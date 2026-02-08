Cô gái khóc thét vì mua áo dài 1,2 triệu khác xa ảnh mẫu, tức nhất là thái độ "phủi tay" của shop online

Mua sắm online - nhất là quần áo dễ bị coi như là chuyện may rủi vì hàng nhận về có thể khác xa so với hàng quảng cáo. Điển hình như mới đây, chỉ một chiếc áo dài giá 1,2 triệu đồng lại mở ra nguyên một màn bóc phốt khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt. Đó là câu chuyện của một cô gái chia sẻ trải nghiệm "dở khóc dở cười" khi nhận hàng áo dài đặt mua để diện Tết, bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn trên mạng xã hội.

Cô gái lập hẳn tài khoản riêng để "quyết chiến" với shop bán hàng online

Theo chia sẻ, chiếc áo dài được đặt mua từ một shop online với hình ảnh quảng cáo chỉn chu, thiết kế chấm bi nền sáng, phối ren đen bên trong và phần viền tà áo nhìn rất sang, được giới thiệu là hàng cao cấp, đường may tinh tế, xứng đáng với mức giá hơn 1 triệu đồng. Thế nhưng, khi hàng vừa về tay, mọi thứ lại khác xa tưởng tượng.

Hàng lúc mới nhận về

Cụ thể, phần chân ren bị thiếu so với ảnh mẫu - đây là 1 chi tiết khiến khách hàng rất thích nên không có thì cảm giác như... mua phải hàng đểu. Khó chịu hơn là khi feedback với shop lại nhận được câu trả lời không thông cảm nổi: Do shop hết vải. "Cầm cái áo dài nó lỗi nó xấu mà không hiểu sao shop tự tin báo giá 1,1 triệu, 1,2 triệu xong còn không hề có 1 tí trách nhiệm nào với khách khi gửi hàng không giống như hình ảnh", chủ bài đăng bức xúc.

Ảnh hàng về khác hẳn so với ảnh mẫu

Nghe chủ shop giải đáp mà thấy như bị lừa

Mặt khác, lớp quần bên trong được cô gái nhận xét là may nham nhở, đường chỉ thừa lộ rõ. Không chỉ vậy, đường khóa kéo phía sau bị rùm ró, khóa may lệch khiến áo không ôm dáng như quảng cáo. Phần cổ áo bị nhăn, khóa kéo ẩn nhưng lại để lộ rõ lớp tưa vải, tổng thể trông khá "rẻ tiền" so với mức giá cũng như ảnh mẫu. Phần nách áo nhăn nhúm, co rúm, dù người mua khẳng định áo chưa từng mặc thử. Chất vải cũng bị phản ánh là nhanh giãn, dễ nhăn, mất form chỉ sau khi vừa lấy ra khỏi túi.

Quá nhiều thứ để chê trong 1 chiếc áo dài

Vẫn chưa hết

Hình ảnh cận cảnh từng chi tiết được đăng tải khiến nhiều người xem cũng bức xúc thay cho người nhận hàng. Phía dưới phần bình luận, không ít netizen đồng cảm, cho biết từng rơi vào cảnh "mua hàng Tết giá cao nhưng chất lượng không tương xứng", nhất là với các mặt hàng như áo dài - vốn được nhiều shop đẩy giá mạnh vào dịp cuối năm.

- Cái áo này mà 1,2 triệu thì thôi bạn cầm tiền ra tiệm cho thợ đo may luôn cho rồi, khéo còn xịn hơn gấp mấy lần.

- Shop này thấy phốt lum la bà ơi, sao bà can đảm mua vậy.

- Đường may còn xấu hơn loại tui mua đại 300k trên sàn cam nữa. Shop làm ăn gì ngộ ghê.

- 1,2 triệu mà không may được lót trong? Tôi mua cái váy 750K thôi mà may lót trong bằng lụa, không có đường chỉ may, tôi còn tưởng mặc được 2 lớp cơ. Ai đời như này.

- Tiền giờ mất giá quá hay sao mấy má làm ăn gì kì cục vậy? 1 triệu 2 chứ đâu phải 1 trăm 2.

Hiện tại, câu chuyện chiếc áo dài giá 1,2 triệu đồng này vẫn chưa có hồi kết. Phía người mua cho biết vẫn đang chờ shop đưa ra cách giải quyết thỏa đáng. Trong khi đó, phía cửa hàng cũng đã lên tiếng phản hồi, song những quan điểm trái chiều vẫn khiến cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận. Vụ việc hiện vẫn đang được cư dân mạng theo dõi sát sao, chờ diễn biến tiếp theo để xem "công bằng" sẽ nghiêng về bên nào.

Nguồn: TikTok