Cô gái chia sẻ hình ảnh quả trứng gà “mọc sừng” khiến cả MXH xôn xao, thoạt nhìn ai cũng tưởng đâu… củ hành tây?

Mỗi ngày lướt MXH là dịp ta chứng kiến vô vàn khoảnh khắc kỳ lạ. Đặc biệt kể từ khi hội Ghét bếp được ra đời, biết bao "của ngon vật lạ" từ khắp nơi cũng tụ hội về đây. Mỗi khi trong nhà thấy có món ngon nào độc lạ một tí là phải chia sẻ cho dân tình cùng hóng hớt.

Như mới đây, một cô gái chia sẻ lại hình ảnh quả trứng dị dạng vừa được gà nhà đẻ, ngay lập tức thu hút sự tò mò của rất nhiều người. Thoạt nhìn, quả trứng có phần chóp nhọn nhô lên trên trông cứ như… một cái sừng nho nhỏ!

Cô gái chia sẻ hình ảnh quả trứng gà với phần chóp nhọn nhô lên kỳ lạ, ngay lập tức khiến cả MXH xôn xao đi tìm nguyên nhân.

Theo tiết lộ từ chính chủ nhân bài đăng, dù sở hữu vẻ ngoài kỳ lạ, quả trứng gà này vẫn có kích thước và phần ruột bên trong bình thường như bao quả trứng khác.

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đưa ra phỏng đoán vui về nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Đa số ai cũng cho rằng chắc hẳn chú gà đã gặp một sự cố nào đó trong quá trình đẻ nên mới tạo ra "tác phẩm" để đời đến thế.

Nhiều người đưa ra phỏng đoán chắc hẳn trong quá trình đẻ, chú gà đã gặp vấn đề gì đó nên quả trứng mới có hình thù kỳ lạ đến vậy! - (Nguồn: Nguyễn Hằng / Ghét bếp, không nghiện nhà)

Về cơ bản, cấu tạo của trứng bao gồm 4 bộ phận là lòng đỏ, lòng trắng, màng vỏ và lớp vỏ trứng. Được biết, trứng gà bình thường sở dĩ có một đầu to, một đầu nhỏ là do trong quá trình hình thành bị đầu trên của ống dẫn trứng dồn ép từng đoạn một đi xuống. Đầu trứng này bị dồn ép, lòng trắng và màng vỏ bị đẩy sang phải rồi lại sang trái, vì thế mà nó phình to, sau khi vỏ hình thành xong thì được cố định lại.

Khi trứng vào đến tử cung, đầu nhỏ hướng về phía đuôi gà, còn đầu to hướng ngược lại. Riêng nguyên nhân đầu quả trứng nhô lên thêm một phần bé tí như trường hợp cô gái chia sẻ thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Sở dĩ mỗi quả trứng gà bình thường có 1 đầu to, 1 đầu nhỏ là vì quá trình dồn ép trong ống dẫn trứng của gà mái lúc đẻ.

Bên dưới phần bình luận, dân mạng ai cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về hình dáng kỳ lạ của quả trứng này. Một số bạn còn không ngại chia sẻ những quả trứng kỳ lạ mình từng thu hoạch được từ gia cầm nuôi trong vườn nhà:

- Phuong Doan: "Mình nghĩ đây là tình trạng đang đẻ thì hết hơi đây mà, thế nên trứng tạo ra có một phần chóp nhỏ."

- Nguyễn Thành Đoàn: "Đẻ lần đầu mà quả trứng to quá nên nó ngắt ra để đẻ thành 2 lần ấy mà, phần nhô lên chính là đoạn nối giữa 2 quả trứng."

- Linh Nguyen Nhat: "Chắc là con đầu lòng nên cũng phải được sinh ra thật đặc biệt, không thôi nó lại giống vô vàn đứa khác thì sao!"

- "Nhìn ảnh này mà mình lập tức nghĩ tới một câu quen thuộc: O tròn như quả trứng gà!"

- Kim Tran: "Mới nhìn tui không nghĩ đây là trứng gà mà cứ tưởng đâu… củ khoai tây đang nảy mầm?!"

- Bốngg Hii: "Tội nghiệp, chưa thành gà con mà đã có sừng rồi!"

Một quả trứng gà khác có phần đầu nhọn tương tự trường hợp của cô gái. (Ảnh: Anh Tuan Nguyen)

Cá biệt hơn còn là trường hợp được người dùng Facebook này chia sẻ. (Ảnh: Hoa Có Nắng)