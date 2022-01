Trước giờ ai cũng biết cây bông gòn hay bông gạo, bông lụa được trồng để thu bông làm áo, nhồi gối, làm đồ chơi,... Thế nhưng không phải ai cũng biết một sự thật thú vị là quả của nó còn có thể ăn được đó nha. Ngạc nhiên chưa? Nếu vẫn chưa tin thì mời bạn xem clip dưới đây.



Hóa ra quả bông gòn cũng có thể ăn được

Trên đây là clip TikTok của một cô gái khoe cảnh đi hái quả bông gòn (trong clip cô gọi là "trái gòn") về chấm muối ớt ăn ngon lành. Những quả bông gòn còn xanh lủng lẳng trên cành được hái xuống, đem đi rửa sạch rồi gọt vỏ là cứ thế chấm muối ăn thôi. Quả này ăn được tất tần tật mà không phải bỏ đi phần nào, kể cả phần ruột bên trong.



Chỉ cần rửa sạch, gọt vỏ là đã có thể thưởng thức ngay quả bông gòn cùng muối ớt

Nhiều người xem mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến cảnh này. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì đó giờ chỉ biết cây cho bông hoặc dùng mủ gòn làm đồ giải khát chứ không ai nghĩ lại có thể ăn được quả của nó như thế. Dân tình thi nhau bình luận bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn thích thú cùng mong muốn được thử một lần cho biết vị.



- Ăn được quả bông gòn luôn hả chị? Lần đầu em biết luôn á.

- Có vụ ăn quả này luôn hả? Có thật không đấy bạn? Trước giờ mình chỉ biết mủ gòn ăn được thôi.

- Gần nhà mình có mấy cây mà giờ mới biết nó ăn được luôn đó. Vị của nó thế nào bạn?

- Rồi cây bông gòn tới công chuyện với tui.

Đáp lại hàng loạt câu hỏi của cư dân mạng, cô gái trong clip cho hay khi quả bông gòn còn non thế này thì hoàn toàn ăn được. Quả bông gòn non có vị ngọt ngọt, chát chát, chấm với muối ớt ăn rất lạ miệng. Thật thú vị phải không? Quả bông gòn trong trí nhớ của mọi người là quả khi đã già, tự bung nở để lộ phần bông trắng bên trong. Chính vì vậy mà khi thấy quả xanh non được dùng để ăn như một loại trái cây thông thường thì dân tình không khỏi thắc mắc.

Quả bông gòn lúc còn xanh và khi đã già

Dù đã được nghe lời giải thích của chủ nhân clip nhưng nhiều người vẫn không nguôi tò mò và cũng không khỏi hoang mang nếu ăn thử thì sẽ thế nào. Có lẽ điều này cũng đến từ việc có rất nhiều người đã từng quen mặt thậm chí là nhà trồng luôn loại cây này mà không hay quả bông gòn cũng có thể ăn được.



Nguồn: TikTok @tamtamk3