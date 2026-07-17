Cô gái gốc Việt sống ở Thái Lan: Mặc đẹp như sách mẫu, mỗi lần lên đồ là một lần "vuốt ve thị giác"

Mỹ nhân này có style trẻ trung, sành điệu, là gợi ý lý tưởng cho chị em muốn mặc đơn giản mà vẫn trendy.

Chanunphat Kamolkiriluck (sinh năm 1996, tên tiếng Việt: Lê Trúc Anh) được biết đến là người mẫu, diễn viên gốc Việt sinh sống và hoạt động tại Thái Lan. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh tú, cô từng gây ấn tượng với khán giả Việt khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2017, dừng chân đầy tiếc nuối ở vị trí Top 8.

Ở thời điểm hiện tại, Trúc Anh vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để thăm quê nhà, công tác hoặc du lịch, đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong Vbiz. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, Trúc Anh còn sở hữu gu thời trang sành điệu đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 30, cô vẫn duy trì phong cách trẻ trung, điệu xinh chẳng kém các cô gái đôi mươi với loạt outfit trendy, đơn giản nhưng đầy tinh tế và cuốn hút.

Style của Trúc Anh thiên về sự năng động, trendy. Trong một outfit dạo phố, cô lựa chọn áo yếm dáng ôm tôn lên vóc dáng, kết hợp cùng quần jeans lửng cá tính và đôi sandal thoải mái. Sự kết hợp giữa nét nữ tính và vẻ phóng khoáng giúp tổng thể trang phục trở nên trẻ trung, hiện đại, rất phù hợp để diện đi chơi, đi cà phê cuối tuần.

Trúc Anh lựa chọn một set đồ đơn giản nhưng vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại. Cô diện áo cổ V chất liệu mỏng nhẹ, kết hợp cùng quần suông trắng và sneaker năng động. Không cầu kỳ về kiểu dáng, tổng thể trang phục vẫn toát lên sự sành điệu, tinh tế và nói không với lỗi mốt. Đây cũng là công thức phối đồ lý tưởng cho những ngày thu mát mẻ, khi thiết kế áo ôm vừa phải giúp tôn lên vóc dáng nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.

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Vi vu Hội An, Trúc Anh ghi điểm với outfit mùa hè đầy trẻ trung và nữ tính. Cô lựa chọn chiếc đầm ngắn nổi bật với họa tiết kẻ sọc, thiết kế cổ yếm khéo léo khoe đường nét gợi cảm nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, thời thượng. Người đẹp kết hợp cùng dép xỏ ngón tối giản, tạo nên tổng thể vừa thoải mái, phóng khoáng vừa không kém phần trendy.

Đi biển nghỉ dưỡng, Trúc Anh chọn diện combo kinh điển gồm áo thun basic kết hợp cùng quần jeans, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, dễ ứng dụng. Không cầu kỳ về kiểu dáng, set đồ vẫn mang đến cảm giác yêu kiều nhờ sự hài hòa giữa nét khỏe khoắn và cá tính. Đây cũng là công thức phối đồ "bất bại", phù hợp để diện đi chơi, dạo phố hay những chuyến du lịch cần sự thoải mái.

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Bikini hai mảnh là một trong những thiết kế không thể thiếu trong tủ đồ đi biển của Trúc Anh. Bên cạnh những gam màu trung tính mang vẻ đẹp tối giản, cô cũng thường xuyên lựa chọn các mẫu bikini với màu sắc nổi bật, rực rỡ để tạo điểm nhấn cho diện mạo. Người đẹp khéo léo kết hợp thêm phụ kiện như kính râm, mũ lưỡi trai, giúp tổng thể trở nên trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống.