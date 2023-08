Cô gái Ê Đê 'nổi như cồn' trên MXH vì quá đẹp, nói gì khi được khuyên đi thi hoa hậu?

H'Duyên B'Krông, cô gái Ê Đê sinh năm 1999 đang nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa cùng chiều cao 1m70. Nhiều người còn khuyên cô đi thi hoa hậu vì quá đẹp.

Gặp H'Duyên B'Krông tại một sự kiện mới đây, người đẹp Ê Đê đã dành cho chúng tôi những chia sẻ rất chân thành.

Chắc là H'Duyên B'Krông cũng biết mình đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Cảm giác của bạn thế nào khi được cư dân mạng khuyên đi thi hoa hậu?

Mọi người ủng hộ tôi đi thi hoa hậu từ rất lâu rồi. Nhiều người khen tôi đẹp nhưng thật sự, tôi không dám nhận mình như vậy. Cho nên khi được khuyên đi thi, tôi hơi thiếu tự tin.

Ngày xưa, lúc chưa được cộng đồng mạng biết tới, tôi tự tin về bản thân lắm nhưng giờ tôi bị tự ti ngược. Tôi bị áp lực khi mọi người trông đợi, kỳ vọng quá nhiều vào mình. Tôi sợ mình không đủ khả năng thì sẽ làm mọi người thất vọng.

Nhan sắc xinh đẹp của cô gái Ê Đê - H'Duyên B'Krông

H'Duyên được nhận xét là có nét đẹp "lai" dù ba mẹ là người thuần Ê Đê.

Đã ai nói bạn có nét đẹp "lai"?



Tôi soi gương, thấy khuôn mặt mình lạ lạ, hay hay, không giống ai nhưng giống người nhà, ai trong gia đình tôi cũng có gương mặt như vậy. Gia đình tôi thuần Ê Đê, không lai gì hết.

H'Hen Niê cũng là cô gái Ê Đê đăng quang hoa hậu. Nhìn đàn chị như vậy, bạn có động lực hơn không?

Để trở thành hoa hậu còn phụ thuộc năng lực của mỗi người và cần rất nhiều yếu tố chứ không chỉ là vẻ bề ngoài. Tôi thiếu nhiều thứ lắm. Tôi học không giỏi trong khi chị và em gái đều học rất giỏi. Tôi nghĩ mình hơi khờ. Tuy là hiện tại, tôi đang trau dồi những kỹ năng cần thiết nhưng thật sự là tôi thấy mình chưa tự tin. Hiện tại, công việc của tôi là người mẫu ảnh thôi.

Cô được cư dân mạng khuyên đi thi hoa hậu.

Và bạn đang là gương mặt gây chú ý ở The New Mentor?



Tôi nghĩ tham gia The New Mentor là quyết định liều lĩnh nhất. Trong chương trình, ai cũng đầy kinh nghiệm, còn tôi mới chỉ là người mẫu ảnh. Sự tiếp xúc của tôi với nghề mới chỉ khoảng 1 năm trở lại đây thôi, còn rất non nớt.

Hình ảnh của bạn trên mạng xã hội khá là sexy, sang chảnh. Chắc là gia đình bạn có điều kiện?

Gia đình tôi không khó khăn nhưng cũng không phải có điều kiện quá. Hình ảnh của tôi trên mạng xã hội chỉ là những hình ảnh đời thường, đi chơi, đi ăn uống chứ không phải khoe hàng hiệu gì nên không hiểu sao mọi người lại có cảm nhận đó, hay là vì trông tôi thần thái quá? (cười)

Bạn có thể chia sẻ đôi chút về gia đình mình?

Ba mẹ tôi làm nông, trồng lúa, cà phê, hạt tiêu. Gia đình có dì và cậu hát rất hay. Cậu tôi là giáo viên thanh nhạc nhưng sau này, cậu không theo nghề. Nhà đều có máu nghệ thuật nhưng không ai làm nghệ thuật cả. Còn tôi, nếu không làm nghệ thuật thì tôi không biết làm gì...

Hiện tại, H'Duyên B'Krông là thí sinh của Miss Universe Vietnam 2023.

Và chương trình truyền hình thực tế The New Mentor.

H'Duyên K'Brông vừa tham gia đóng nữ chính MV "Quên một người thương em". Lần đầu tiên đóng MV ca nhạc, cảm giác của bạn thế nào?



Đây là MV đầu tiên tôi đóng nên thật sự là thấy mình liều lĩnh, lo lắng, hồi hộp. Lúc nhận lời xong, tôi khá hối hận vì tôi không biết khả năng của mình trong diễn xuất thế nào nhưng khi đóng thì thấy vui.

Cảnh khó nhất là cảnh thất tình vì tôi khá ít kinh nghiệm yêu đương. Cảnh cảm động nhất là cảnh tôi bị chồng đánh. Lúc đầu, tôi sợ mình không đóng được vì tâm lý nặng nhất nhưng khi quay, tôi khóc rất nhiều, không biết lấy cảm xúc ở đâu mà khóc nhiều như thế. Tới giờ xem MV, tôi vẫn bị xúc động.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!