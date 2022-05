Cô gái dân tộc Thái yêu chàng trai Thuỵ Sỹ, ngày cưới nhà chồng "cưỡi" công nông đi đón dâu

Một buổi tối cuối tháng 5/2021, Lộc Thị Phương (sinh năm 1992, đang là giám đốc một công ty du lịch ở Phú Quốc) tất bật với đống hành lý tại Sân bay quốc tế Phú Quốc để kịp chuyến bay về quê nhà Nghệ An chuẩn bị cho ngày giỗ của bố. Đi kế bên, ông xã - Julien (sinh năm 1982, quốc tịch Thuỵ Sỹ, là kỹ sư IT tự do) lo chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt cho vợ và 2 cậu con trai song sinh. Anh nói, từ ngày có con cuộc sống của hai vợ chồng bận rộn hơn nhưng bù lại cảm thấy rất hạnh phúc và đủ đầy.

Tổ ấm nhỏ của gia đình Phương.

Phương tâm sự, bản thân cô là người con của dân tộc Thái ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Kinh tế gia đình khó khăn nên tất cả các anh chị em trong nhà đều nghỉ học từ rất sớm. Riêng Phương học khá nên được thầy cô động viên xin gia đình cho đi học tiếp.

Nhờ nỗ lực học tập, năm đó Phương đậu vào trường Đại học Đà Lạt. Thời gian theo học Đại học, Phương vừa lên lớp vừa đi làm thêm rất nhiều các công việc "part time" để có tiền trang trải sinh hoạt. Có quyết tâm cao, Phương luôn hoàn thành tốt các môn theo học trong trường. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia các CLB tiếng Anh, gặp gỡ những người bạn nước ngoài để trau dồi kỹ năng giao tiếp. Đây cũng chính là cái duyên để cô gặp được người bạn đời của mình.

Hiện tại gia đình nhỏ ấy đang sinh sống ở Phú Quốc.

Năm 2015, Julien (là kỹ sư IT) có chuyến du lịch đến Việt Nam, trong vô vàn những địa danh nổi tiếng của Việt Nam anh quyết định chọn điểm đến là xứ sở ngàn hoa – Đà Lạt như một định mệnh. Lúc này Phương đã tốt nghiệp ra trường và đang là quản lý một khách sạn. Như mọi ngày, trong lúc vừa làm việc Phương vừa lên mạng vào các nhóm để học tiếng Anh thì vô tình quen Julien. Hai người nói chuyện, nhắn tin qua lại, sau một tuần thì hẹn gặp mặt tại một quán cà phê.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên cả hai đều hào hứng, Julien kể về những kỷ niệm khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam còn Phương tâm sự về thời sinh viên vừa lăn lộn học vừa lao động kiếm tiền, cả việc học thêm ngoại ngữ để phục vụ tốt cho công việc sau này. Cứ như vậy, từ những câu chuyện không đầu không cuối, dần dần sau buổi hẹn vội vàng đó cả hai đều thấy cảm mến nhau.

Hình ảnh của gia đình về Nghệ An trong lần giỗ bố của Phương mới đây.

Nhận xét về chàng trai gốc Thuỵ Sỹ sau lần đầu gặp mặt, cô gái Thái cho biết, bản thân khá bất ngờ vì trông Julien trẻ hơn so với tuổi và đặc biệt rất hiền lành. Còn Julien thì không nghĩ Phương đã 25 tuổi nên nhất định đòi xem chứng minh thư.

Ấn tượng với chàng trai ngoại quốc là vậy song Phương không biết rằng Julien cũng đã bị "say nắng" khi bắt gặp ánh mắt hiền dịu, trong trẻo của mình. Vừa gặp đã có cảm giác không muốn rời xa, Julien quyết định sẽ ở lại nơi đây thêm một tháng để có thời gian tìm hiểu và chinh phục người con gái dân tộc Thái.

Ở gần bên nhau, tình cảm của hai người cứ nảy nở một cách tự nhiên. Sau một tháng du lịch, theo kế hoạch Julien sẽ phải về nước, tuy nhiên tình yêu mãnh liệt với cô gái Việt đã đưa Julien đi đến quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp.

Chàng trai Thuỵ Sỹ lịch lãm khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam.

Yêu nhau được một năm, Julien gọi điện về Thuỵ Sỹ thông báo cho bố mẹ biết. Hay tin, bố mẹ anh lập tức đặt vé máy bay sang Việt Nam để xem mặt con dâu tương lai. Phương nhớ lại: "Lúc đầu mình khá căng thẳng nhưng đến khi gặp rồi thì mọi chuyện đều ổn. Bố mẹ Julien rất thân thiện, khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của hai đứa, cả gia đình anh đều ủng hộ. Kể từ đó cứ mỗi năm, bố mẹ anh lại sang Việt Nam một lần".

Một thời gian sau, bố của Phương phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Cũng lúc này Phương mất việc ở công ty, bản thân cô lại phải lo chu cấp tiền cho em trai học nghề. Julien biết chuyện, anh đã chủ động hỗ trợ để bố Phương được nhập viện điều trị.

