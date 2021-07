Cô gái đi ngang thả comment chỉnh lại cấu trúc tiếng Anh dùng “although”, ai ngờ là màn lag cực mạnh, dân IELTS 9.0 lần đầu mới thấy

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Với nhiều người, phương pháp để thẩm thấu thứ tiếng này nhanh nhất là biến tấu những ngữ pháp, từ vựng thành những câu nói gần gũi, dễ nhớ, chẳng hạn như nói một câu thả thính mà cảm hứng đến từ tiếng Anh.

Trong một group chuyên dành cho hội chơi chữ, một cô bạn đã đăng tải một câu nghe thì đầy mùi yêu đương nhưng ngẫm lại thì là một bí quyết nhớ ngữ pháp tuyệt vời đó là: "Gọi anh là but em là although. Vì chúng ta chẳng thể đi được với nhau".

Đúng thật là thế. Although (mặc dù) và but (nhưng) đều được dùng khi muốn nói hai ý trái nghĩa nhau và được theo sau bởi một mệnh đề, tuy nhiên trong tiếng Anh, đã sử dụng although thì không dùng but và ngược lại, đây là kiến thức nằm lòng dành cho ai từng học ngoại ngữ.

Song, ở phía dưới xuất hiện 1 netizen bình luận một cấu trúc tiếng Anh lạ hoắc từ một cô gái, không biết là do cô bạn muốn chỉnh lại lỗi dùng câu cho chủ thớt hay là trêu vui nhưng ai đọc xong cũng phải cười nắc nẻ: Not only... But although.

Tất nhiên rồi, trong tiếng Anh chẳng có cấu trúc câu nào dưới dạng trên, không chỉ... nhưng mặc dù (?!) mới nghe thôi đã thấy có gì đó sai sai.

Thực tế, khi sử dụng not only thì phần nối cho mệnh đề phía sau phải là but also. Cấu trúc Not only… but also là 1 dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được dùng khá phổ biến, có nghĩa là: “Không những... mà còn...”. Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh về đặc tính, hành động của 1 sự vật, sự việc nào đó.

Ví dụ: She is not only beautiful but also intelligent. (Cô ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh).