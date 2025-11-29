Cô gái Lạng Sơn “điên tình” ở Cách Em 1 Milimet: Ngoài đời yêu dancer tầm cỡ thế giới, hơn 16 tuổi

Với loạt gương mặt trẻ trung và mới mẻ, Cách Em 1 Milimet đang là phim Việt giờ Vàng gây chú ý tiếp theo. Trong đó, được cư dân mạng nhắc đến hiện tại là nhân vật Mỹ Vân - con gái ông trùm.

Trong phim, Mỹ Vân là rich kid, có bố giàu có và được cưng chiều nên vai diễn thể hiện sự cá tính, có phần táo bạo. Đặc biệt cô nàng rất thẳng thắn, quyết liệt thể hiện tình cảm với Biên (Lê Hoàng Long) thông qua những khoảnh khắc “điên tình” như bỏ 2,7 tỷ đồng để trả nợ cho Biên, đến phòng trọ tồi tàn của Biên và đòi ngủ lại qua đêm,...

Mỹ Vân là ái nữ ở Cách Em 1 Milimet (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Phân cảnh cô nàng đòi ngủ ở phòng trọ của Biên (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Với vai diễn thú vị này, mỹ nhân thủ vai Mỹ Vân cũng nhanh chóng được truy lùng tung tích. Đó là Trương Thảo My (nghệ danh Mya Trương), sinh năm 2004, đến từ Lạng Sơn. Thảo My hiện đang theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Dù là gương mặt mới, chưa có nhiều kinh nghiệm lẫn vai diễn nổi bật nhưng Thảo My nhanh chóng gây ấn tượng ngoại hình nổi bật và xinh đẹp. Ngoài đời, mỹ nhân Lạng Sơn theo đuổi phong cách ăn mặc linh hoạt, lúc nữ tính ngọt ngào, lúc cá tính quyến rũ, phù hợp hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đang định hình thương hiệu cá nhân.

Trương Thảo My ngoài đời

Đặc biệt, Thảo My cũng không ngại công khai chuyện tình cảm của mình. Bạn trai của cô nàng là Phạm Khánh Linh (còn gọi là Linh 3T, sinh năm 1988), hơn cô 16 tuổi.

Linh 3T là một trong những cái tên nổi trội đời đầu của cộng đồng Hip-hop tại Việt Nam. Anh xuất thân từ nhóm nhảy Hip-hop đình đám Big Toe Crew, là thủ lĩnh S.I.N.E Crew và đã có cho mình nhiều thành tích đáng nể từ hàng chục năm trước.

Năm 2011, Linh 3T từng trở thành đại diện Việt Nam tham dự giải đấu Hip-hop thế giới mang tên Red Bull BC One tại Moscow (Nga). Anh cũng là cá nhân đầu tiên của Việt Nam có cho mình cơ hội tham dự giải đấu Hip-hop tầm cỡ thế giới. Năm 2013, anh lọt top 16 Bboy xuất sắc nhất thế giới.

Hiện tại, Linh 3T hoạt động chủ yếu ở vai trò biên đạo múa tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long.

Trương Thảo My và Linh 3T

Trên tài khoản MXH, cặp đôi Thảo My - Linh 3T không ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Cả hai đồng hành trong công việc và cuộc sống, đi du lịch, Linh 3T cũng đã về Lạng Sơn - quê nhà Thảo My trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Vì vậy phía dưới những bài đăng của cặp đôi, bạn bè và người thân thường bình luận trêu đùa, giục cưới.

Một số hình ảnh của Trương Thảo My nói riêng và cặp đôi nói chung:

Thảo My có nhan sắc nhẹ nhàng, xinh đẹp

Cô nàng phù hợp với nhiều phong cách

Ngoài đời, cô nàng ưu tiên sự dịu dàng và nữ tính, gương mặt có nét tương đồng với Karty Chang

Linh 3T đến cổ vũ bạn gái trong buổi thi kết thúc môn Kỹ thuật biểu diễn

Khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi lệch 16 tuổi

(Tổng hợp)