Hai em bé sinh đôi giống cha như đúc.

Có bạn trai giúp đỡ, Phương yên tâm phần nào và trở lại Phú Quốc tìm việc. Sau hai tháng thất nghiệp Phương cũng tìm được công việc trợ lý giám đốc, một thời gian sau kinh tế của cô cũng dần ổn định.

Thế nhưng, lúc này bố Phương bệnh nặng lên, bệnh viện trả về. Phương cũng xin nghỉ việc để về bên cha. Những ngày đó, từ Phú Quốc Julien gọi video về mỗi ngày, anh xúc động khóc theo bạn gái mỗi lúc thấy cô chứng kiến cơn đau của cha.

Hôm bố Phương qua đời, Julien muốn về Nghệ An để an ủi bạn gái nhưng anh sợ mình thành tâm điểm chú ý. Khi công việc đám hiếu xong xuôi, Julien tự tìm đường về nhà trong sự bất ngờ của tất cả. Để vào được nhà bạn gái, ngày hôm đó Julien đã đi bộ suốt quãng đường 5km mới tìm được nhà. Dù không hiểu văn hóa tang lễ nhưng chàng trai ấy không ngại bất cứ việc gì, điều đó khiến họ hàng nhà Phương ai cũng quý anh.

Ngày cùng Julien trở lại Phú Quốc, Phương muốn làm công việc gì đó để ổn định lâu dài. Cô liều lĩnh mở công ty du lịch, không ai khác, người đồng hành cùng cô trên hành trình ấy vẫn là Julien. Anh giúp Phương làm website, đi phát tờ rơi quảng cáo tour khắp các đường phố. Dần dần Phương được ký hợp đồng với các khách sạn lớn chuyên cung cấp tour cho khách.

Và rồi cô cũng tự chủ về kinh tế, ổn định công việc. Lúc này cô nhận lời về thăm quê Julien. Trong 3 tháng ở đây, Julien dẫn cô đi chơi nhiều nơi ở Thuỵ Sỹ, trong đó có dãy núi Apls nổi tiếng.

Phương kể: "Buổi sáng hôm đó, mình và Julien bắt tàu đến thành phố Lausanne. Trong một sân bay nhỏ Julien dắt mình đến một chiếc trực thăng và nói: "Hôm nay anh sẽ đưa em đi ngắm dãy núi Apls huyền thoại". Lúc đó mình bất ngờ lắm, không nghĩ lại lãng mạn như vậy. Đến nơi, mình được ngắm mặt trời mọc, rồi chứng kiến màu xanh trong vắt của trời và hồ nước, màu trắng của những ngọn núi tuyết. Bất ngờ hơn là nhờ chuyến đi mình mới biết Julien còn biết lái trực thăng nữa, lúc về anh lái một đoạn đường khá dài".

Gia đình nhà chồng cô từ Thuỵ Sỹ sang Việt Nam dự đám cưới truyền thống.

Sự chân thành, lãng mạn trong tình yêu của Julien đã khiến Phương hoàn toàn bị chinh phục. Tháng 8/2019, cặp đôi tổ chức lễ cưới ở Việt Nam, theo phong tục của người Thái. Đúng hôm đón dâu, trời mưa khiến con đường đất vào nhà Phương lấy lội, trơn trượt. Lúc này, Phương phải thuê xe công nông ra đường lớn đón mọi người vào. Tại đám cưới, nhà gái cũng bố trí một phiên dịch để hai bên họ hàng có thể hiểu phong tục của nhau.

Ngày hôm đó, mẹ của Julien mang đến một đôi vòng bạc tặng mẹ Phương như một cách đền đáp công sinh thành dưỡng dục. Bố mẹ chồng cũng trao vàng cho con dâu theo nghi thức truyền thống của Việt Nam. Chứng kiến nghi thức thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên, nhà trai cảm thấy long trọng và ý nghĩa. Gia đình hai bên cùng các thanh niên trong làng nhảy múa, hát hò đến tận đêm muộn. Bà con hàng xóm đều hào hứng đến xem mặt chàng rể Tây.

Do trời mưa khiến đường sá lầy lội, nhà trai đã phải vào nhà cô dâu bằng xe công nông.

Bố mẹ chồng cũng trao vàng cho con dâu theo nghi thức truyền thống của Việt Nam.

Sau ngày cưới, điều khác biệt duy nhất mà Phương cảm nhận được chính là việc Julien yêu và chiều nhiều hơn, bố mẹ chồng cũng coi cô như con gái. Hiện tại, do dịch bệnh nên ông bà không thể sang Việt Nam nhưng họ vẫn thường xuyên kết nối với nhau qua mạng xã hội.

Hiện tại, cả gia đình Phương đang sinh sống tại Phú Quốc. Tổ ấm ấy giờ đây vẹn tròn hơn rất nhiều khi có thêm 2 thành viên mới là cặp song sinh nam vô cùng kháu khỉnh. Bản thân cô gái dân tộc Thái Lộc Thị Phương cảm thấy rất hài lòng với hạnh phúc hiện tại khi mỗi ngày được chăm sóc và yêu thương chồng cùng 2 em bé lai khoẻ mạnh.