến tiệc cưới kéo dài 7 ngày với khoảng 5.000 khách mời ở Ấn Độ, đám cưới của Châu Kim Nhi (SN 1995, quê Đắk Lắk) và Kishore Jat (SN 1996) nhận được nhiều sự chú ý. Những hình ảnh trong hôn lễ được Kim Nhi chia sẻ trên mạng xã hội. Ít ai biết trước khi đi đến hôn nhân, cả hai từng trải qua quãng thời gian yêu xa, chia tay rồi tái hợp sau lần gặp gỡ khi du học tại Anh.

Kim Nhi và chồng người Ấn Độ - anh Kishore Jat.

Chia sẻ với chúng tôi, Kim Nhi cho biết lễ cưới tại tư gia nhà gái diễn ra vào ngày 25/10, quy tụ khoảng 500 khách mời. Để sang Việt Nam tham dự hôn lễ, chú rể cùng 7 thành viên gia đình nhà trai đã trải qua hành trình di chuyển kéo dài 3 ngày bằng máy bay và tàu hỏa. Gia đình mang theo 5 tráp lễ truyền thống gồm trầu cau, trà, bánh phu thê, trái cây và bánh da lợn.

Bên cạnh lễ vật, cô dâu còn nhận được nhiều món trang sức giá trị như cặp nhẫn cưới bạch kim, nhẫn và bông tai kim cương, 5 chiếc kiềng vàng, 9 nhẫn vàng, 3 vòng tay vàng cưới kiểu Việt. Chú rể cũng chuẩn bị riêng cho vợ những món trang sức mang phong cách Ấn Độ gồm 2 dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai, 1 nhẫn vàng, 2 vòng tay vàng cùng tiền mặt.

Về phần mình, Kim Nhi may riêng hai bộ váy cưới, một bộ áo dài truyền thống và chuẩn bị đôi giày cưới Chanel. Đây cũng là món quà đặc biệt mà gia đình Kishore dành tặng nàng dâu mới.

Hình ảnh trong lễ cưới ở Việt Nam.

Sau hôn lễ tại Việt Nam, cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới tại Ấn Độ vào ngày 2/11. Tiệc cưới kéo dài 7 ngày, quy tụ khoảng 5.000 khách mời. Chia sẻ về quy mô đặc biệt của hôn lễ, Kim Nhi cho biết: “Anh là cháu đích tôn, là niềm tự hào của gia đình kinh doanh cũng như mối quan hệ của gia đình khá rộng. Nên gia đình chồng quyết định tổ chức đám cưới lớn với quy mô hàng ngàn khách.

Về cảm nhận của mình thì khi vừa bước xuống xe, mình có một sự choáng ngợp vì quá đông và sự chuẩn bị chu đáo của nhà chồng. Với lễ nghi chào đón con dâu với chiếc kẹo ngọt và chấm nốt đỏ vào trán đã khiến mình thật sự thích thú. Nhà trai cũng sắp xếp một đội bảo vệ cho nhà gái trước đám đông, nên mình khá yên tâm.

Gia đình mình có sang dự đám cưới, các em gái mình khá sốc với sự đông đúc của đám cưới. Ba mẹ mình lúc đầu đi xa cũng khá hoang mang, nhưng sự tiếp đón của nhà trai đã khiến ba mẹ tuyệt đối an tâm. Nhà trai đã chỉn chu lo từ chỗ ở đến bữa ăn, cử đầu bếp riêng để nấu món Việt cho gia đình mình vì biết rằng ẩm thực Ấn cần có thời gian để có thể thưởng thức trọn vị.

Tất cả những gì nhà trai làm, ba mẹ mình có thể cảm nhận được sự ấm áp và tử tế, và an tâm gả con cho một gia đình ở xa Việt Nam hàng ngàn cây số”.

Đại gia đình hai bên.

Kim Nhi cho biết chính cô cũng bất ngờ với quy mô hoành tráng của đám cưới.

Sau đám cưới, Kim Nhi và chồng có chuyến trăng mật tại Nha Trang với toàn bộ chi phí do bố chồng chi trả. Hiện tại, cả hai đã trở lại Anh để tiếp tục công việc và sinh sống. “Mình cảm thấy có chút áy náy vì không có một ngày làm dâu. Tuy nhiên, mẹ chồng mình khá thoải mái, mẹ nói rằng, mẹ không quan trọng, miễn là hai tụi con vui vẻ và nạp lại đủ năng lượng để tiếp tục hành trình mà vợ chồng mình chọn. Mẹ chỉ nói tụi mình khi nào có thời gian về thăm mẹ là được”, cô chia sẻ.

Về kế hoạch tương lai, Kim Nhi cho biết cả hai dự định tiếp tục làm việc tại Anh thêm 1-2 năm để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, vợ chồng cô sẽ cân nhắc giữa việc trở về Ấn Độ để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình hay lựa chọn Việt Nam làm nơi sinh sống lâu dài.

Nên duyên khi đi du học thạc sĩ ở Anh, gia đình chồng làm kinh doanh, lần đầu về ra mắt ấn tượng với cách gia đình đón tiếp

Nói về cơ duyên gặp gỡ và nên duyên, Kim Nhi cho biết cả hai quen nhau vào tháng 6/2021, trong chuyến tham quan thành phố York do University of Liverpool (Anh) tổ chức. Khi đó, cô đang theo học thạc sĩ ngành Tâm lý giáo dục, còn Kishore Jat học thạc sĩ ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học Liverpool (University of Liverpool, Anh). Ban đầu, cả hai chỉ là bạn bè trong một nhóm sinh viên quốc tế. Qua những buổi gặp gỡ, tiệc tại nhà và các chuyến đi khám phá nước Anh, Kim Nhi dần ấn tượng với sự thông minh, rõ ràng của đối phương. Trong khi đó, Kishore ấn tượng sự nhanh nhạy và khả năng ghi nhớ tốt của cô, từ việc nhớ số điện thoại của các thành viên trong nhóm đến khả năng tìm đường mà không cần sử dụng bản đồ.

