Cô gái khỏa thân gây sốc, bị buộc rời khỏi concert của dàn mỹ nam nổi tiếng

Chiều 2/12, tờ Kbizoom đưa tin, 1 người phụ nữ mới đây đã khỏa thân hoàn toàn khi tới xem concert của nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản Snow Man trên sân vận động Sapporo Dome. Trong video được lan truyền, cô gái này không hề tỏ ra ngại ngùng, thậm chí còn vui vẻ vẫy gậy phát sáng trong đêm nhạc như những fan thực thụ khác.

Nguồn tin cho biết thêm, người phụ nữ khỏa thân đã bị nhân viên sự kiện mời ra làm việc và chất vấn. Sau cùng, cô bị buộc rời khỏi địa điểm tổ chức đêm nhạc.

1 cô gái đã tới xem concert của nhóm nhạc quốc dân Nhật Bản Snow Man trong tình trạng nude

Hành động phản cảm của người phụ nữ nói trên đã gây sốc cho nhiều khán giả tới xem concert. Trên mạng xã hội, 1 người hâm mộ bức xúc bày tỏ: "Đây mới là đêm nhạc đầu tiên của Snow Man ở Sapporo Dome, và có người đã xuất hiện ngay trước mặt tôi trong tình trạng khỏa thân, còn thản nhiên vẫy lightstick. Tôi hoàn toàn bị sốc. Làm ơn hãy giúp đỡ tôi với". Được biết, còn có nhiều fan khác có mặt tại concert cũng tỏ ra phẫn nộ không kém trước 1 cảnh tượng chấn động chưa từng thấy từ trước tới giờ trong các buổi hòa nhạc của nhóm Snow Man.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt lên án hành vi vô văn hóa của cô gái nude trần trụi trong concert Snow Man: "Thật sự có người phụ nữ đã khỏa thân tại buổi hòa nhạc của Snow Man sao? Thật không thể tin được. Hành động này thật vô văn hóa", "Những khán giả ở xung quanh chắc hẳn phải vô cùng hoảng loạn, họ bỏ tiền tới concert nhưng lại không thể tận hưởng buổi hòa nhạc 1 cách trọn vẹn", "Hy vọng các thành viên Snow Man không nhìn thấy cô gái đó", "Ban đầu tôi còn thấy buồn cười nhưng thành thật mà nói, dường như người phụ nữ này đang gặp phải 1 vấn đề về sức khỏe tinh thần".

1 số đơn vị truyền thông Nhật Bản đã cố gắng liên hệ với phía Snow Man để tìm hiểu xem liệu họ có dự định thực hiện những hành động pháp lý đối với người phụ nữ khỏa thân gây ảnh hưởng tới mỹ quan trong đêm nhạc mới đây hay không. Tuy nhiên, công ty quản lý của nhóm nhạc quốc dân Jbiz vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trong khi đó, chuyên trang về pháp luật Bengoshi đã trích lời 1 luật sư về hình phạt mà người phụ nữ khỏa thân có thể phải đối mặt: "Cô gái đó có dùng lý do mình là người hâm mộ cuồng nhiệt thì cũng không thể bào chữa cho loại hành vi kiểu này được đâu. Xét về góc độ pháp lý, hành vi của cô gái này có thể bị xử phạt rất nghiêm khắc. Cô ấy có thể bị buộc tội đã thực hiện hành vi tục tĩu nơi công cộng".

Công ty chủ quản chưa lên tiếng về khả năng đâm đơn kiện cô gái khỏa thân trong concert của nhóm Snow Man

Snow Man là nhóm nhạc nam hàng đầu tại xứ sở hoa anh đào. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 22/1/2020 và nhanh chóng gặt hái được những thành tích "vô tiền khoáng hậu". Đĩa đơn đầu tay D.D. của nhóm đã trở thành single debut bán chạy nhất trong lịch sử châu Á với hơn 1,8 triệu bản được tẩu tán. Thành tích khủng này còn đưa Snow Man đi vào lịch sử, trở thành nhóm nhạc có sản phẩm âm nhạc ra mắt bán chạy nhất trong vòng 19 năm qua tại Jbiz. D.D. cũng là đĩa đơn của thần tượng nam đầu tiên trong 17 năm qua có thể đứng vững trong Top 100 của bảng xếp hạng Oricon (Nhật Bản) suốt hơn 100 tuần lễ.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2020 tới nay, Snow Man đã bán được hơn 20 triệu bản single và album vật lý chỉ tính riêng tại thị trường Nhật Bản.