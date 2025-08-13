Cô gái khiếm thị hát vang cùng hơn 50.000 khán giả trong đêm Concert "Tổ Quốc trong tim": Khi người ta "thấy" đất nước bằng cả trái tim

Tối ngày 10/8, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Concert Quốc gia “Tổ Quốc trong tim” đã diễn ra với sự tham gia của hơn 50.000 khán giả. Đó là một bữa tiệc âm nhạc tràn đầy cảm xúc, một dịp để hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập, ca vang tình yêu với quê hương, đất nước.

Giữa biển người ấy, đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái khiếm thị nhưng hát vang đầy nhiệt huyết những bài ca về quê hương, đất nước vô cùng tự hào khiến nhiều người không khỏi cảm động. Được biết, cô gái này là T.Đ.

Nguồn: H.Đ.

"Là một người khiếm thị, em không biết sân khấu rực rỡ ra sao, ánh sáng và màu sắc thế nào, nhưng giữa biển người ấy, em cảm nhận rõ rệt một điều: trái tim mình đang đập cùng nhịp với Tổ quốc. Dù đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn rằng trong khoảnh khắc đó, em đã "thấy" Tổ quốc bằng cả trái tim", người đăng tải đoạn video chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy, không chỉ riêng T.Đ, mà còn rất nhiều người có mặt tại Mỹ Đình đã thực sự “thấy” được Tổ quốc bằng cảm xúc và trái tim mình. Đó là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc, không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận, để gắn kết mọi người dù khác biệt.

Video ghi lại hình ảnh T.Đ hòa mình trong đám đông, không nhìn thấy nhưng vẫn lắng nghe và cảm nhận từng giai điệu, khiến nhiều người xem phải rơi nước mắt.

“Xem video mà mình cũng nghẹn ngào. Em là minh chứng sống cho việc ‘không nhìn thấy bằng mắt, nhưng cảm nhận bằng trái tim’. Quá cảm động!”

“Thật sự khâm phục tinh thần của em. Tổ quốc không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là cảm xúc trong tim mỗi người. Chúc em luôn mạnh khỏe và giữ trong mình tình yêu đó.”

“Concert ‘Tổ Quốc trong tim’ thực sự đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Hy vọng nhiều chương trình như vậy sẽ tiếp tục được tổ chức để gắn kết tất cả mọi người."

Có thể nói, concert "Tổ Quốc trong tim" không chỉ là một chương trình nghệ thuật hoành tráng mà còn là dịp để mỗi người cảm nhận rõ ràng hơn về giá trị của Tổ quốc, về sự gắn kết của cộng đồng, và về tình yêu thương lan tỏa trong từng trái tim, dù là mắt có thể không nhìn thấy nhưng lòng thì luôn hướng về phía trước.