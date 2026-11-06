Cô gái là tai họa của Lisa (BLACKPINK)

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Lisa (BLACKPINK) và cô gái có gương mặt khó ở này?

Sáng 6/11, tờ Koreaboo đưa tin, Lisa (BLACKPINK) vừa bất ngờ hứng “cơn mưa chỉ trích” từ nhiều khán giả sau khi 1 đoạn video ghi lại màn tương tác gây nhức nhối giữa cô và nữ rapper người Trung Quốc - Nãi Vạn bỗng viral trở lại. Được biết, video ghi lại cảnh Lisa đang giáo huấn Nãi Vạn do cô nàng rapper xứ Trung không chịu tươi cười trong chương trình tuyển chọn idol mang tên Thanh Xuân Có Bạn hồi năm 2020. Khi đó, mỹ nhân BLACKPINK gay gắt chất vấn người đồng nghiệp: “Tôi đã bảo bạn cười, tại sao bạn lại không cười?”.

Ở phần còn lại của video là phân cảnh ngày tái ngộ của Lisa - Nãi Vạn trong 1 sự kiện hồi năm 2025. Lúc này, nữ rapper Trung Quốc vẫn không thèm nở 1 nụ cười với Lisa, thậm chí còn liếc xéo đối phương.

Sau khi video viral trở lại, người hứng “gạch đá” không phải là Nãi Vạn mà lại là Lisa. Dưới phần bình luận, nhiều netizen nhận xét, nàng rapper BLACKPINK quá đỗi thô lỗ, bất lịch sự và có thái độ trịch thượng khi yêu cầu Nãi Vạn làm những điều mà cô không muốn. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả còn tỏ ra hả hê khi Nãi Vạn nhất quyết không nở 1 nụ cười với Lisa giống như thể đang muốn dằn mặt đối phương trong ngày 2 nghệ sĩ tái ngộ.

Lisa bị chỉ trích sau khi đoạn video ghi lại màn tương tác giữa cô và nàng rapper Nãi Vạn bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại. Nguồn: X

Lisa muốn Nãi Vạn cười song nữ rapper Trung Quốc nhất quyết không làm theo. Ảnh: X

Trong khi đó, nhiều fan lại lên tiếng bênh vực Lisa bằng cách lập luận rằng, mỹ nhân BLACKPINK không hề tỏ thái độ ngạo mạn, trịch thượng mà chỉ đang đưa ra những lời khuyên bổ ích cho Nãi Vạn nhằm giúp cho tiết mục của nàng rapper xứ Trung trở nên cuốn hút, sống động hơn. Người hâm mộ bổ sung thêm về bối cảnh của đoạn clip nêu trên, cụ thể Lisa khi ấy giữ vai trò huấn luyện viên trong show Thanh Xuân Có Bạn, còn Nãi Vạn tham gia với tư cách thí sinh. Vậy nên, hoàn toàn bình thường khi Lisa đưa ra những góp ý chân thành cho thí sinh, dù có đôi lúc cô hơi tỏ ra nghiêm khắc.

Công chúng đang chờ đợi động thái tiếp theo từ Lisa - Nãi Vạn. Ảnh: X

Trước đó không lâu, Lisa cũng bị kéo vào 1 tranh cãi liên quan tới thái độ. Vào hôm 6/10, đoạn clip Lisa đóng sầm cửa xe lại trong lần dự Paris Fashion Week đã gây tranh cãi khắp nơi. Cụ thể, nhân viên bảo vệ mở cửa xe nhưng nữ idol không bước ra mà đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Đoạn video được lan truyền chóng mặt, với nhiều chỉ trích nhắm vào Lisa, cho rằng cô bất lịch sự, thô lỗ với nhân viên.

Nhiều khán giả thi nhau công kích nàng em út nhóm BLACKPINK: “Thô lỗ quá”, “Thật bất lịch sự”, “Tôi không biết cô ta là ai, nhưng thật là tồi tệ khi làm việc cho những con người như vậy. Họ đều có đặc quyền và nghĩ mình đặc biệt. Người nổi tiếng, người thắng giải Oscar, rất hiếm người đối xử với nhân viên ổn thỏa. Rất nhiều chuyện như vậy, thật tệ”, “Lisa nghĩ mình slay lắm hả”...

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bình luận bênh vực Lisa. Vào thời điểm đoạn video được quay lại, cô nàng đang ở bên trong chỉnh lại váy, chưa sẵn sàng để bước ra. Việc mở cửa quá sớm có thể khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái lỗi trang phục, hớ hênh, kém đẹp, nhất là khi đang diện 1 chiếc váy khá ngắn.

Cô đóng sầm cảnh cửa ô tô lại, gây ra tranh cãi dữ dội. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Ngoài ra, cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Lisa giờ đây đã trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo