Cô gái đăng đàn tâm sự về sở thích của ông nội, cư dân mạng khuyên “chạy ngay đi”

Ông nội có sở thích gây ám ảnh, cháu gái lên mạng trần tình nỗi hoang mang.

Gia đình vốn là nơi an toàn và ấm áp nhất để mỗi đứa trẻ lớn lên dưới sự bảo bọc của người thân. Thế nhưng, đằng sau những cánh cửa đóng kín, không phải ngôi nhà nào cũng bình yên như vẻ bề ngoài của nó. Gần đây, bài đăng tâm sự đầy lo âu của một nữ sinh trung học chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận, phơi bày góc khuất đầy ngột ngạt về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ba thế hệ khi một người lớn tuổi có hành vi không đúng mực.

Phòng khách ám ảnh

Nữ sinh A, hiện là học sinh năm nhất trung học đăng tải một bài viết có tiêu đề đầy bất lực: "Ông nội tiếp tục xem phim khiêu dâm" trên một diễn đàn trực tuyến.

A hiện đang sinh sống trong một gia đình gồm có ông, mẹ, anh trai và em gái của mình. Theo lời kể của A, trải nghiệm kinh hoàng đầu tiên diễn ra vào khoảng tháng 1 năm nay. Khi bước vào phòng khách, A bàng hoàng phát hiện ông đang thản nhiên mở phim khiêu dâm nước ngoài trên màn hình TV lớn. Ban đầu, với tâm lý của một đứa trẻ, A tự trấn an bản thân rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm hoặc ông chỉ vô tình bấm nhầm kênh nên đã chọn cách bỏ qua.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Tình trạng này tiếp tục lặp lại liên tiếp trong nhiều ngày sau. Quá hoang mang và sợ hãi, A quyết định đem chuyện này kể cho mẹ. Đáng nói hơn, khi sự việc được phơi bày, em gái của A cũng thú nhận bản thân từng trải qua tình huống tương tự. Ngay lập tức, người mẹ đã can thiệp bằng cách hủy đăng ký gói dịch vụ kênh người lớn trên TV mà người ông thường xuyên sử dụng để ngăn chặn hành vi này.

Sự kinh hoàng chưa dừng lại

Tưởng chừng như việc cắt kênh truyền hình sẽ chấm dứt được chuỗi ngày ám ảnh, nhưng chỉ vài tháng sau, kịch bản cũ lại tái diễn với mức độ tinh vi và có chủ đích hơn. Người ông bắt đầu canh chừng thời gian, đợi đến khi người mẹ và em gái đi vắng, trong nhà chỉ còn lại một mình ông và A, thì lập tức mở lại các bộ phim người lớn trong phòng khách.

Nỗi đau lòng lớn nhất đối với nữ sinh này chính là sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Một mặt, A vô cùng biết ơn ông vì ông chính là người đã chu cấp toàn bộ tiền học phí vào trường, mua đồng phục, lo chi phí đi lại và sinh hoạt cho cô. Nhưng mặt khác, hành động biến thái kéo dài của ông đã dập tắt mọi sự kính trọng, thay thế bằng một cảm giác ghê tởm, chán ghét tột cùng. A nghi ngờ rằng hành vi này có thể xuất phát từ chứng mất trí nhớ (sa sút trí tuệ) ở người già, nhưng nỗi sợ hãi về tương lai của bản thân và em gái lớn hơn tất thảy.

Cư dân mạng cảnh báo

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, cộng đồng mạng đã bùng nổ hàng loạt luồng ý kiến phản hồi đầy lo ngại. Đa số đều đứng về phía A và khẳng định rằng cảm giác ghê tởm của cô là hoàn toàn tự nhiên và chính đáng, đồng thời khuyên cô không nên chịu đựng một mình.

Nhiều cư dân mạng tỉnh táo đã thẳng thắn đưa ra cảnh báo: "Tôi không thể suy nghĩ đơn giản vì tỷ lệ tội phạm tình dục giữa những người thân trong gia đình hiện nay rất cao". Thực tế cho thấy, không gian gia đình đôi khi lại là nơi dễ xảy ra các hành vi lạm dụng nhất do tâm lý chủ quan, nể nang và sợ "vạch áo cho người xem lưng" của các thành viên. Việc một người ông liên tục chọn thời điểm chỉ có một mình với cháu gái để xem phim khiêu dâm là một dấu hiệu báo động đỏ cực kỳ nguy hiểm, không thể đơn thuần đổ lỗi cho căn bệnh mất trí nhớ để rồi bỏ qua.

Nếu người ông thực sự bị bệnh, gia đình cần phải đưa ông đến các cơ sở y tế để điều trị, sử dụng thuốc ức chế hành vi hoặc có người giám sát 24/7. Ngược lại, nếu đây là hành vi cố ý dựa trên sự tỉnh táo, thì đó là hành vi quấy rối tình dục tinh thần nghiêm trọng, cần phải có sự cách ly hoàn toàn để bảo vệ sự phát triển tâm sinh lý lành mạnh của các cháu gái.

Sự kính trọng đối với người bề trên là cần thiết nhưng sự an toàn và quyền được bảo vệ của trẻ em trước các hành vi lệch lạc tình dục phải luôn được đặt lên hàng đầu. Đừng vì lòng biết ơn vật chất hay nỗi sợ hãi mang tên "thành viên gia đình" mà vô tình dung túng cho những hành vi sai trái tiếp diễn. Hãy dũng cảm lên tiếng, thiết lập những ranh giới an toàn chắc chắn, bởi bảo vệ chính mình và những người em nhỏ tuổi trước bóng tối của sự quấy rối chưa bao giờ là một lỗi lầm!

Theo News Naver