Đến năm 2022, sau chuyến du lịch các nước Bắc Âu cùng nhóm bạn, cả hai có thêm cơ hội tìm hiểu và dần trở nên thân thiết. Kishore ngỏ lời yêu Kim Nhi vào đêm Giáng sinh trong một chuyến đi đến Bắc Ireland bằng câu hỏi khá dễ thương: “Kim, can I kiss you?” (Kim, anh có thể hôn em không?). Tuy nhiên, cô chưa đồng ý vì đã có kế hoạch trở về Việt Nam vào đầu năm 2023 và không tự tin vào khả năng duy trì một mối quan hệ yêu xa. Vài tuần sau, Kishore chấp nhận việc cả hai sẽ phải yêu xa và tiếp tục bày tỏ tình cảm. Kim Nhi sau đó đồng ý trở thành bạn gái anh, dù thừa nhận thời điểm ấy bản thân gần như chưa có nhiều niềm tin vào mối quan hệ này.

Kim Nhi và chồng.

Đến tháng 10/2023, Kim Nhi lần đầu về ra mắt gia đình chồng tại thành phố Hubballi, bang Karnataka (Ấn Độ). Gia đình Kishore có truyền thống kinh doanh lâu đời, từng hoạt động trong lĩnh vực đồ điện tử, hiện kinh doanh lụa, vải và sở hữu đồn điền lựu. Chồng cô có hai em: em gái đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Ấn Độ, hiện tham gia quản lý công việc kinh doanh của gia đình và dự định tiếp tục học thạc sĩ tại Anh vào năm 2027; em trai từng làm việc tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), hiện theo học thạc sĩ tại Đại học Munich (Đức).

Dù có nền tảng kinh doanh lâu đời và chú trọng giáo dục, gia đình Kishore để lại cho Kim Nhi ấn tượng về lối sống giản dị, gần gũi. Không chỉ các thành viên trong nhà, những người làm việc tại gia đình cũng thân thiện, tạo cho cô cảm giác ấm áp ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Nhớ lại chuyến đi này, Kim Nhi chia sẻ: “Mình còn nhớ tháng 10/2023, sau khi mẹ anh nói dẫn mình về để mẹ xem như thế nào. Mình trong tâm thế là mình về xem gia đình họ như thế nào luôn, mẹ thích mình, mình thích gia đình họ thì quá tốt để nghiêm túc mối quan hệ.

Lúc mình bước vào nhà, mẹ đứng ngay cửa cho mình một viên kẹo và nói mình bước vào cửa bằng chân phải. Mình đã rất ngạc nhiên, mình hỏi chồng thì chồng nói: Chân phải là quan niệm mang nhiều điều tốt đến với gia đình.

Với mình, lần đầu tiên về nhà chồng thì mình nhận ra rất rõ tất cả thành viên của gia đình chồng sống rất điềm tĩnh và có lối sống đơn giản. Mẹ chồng mình rất hiền với mình và quan tâm đến mình, mẹ hay mua trái cây về và tự tay gọt trái cây đem vào tận phòng cho mình. Mẹ cũng giới thiệu mình đến các vị khách của gia đình khiến mình cảm thấy mẹ rất mến mình. Về ba chồng thì ba là người kiệm lời nhưng quyết đoán. Ba chỉ nói với chồng mình rằng, ba luôn ủng hộ sự lựa chọn của con nên ba chồng mình cũng dành sự quan tâm tới mình bằng cách nói chồng mình chở đi ăn những nhà hàng hợp khẩu vị của mình, không bắt buộc ăn đồ Ấn nếu chưa quen.

Về các em của chồng thì rất tin tưởng và tôn trọng quyết định của anh trai và các em là "Gen Z" nên càng cởi mở chào đón mình. Nhìn chung, mình rất thích lối sống của gia đình chồng mình, và mình muốn học theo lối sống đó. Và chuyến ra mắt tại Ấn mình đã rất mến phục gia đình chồng ạ. Và mình cũng để lại ấn tượng cho nhà chồng về sự chỉn chu và lễ phép, thân thiện nên trộm vía, khởi đầu khá tốt”.

Cả hai dành thời gian đi du lịch cùng nhau khi yêu.

Sau chuyến ra mắt, Kishore lên kế hoạch cầu hôn Kim Nhi tại xứ Wales, nơi cô yêu thích bởi khung cảnh yên bình. Dù đã dự định tổ chức đám cưới từ năm 2024-2025, cả hai quyết định lùi lại vì gia đình Kim Nhi có nhiều sự kiện trong giai đoạn này. Cuối cùng, đám cưới được tổ chức vào ngày 25/10/2026 tại nhà gái và ngày 2/11/2026 tại nhà trai.

Nhìn lại hành trình bên nhau, Kim Nhi cho biết cả hai chưa từng cãi vã hay nặng lời. Họ luôn thẳng thắn chia sẻ quan điểm, tôn trọng mong muốn của đối phương. Kishore cũng thường đưa vợ đi du lịch, tặng hoa không cần dịp đặc biệt và luôn ủng hộ những điều cô muốn làm. Với Kim Nhi, sự đồng hành, thấu hiểu và cảm giác an tâm trong tình yêu khiến cô tin rằng cả hai đã gặp đúng người, đúng thời điểm.

Trần Hà - Ảnh: NVCC.