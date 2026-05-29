Cô gái chặn đầu taxi cầu cứu lúc 3 giờ sáng, giọng run run kể nguyên nhân

Mới đây đoạn camera hành trình ghi lại một phần sự việc diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 28/5 trên đường Phạm Văn Đồng (Huế) đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, chiếc xe có camera hành trình, đang di chuyển thì phía trước bỗng xuất hiện một cô gái áo trắng.

Cô gái ra hiệu xin dừng xe, rồi chạy vội về phía nam tài xế. Thấy cô gái có vẻ sợ hãi, hoảng hốt, nam tài xế vội trấn an rồi nói: "Lên đi, nhanh nhanh. Nhà em ở đâu? Bình tĩnh nào". Theo cuộc đối thoại trong xe, cô gái đang trên đường đi làm về thì gặp sự cố nên quá hoảng sợ, chặn đầu taxi để cầu cứu.

Nam tài xế taxi trong đoạn clip trên là anh Thanh Tùng (người dân địa phương). Chia sẻ sự việc trên Tri Thức - Znews, anh Thanh Tùng cho hay thời điểm đó anh đang chở khách trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nối dài (Huế). Lúc này, anh bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng giữa đường liên tục cúi đầu ra hiệu anh dừng xe.

Theo lời anh Tùng, ngay khi xe vừa dừng lại, cô gái vội vàng chạy tới trong trạng thái hoảng hốt nên cả anh và khách đều đồng ý cho cô lên xe. Cô gái cho biết vừa tan ca đêm tại siêu thị và đang chạy xe máy về nhà thì bị một nam thanh niên liên tục bám theo, có hành vi sàm sỡ.

Quá sợ hãi, cô bỏ lại xe máy bên đường rồi chạy bộ cầu cứu và may mắn gặp đúng taxi của anh Tùng đi ngang qua. Sau đó, nam tài xế đưa cô gái về tận nhà ở khu vực Phú Diễn an toàn. Sau đó, anh cũng hỗ trợ gọi người thân của cô gái để đưa chiếc xe máy bỏ lại bên đường về nhà.