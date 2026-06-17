HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô gái giả nam giới vào tiệm vàng cướp giật, sa lưới sau 24 giờ

Hoàng Thọ
|

Lữ Thị Bé Thảo giả nam giới rồi vào tiệm vàng cướp giật lắc vàng, nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ lẩn trốn.

Ngày 17/6, Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) tạm giữ Lữ Thị Bé Thảo (26 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h32 ngày 16/6, Thảo đi xe máy đến tiệm vàng Kim Thùy Dung trên đường DA6, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao. Khi đến nơi, nghi phạm dựng xe dưới lòng đường, vẫn để động cơ nổ máy nhằm chuẩn bị sẵn đường tẩu thoát.

Sau đó, Thảo đi vào tiệm và hỏi mua một chiếc lắc vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm đang cầm món trang sức để giới thiệu, người này bất ngờ giật lấy chiếc lắc rồi lao ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy.

Cô gái giả nam giới cướp tiệm vàng tại TP . HCM bị bắt sau 24 giờ - Ảnh 1.

Lữ Thị Bé Thảo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an phường Thuận Giao)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vào cuộc, triển khai các biện pháp truy xét, xác minh đối tượng gây án.

Đến khoảng 13h30 ngày 17/6, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và bắt giữ Lữ Thị Bé Thảo. Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, để tránh bị phát hiện, thời điểm thực hiện vụ cướp giật, Thảo đã cắt tóc ngắn và mặc trang phục giống nam giới với mục đích đánh lạc hướng, gây khó khăn cho việc nhận diện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ tung tích và bắt giữ nghi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Hiện vụ án đang được Công an phường Thuận Giao tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn lừa đảo bán kỳ nghỉ: Hợp đồng 200 triệu, được hứa mua lại 10 tỷ đồng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

cướp tiệm vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

01:20
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại