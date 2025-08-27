Chiều 26-8, một đoạn video ghi lại cảnh một cô gái dùng các đòn võ hạ gục một nam thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.



Cô gái đánh trả nam thanh niên

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, một cô gái mặc đồ tập thể thao đang đứng cạnh xe máy thì một nam thanh niên xăm trổ xuất hiện. Cả 2 lời qua, tiếng lại thì nam thanh niên xăm trổ dùng tay đánh vào mặt cô gái.

Ngay sau đó, cô gái đã tháo mũ bảo hiểm lao vào đánh trả nam thanh niên. Mặc dù có bảo vệ can ngăn, cô gái vẫn lao vào nhanh chóng khống chế, đè được thanh niên xuống sàn nhà trong một căn phòng nhỏ ở hầm gửi xe.

Vụ việc gây xôn xao dư luận, đồng thời mạng xã hội đã truy tìm được danh tính cô gái. Theo đó, cô gái tên Hoàng H., 28 tuổi, người tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA.

Camera an ninh ghi lại sự việc. Video: H.T.

Vụ việc này được xác định xảy ra từ hồi tháng 5-2025 tại hầm gửi xe của một chung cư tại Hà Nội. Tuy nhiên, video bây giờ mới lan truyền là bởi em gái cô vô tình đăng lên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, Hoàng H., kể lại sự việc kéo dài khoảng 30 phút, đối phương buông lời xúc phạm và tấn công cô trước vì trang phục mà cô mặc đi tập. Dù cô đã định bỏ qua khi có người can ngăn nhưng việc nam thanh niên tiếp tục chửi bới khiến cô quyết định phản kháng. Sau khi bị khống chế, nam thanh niên này đã nhận lỗi. Cô cũng xin hình ảnh camera an ninh từ ban quản lý chung cư để đề phòng sau này có kiện cáo.

Thông qua câu chuyện của mình, Hoàng Hằng cũng gửi gắm thông điệp đến các bạn nữ: không khuyến khích bạo lực, nhưng việc học võ là cần thiết để tự vệ khi cần.

Hiện chưa xác định danh tính của nam thanh niên trong sự việc và cũng chưa bên nào trình báo cơ quan chức năng để có thông tin đa chiều về nguyên nhân và diễn biến sự việc.