Cô gái khiến 10 triệu người say đắm nay tàn tạ vì ép cân, chỉ mặc vừa quần áo trẻ con 12 tuổi

Sau khi được thiếu gia Vương Tư Thông - con trai của tỷ phú số 1 Trung Quốc lúc bấy giờ Vương Kiện Lâm - nhấn theo dõi trên MXH Weibo, Chương Nhược Nam bất ngờ nổi lên như một hiện tượng. Từ gương mặt mới toanh của Cbiz, cô gái này lắc mình thành nữ thần được hơn 10 triệu người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn. Bản thân Chương Nhược Nam cũng gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh, củng cố vị thế "bạch nguyệt quang" trong lòng khán giả. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện nay của người đẹp sinh năm 1996, không ít người tỏ vẻ lo lắng, xót xa.
"Nữ thần thanh xuân" héo mòn vì giảm cân, chỉ mặc vừa quần áo trẻ con
Sau khi nổi tiếng nhờ Vương Tư Thông, Chương Nhược Nam hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực phim ảnh. Dù không được đào tạo diễn xuất bài bản, song cô liên tiếp có những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh trong các phim điện ảnh lẫn truyền hình như Hôn Lễ Của Em, Nếu Như Tôi Không Còn Nhớ Được Âm Thanh Của Người, Soi Sáng Em, Anh Cũng Có Ngày Này và mới đây là Khó Dỗ Dành. Trong đó, khả năng thể hiện vai sầu bi của nữ diễn viên luôn nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, bởi thế mới xuất hiện câu nói: "Khi Chương Nhược Nam khóc, cả thế giới như có lỗi với cô".
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, Chương Nhược Nam gây nhiều bán tán trên mạng xã hội với hình ảnh gầy gò, thiếu sức sống. Nhiều người lo lắng nữ diễn viên Khó Dỗ Dành sẽ mất đi vẻ đẹp "bạch nguyệt quang" vốn làm nên tên tuổi của cô nếu cứ tiếp tục sút cân như vậy.
Được biết, Chương Nhược Nam đã lựa chọn ép cân để phục vụ cho bộ phim mới cô đang tham gia, hóa thân thành bệnh nhân ung thư trên màn ảnh. Điều này khiến dân tình vô cùng lo lắng, bởi lẽ, trông cô còn gầy gò, khẳng khiu hơn cả khi ghi hình bộ phim Khó Dỗ Dành.
Hơn nữa, bản thân người đẹp từng đột ngột bật khóc trên sóng livestream, tâm sự rằng hy vọng bản thân có thời gian để nghỉ ngơi, tránh tình trạng rơi vào bồn chồn, lo âu quá mức. Điều này khiến nhiều người suy đoán Chương Nhược Nam có thể mắc phải ăn bệnh tâm lý giống Triệu Lộ Tư.
Trang 163 cho biết, đầu năm 2025, Chương Nhược Nam đã phải giảm 5kg để hóa thân thành cô nàng Ôn Dĩ Phàm mong manh, dễ vỡ trên màn ảnh. Người đẹp này chỉ nặng khoảng 37kg trong khi sở hữu chiều cao 1m66,chỉ số BMI của cô chỉ đạt 14,5 - một con số nguy hiểm, gần với ngưỡng nguy cơ suy cơ quan nội tạng.
Để đạt được yêu cầu của đạo diễn, Chương Nhược Nam đã phải tuân thủ chế độ ăn uống cực kỳ khắc nghiệt, tính toán đến từng calo. Kết quả, nữ diễn viên gầy đến mức không thể đeo được đồng hồ, trang phục cũng chỉ mặc cỡ trẻ em 12 tuổi, phần eo váy phải dùng đến 7-8 chiếc kẹp để cố định.
Sự mảnh mai này khiến Chương Nhược Nam trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội với từ khóa "Chương Nhược Nam gầy đến đau lòng". Đồng thời, cô cũng thu hút thêm 600.000 lượt theo dõi chỉ trong một ngày.
Cái giá phải trả là người đẹp thường xuyên bị hạ đường huyết tại trường quay. Thậm chí có lần suýt ngất xỉu khi quay cảnh chạy, bị va vào máy quay khiến cảnh tay bầm tím nửa tháng không tan. Bạn diễn viên cô - nam diễn viên Bạch Kính Đình cũng phải thốt lên rằng: "Ôm cô ấy như ôm một bó củi khô vậy".
Giờ đây, khi Chương Nhược Nam còn ép cân hơn nữa, thật khó mà tưởng tượng được nữ diễn viên sẽ tiều tụy, ốm yếu đến mức nào. Nhiều ý kiến cho rằng đây là vấn nạn đáng báo động của Cbiz khi quan điểm "phải gầy mới đẹp" lên ngôi, hại dàn mỹ nhân phải khốn khổ để kiếm soát cân nặng.
Mỹ nữ bị phim vận vào đời: Làm quần quật 8 năm không mua nổi nhà, 1 mình nuôi 5 miệng ăn
Trên màn ảnh, Chương Nhược Nam thường xuyên vào vai những cô gái u sầu, thu mình, mang trong mình những vết thương tinh thần khó xóa nhòa vì hoàn cảnh sống trắc trở, khó khăn. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng có 1 cuộc đời buồn như những nhân vật cô thể hiện trên màn ảnh nhỏ.
Chương Nhược Nam vốn sinh ra trong gia đình có tư tưởng "trọng nam khinh nữ", tại vùng quê nghèo ở Ôn Châu (Trung Quốc). Cô là chị cả trong gia đình Cha mẹ người đẹp sinh năm 1996 khao khát có con trai đến mức, đặt tên cho cô là Nam trong "nam giới". Mãi đến khi bước chân vào showbiz, "tình đầu quốc dân Cbiz" mới đổi lại tên như bây giờ, với Nam mang ý nghĩa là "cây gỗ lim".
Là chị cả trong nhà, sau khi trưởng thành và đi làm có tiền, Chương Nhược Nam đã phải gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền, chăm sóc cho cha mẹ và lo cho 3 đứa em (2 gái, 1 trai) ăn học. Do trách nhiệm với gia đình quá lớn, Chương Nhược Nam từng tủi thân tâm sự cô vẫn chưa thể mua được ngôi nhà cho riêng mình dù đã làm việc suốt 8 năm trong ngành giải trí. Toàn bộ số tiền kiếm được, cô đều dành cho cha mẹ và các em, thay vì dành cho chính mình.
Không chỉ vậy, cha mẹ của Chương Nhược Nam còn có quan niệm con gái phải kết hôn trước tuổi 30. Vì vậy, từ khi mới 20 tuổi, "tiểu hoa đán" sinh sau năm 1996 đã liên tục bị gia đình ép đi xem mắt, thúc giục kết hôn mỗi dịp về quê.
Chương Nhược Nam tiết lộ cô đã đi xem mắt 2 lần, nhưng đều từ chối vì cảm thấy không phù hợp. Để chấm dứt tình trạng bị phụ huynh ép cưới, nữ diễn viên mạnh mẽ tuyên bố với cha mẹ rằng 30 tuổi cô mới lấy chồng. Tuy nhiên, khi mà các em gái của Chương Nhược Nam lần lượt lập gia đình, e rằng nữ diễn viên Khó Dỗ Dành cũng chẳng thể "delay" được lâu.
Nguồn: 163, QQ