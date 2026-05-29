HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô gái chặn đầu taxi cầu cứu lúc 3 giờ sáng, giọng run run kể nguyên nhân

Hương Trà (T/H)
|

Trong lúc lái taxi chở khách trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nối dài (Huế), nam tài xế bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng giữa đường.

Mới đây đoạn camera hành trình ghi lại một phần sự việc diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 28/5 trên đường Phạm Văn Đồng (Huế) đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, chiếc xe có camera hành trình, đang di chuyển thì phía trước bỗng xuất hiện một cô gái áo trắng.

Cô gái ra hiệu xin dừng xe, rồi chạy vội về phía nam tài xế. Thấy cô gái có vẻ sợ hãi, hoảng hốt, nam tài xế vội trấn an rồi nói: "Lên đi, nhanh nhanh. Nhà em ở đâu? Bình tĩnh nào". Theo cuộc đối thoại trong xe, cô gái đang trên đường đi làm về thì gặp sự cố nên quá hoảng sợ, chặn đầu taxi để cầu cứu.

Cô gái đang trên đường đi làm về thì gặp sự cố.

Nam tài xế taxi trong đoạn clip trên là anh Thanh Tùng (người dân địa phương). Chia sẻ sự việc trên Tri Thức - Znews, anh Thanh Tùng cho hay thời điểm đó anh đang chở khách trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nối dài (Huế). Lúc này, anh bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng giữa đường liên tục cúi đầu ra hiệu anh dừng xe.

Theo lời anh Tùng, ngay khi xe vừa dừng lại, cô gái vội vàng chạy tới trong trạng thái hoảng hốt nên cả anh và khách đều đồng ý cho cô lên xe. Cô gái cho biết vừa tan ca đêm tại siêu thị và đang chạy xe máy về nhà thì bị một nam thanh niên liên tục bám theo, có hành vi sàm sỡ.

Quá sợ hãi, cô bỏ lại xe máy bên đường rồi chạy bộ cầu cứu và may mắn gặp đúng taxi của anh Tùng đi ngang qua. Sau đó, nam tài xế đưa cô gái về tận nhà ở khu vực Phú Diễn an toàn. Sau đó, anh cũng hỗ trợ gọi người thân của cô gái để đưa chiếc xe máy bỏ lại bên đường về nhà.

Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại