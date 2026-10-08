Cô gái nghèo quê Cà Mau hé lộ ảnh hiếm ngày về làm dâu tập đoàn bất động sản: Khung cảnh lễ cưới hào môn là đây!

Cách đây 9 năm, cô gái này có lễ cưới "chấn động" showbiz Việt.

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên 3 nhóc tỳ. Từ sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo thành phu nhân hào môn chính hiệu, mỗi lần xuất hiện đều gây sốt..

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Thu Thảo bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh bên trong hôn lễ năm nào. Nàng hậu xúc động viết: "Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua. Chúc mừng 9 năm, tình yêu của em".

Đặng Thu Thảo đích thân chia sẻ những ảnh ngọt ngào hiếm hoi trong lễ cưới cách đây 9 năm

Từ phong cách đến nhan sắc cô dâu dường như không thay đổi sau gần 1 thập kỷ

Qua những hình ảnh được hé lộ, có thể thấy hôn lễ năm ấy được đầu tư vô cùng công phu. Không gian tiệc cưới phủ kín hoa tươi, cây xanh và những cụm đèn pha lê, tạo cảm giác vừa lộng lẫy vừa ngọt ngào. Đáng chú ý nhất là khu vực sân khấu với tông màu trắng - hồng - tím cùng hàng loạt hoa tươi được sắp đặt cầu kỳ. Lối đi vào lễ cưới cũng được trang trí như một khu vườn cổ tích với những vòm hoa nối tiếp nhau.

Sau 9 năm, loạt ảnh vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi độ đầu tư “khủng” của một trong những hôn lễ đình đám Vbiz thời điểm đó. Không ít chi tiết trong không gian cưới vẫn giữ được vẻ sang trọng, không tạo cảm giác lỗi thời. Bên cạnh khung cảnh xa hoa, nhan sắc cô dâu Đặng Thu Thảo cũng là tâm điểm. Người đẹp diện váy cưới trắng, khoe vẻ dịu dàng, thanh thoát đúng với hình ảnh “thần tiên tỷ tỷ” từng làm nên thương hiệu của cô.

Đây là một trong những lễ cưới lung linh, đắt đỏ nhất showbiz Việt thời điểm đó

Cặp đôi dùng hoa tươi phủ kín lối đi vào lễ cưới

Không gian xa hoa, đậm chất hào môn trong ngày vui của Đặng Thu Thảo

Cuộc sống của Đặng Thu Thảo

Ít ai biết trước khi nổi tiếng, Đặng Thu Thảo từng trải qua quãng thời gian không mấy dư dả. Cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường tại Bạc Liêu, mẹ làm nghề may, bố gắn bó với công việc ép cá giống. Để phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống, người đẹp từng làm nhiều công việc khác nhau trước khi quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2012. Chiếc vương miện danh giá không chỉ đưa Đặng Thu Thảo trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất Vbiz mà còn mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Ông xã của nàng hậu hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thủy (TTG) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều dự án cao cấp tại TP.HCM và các thành phố lớn. Sau đám cưới, Đặng Thu Thảo chính thức trở thành nàng dâu của một gia đình doanh nhân có tiếng nhưng vẫn giữ lối sống kín tiếng, tránh xa những thị phi của làng giải trí.

Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tín hiện có ba người con lần lượt chào đời vào các năm 2018, 2020 và 2024. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, những buổi cuối tuần quây quần hay khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Cô từng tâm sự mình là người cầu toàn, luôn mong muốn mang đến cho các con tuổi thơ trọn vẹn nhất. Khi các con còn nhỏ, cô gần như dành toàn bộ thời gian để đồng hành, theo dõi từng sự thay đổi của con.

Đặng Thu Thảo còn nhiều lần khiến công chúng ngưỡng mộ bởi mối quan hệ gắn bó với gia đình chồng. Ngay trong lễ cưới, mẹ chồng của nàng hậu từng nhắn nhủ rằng bà mong con dâu hãy xem mình như mẹ ruột. Nữ doanh nhân chia sẻ bản thân từng có quãng thời gian làm dâu rất hạnh phúc vì được mẹ chồng yêu thương, nên bà cũng muốn tiếp nối điều đó với Đặng Thu Thảo. Đến nay, mối quan hệ giữa nàng hậu và gia đình nhà chồng vẫn luôn được đánh giá vô cùng êm ấm.

Cặp đôi đã chào đón 3 em bé xinh xắn, đáng yêu

Gia đình sống trong căn penthouse rộng rãi, sang trọng ở trung tâm TP.HCM

Đặng Thu Thảo luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm của Trung Tín

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đặng Thu Thảo

Ảnh: FBNV