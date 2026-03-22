Cô gái Hà Nội sốc nặng khi bán 2 cây vàng cưới ước tính 326 triệu, chủ tiệm chỉ đưa 312 triệu, netizen: Vậy là chính xác rồi!

Mới đây, một bài đăng trên Threads đang được chia sẻ mạnh khi một người kể lại trải nghiệm đi bán vàng của mình. Chủ nhân bài đăng cho hay đây là lần đầu tiên trong đời đi bán vàng với số lượng lớn nhưng lại nhận về cái kết khiến cả đêm không ngủ được.

Theo đó, người này mang tổng cộng 2 cây vàng đi bán, gồm nhẫn trơn, 2 chiếc kiềng và 1 chiếc lắc. Khi đến tiệm vàng, nhân viên báo giá thu mua là 16,3 triệu đồng/chỉ. Nghe mức giá này, người bán tự tính nhẩm tổng số tiền sẽ rơi vào khoảng hơn 326 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiệm vàng gom toàn bộ trang sức lại để nung, cân và quy đổi, số tiền cuối cùng người này nhận được chỉ là 312 triệu 640 nghìn đồng, tức thấp hơn hơn 10 triệu so với con số ban đầu tự tính.

Bài đăng đang thu hút sự quan tâm trên Threads

Điều khiến câu chuyện được chú ý là chi tiết người bán cho biết lúc giao dịch đã không kiểm tra lại phép tính ngay tại chỗ, tiệm vàng cũng không đưa hóa đơn chi tiết nên đến khi về nhà tính lại mới phát hiện sự chênh lệch. Cảm giác hụt hẫng vì “không hiểu tiền đi đâu mất” khiến người này đăng bài lên mạng hỏi kinh nghiệm và nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận.

Sau khi đọc câu chuyện, nhiều người có kinh nghiệm mua bán vàng cho rằng đây là tình huống khá phổ biến, đặc biệt khi bán vàng trang sức gộp chung nhiều loại.

Một số cư dân mạng cho rằng, nhẫn trơn thường có giá thu mua cao hơn vì gần với vàng nguyên liệu, ít bị trừ hao. Trong khi đó, kiềng, lắc hay các loại trang sức vàng khác khi bán lại thường không được tính theo giá vàng miếng mà sẽ bị trừ tiền công chế tác trước đó.

Ngoài ra, mỗi loại vàng trang sức có thể có tuổi vàng khác nhau, nên khi nung chảy chung lại, tiệm vàng sẽ tính theo hàm lượng vàng thực tế sau khi nung, chứ không phải cứ lấy tổng số chỉ nhân với một mức giá 16,3 triệu.

Nhiều người cũng nhấn mạnh một điểm mà rất nhiều người bán vàng lần đầu hay nhầm là giá vàng niêm yết thường là giá bán ra, còn giá mua vào luôn thấp hơn. Hơn nữa ,ỗi loại vàng lại có mức mua vào khác nhau. Vì vậy, việc nhân tổng số chỉ với một mức giá duy nhất thường không cho ra số tiền chính xác.

Tổng số vàng lên tới 2 cây

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Nhẫn trơn bán sẽ giá cao hơn vàng trang sức, gộp nung chung là tính lại hết theo vàng nguyên liệu nên sẽ bị hao hụt, nên điều này khó trách tiệm vàng rồi”.

- “Lẽ ra bạn nên phân loại trước khi bán. Vì trừ nhẫn trơn ra thì vàng trang sức có tính công, trừ công đi cũng mất 1 khoản tiền rồi. Chưa kể vàng còn chia ra 24k, 23k, 18k,... vàng nhẫn có thể là 24k chứ cái kiềng vời vòng của bạn không chắc đủ 24k đâu nên giá vàng cũng sẽ tính khác”.

- “Nếu có lần sau bạn cũng nên lưu ý hỏi chủ tiệm tính rõ ra từng món thu như thế nào, giá ra sao. Ngoài ra cũng nên tham khảo ít nhất 2 tiệm trước khi bán để so sánh về giá cả”.

- “Vàng cưới được tặng bán đi thì xác định hao hụt và mất tuổi vàng ạ. Trước mình cũng bị vậy rồi. 4 chỉ hao còn 3.95, tuổi vàng còn không đủ do không phải vàng mua ở tiệm mình mang ra bán. Nhìn chung có thêm kinh nghiệm cho bản thân”.

Thực tế, vàng trang sức khi mua luôn bao gồm giá vàng và tiền công chế tác. Thế nhưng khi bán lại, người bán thường chỉ được tính tiền vàng theo trọng lượng và tuổi vàng, còn tiền công gần như mất hoàn toàn. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người coi vàng miếng hoặc nhẫn trơn là dạng tích lũy dễ bán lại hơn so với vàng trang sức.

Từ câu chuyện đang lan truyền này, nhiều người rút ra một số kinh nghiệm khi đi bán vàng, đặc biệt là khi bán số lượng lớn:

- Nên hỏi giá thu mua cụ thể cho từng loại vàng trước khi bán.

- Nếu là vàng trang sức, hỏi rõ có trừ tiền công hay không.

- Không nên gộp nhiều loại vàng khác nhau để nung chung nếu chưa biết cách tính giá.

- Yêu cầu tiệm vàng cân từng món, ghi rõ số chỉ, tuổi vàng và số tiền.

- Luôn yêu cầu hóa đơn hoặc giấy tính tiền.

- Nếu số lượng lớn, nên tham khảo giá ở vài tiệm vàng khác nhau trước khi bán.

Câu chuyện bắt đầu chỉ từ một bài đăng than thở vì mất ngủ lúc rạng sáng, nhưng sau đó lại trở thành một chủ đề được bàn luận rất nhiều, vì nhiều người nhận ra mình cũng từng bán vàng theo kiểu “tiệm tính sao thì lấy vậy” mà không thực sự hiểu cách họ quy đổi.

Với nhiều gia đình, vàng là tài sản tích lũy nhiều năm, thậm chí là vàng cưới, vàng để dành. Vì vậy chỉ một lần bán nhưng số tiền có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Và đôi khi, chỉ vì thiếu một bước hỏi giá kỹ hoặc không kiểm tra lại phép tính ngay tại quầy, số tiền nhận về có thể chênh lệch cả chục triệu đồng mà người bán cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.