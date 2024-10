Cô gái cao 1m49, vòng ba 93cm bị nghi là sản phẩm photoshop: Mình xem ý kiến trái chiều như một lời khen

Mới đây trên mạng xã hội Threads, một cô gái đăng tải hình ảnh trong phòng tập, khoe vóc dáng, thu hút hàng nghìn lượt xem, tranh cãi chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều bình luận cho rằng hình ảnh được cô gái đăng tải là sản phẩm của photoshop, thậm chí cô đã mặc quần độn vòng 3, hông khi chụp ảnh.

Cô bạn thu hút lượng tương tác cao với bài đăng chia sẻ hình ảnh body sau khi tập gym. Nguồn: cubecute.102.

“Mình thấy như 2 nửa người ghép vào nhau, vì trên và dưới không liên quan. Bên dưới vừa ngắn vừa to, quá to so với trên. Bà thích vậy hả? Sao không tiết chế lại cho bên dưới nhỏ gọn thôi nhỉ? Hay do góc chụp nên bị dìm ta?”, “Viền kia là miếng độn vòng 3 đúng không?”, “Bạn cố tình chỉnh ảnh cho chân và vòng 3 to ra hả, giải thích đi”,... là những bình luận của netizen. Nhiều người thì cho rằng nếu dựa trên tỷ lệ cơ thể và cách tập luyện, để có body như thế này ở ngoài đời không phải là chuyện hiếm.

Đoàn Lan thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, thành quả độ body lên trang cá nhân.

Liên hệ với chủ tài khoản Threads nêu trên, cô gái có tên Đoàn Thị Lan (24 tuổi, làm leader PT, PT freelance tại TP.HCM) cho hay không quá bất ngờ trước những phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng, bởi trước đó cô từng gặp nhiều thắc mắc tương tự ở ngoài đời. Hiện tại, cô bạn cao 1m49, sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 72-54-93 (cm).

“Thực ra không chỉ trên mạng mà ngoài đời, nhiều người cũng đều lấy làm ngạc nhiên với vẻ ngoài của mình. Họ còn hỏi mình có chỉnh sửa dáng gì không, vì thấy lạ quá. Còn khi đăng hình, những câu hỏi như ‘có photoshop không, có cắt ghép, chỉnh sửa ảnh không?’ nhiều vô số kể. Song, nếu là dân tập gym lâu ngày thì bạn sẽ thấy body này là bình thường, tập luyện thì sẽ có được thôi”, Đoàn Lan chia sẻ.

Đây đều là những bức ảnh được chụp bằng camera thường, thấy rõ tỷ lệ hình thể với phần eo thon, vòng 3 đầy đặn của cô nàng. Ảnh: NVCC.

Cô bạn cũng khẳng định những hình ảnh được bản thân đăng tải lên mạng xã hội là thật 100%, không hề chỉnh sửa, cắt ghép hay mặc quần độn vòng 3 như nhiều người đồn đoán. “Hồi trước nếu gặp những bình luận kiểu photoshop à, độn vòng 3 chắc luôn,... mình sẽ muốn chứng minh đây là body thật của mình đó, bằng cách chụp hình bằng camera thường, quay clip.

Nhưng, thậm chí cả lúc chụp như thế thì người không tin vẫn sẽ mặc định là mình mặc quần độn vòng 3, hay siết eo nhỏ đi,.... Thế nên, giờ mình sẽ xem nhưng ý kiến trái chiều đó như một lời khen, mình tập để có được vòng 3 mà người ta phải nghĩ là photoshop đấy chứ”, Đoàn Lan tâm đắc chia sẻ. Hơn nữa, theo cô, vì bản thân có số đo vòng 2 nhỏ càng làm cho vòng 3 trông đầy đặn hơn bình thường.

Vòng eo siêu nhỏ của cô nàng. Ảnh: NVCC.

Mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp, thế nên với cô khen - chê là chuyện thường tình. “Có người chê có người lại khen ngoại hình của mình ‘đỉnh’. Thông thường, mình thấy dáng chuẩn slim body, cơ thể gầy mảnh mai, eo thon nhỏ vẫn được nhiều người ưa chuộng hơn, cũng dễ mặc và phối đồ.

Song đối với mình, cơ thể khỏe mạnh, bản thân thấy đẹp là được, chứ không cần phải đi theo tiêu chuẩn của số đông hay bất kỳ ai khác. Mình hài lòng với vóc dáng hiện tại”, cô bạn chia sẻ.

Đoàn Lan cũng nói thêm rằng nhiều người nhìn vào body của cô rồi “thấy sợ” hoặc mặc định rằng tập gym sẽ khiến cơ thể đô ra, to hơn. Tuy nhiên: “Nhiều cô gái thường ái ngại khi lựa chọn gym làm bộ môn thể thao để tập luyện hằng ngày vì lo sợ cơ thể đô, thô cứng nhưng đây là lo lắng chưa phù hợp. Bởi, trên thực tế tập gym để đô, để thô body rất khó. Những người mà bạn thấy trên mạng xã hội, đa phần là những gương mặt đã gầy dựng body trong một quãng thời gian rất dài, có khi là 5-7 năm.

Hơn nữa, đó cũng là mục tiêu cơ thể của người ta. Họ phải có chế độ ăn, tập luyện vô cùng nghiêm ngặt mới có được body như vậy chứ không phải muốn tăng cơ, body đô con là dễ dàng có được đâu nhé. Tùy vào mục tiêu tập luyện để xây dựng những bài tập phù hợp, từ đó có được tỷ lệ hình thể khác nhau, chứ không phải ai tập gym cũng có body như mình được đâu”, nữ PT chia sẻ.

Đoàn Lan cho hay đã tập thể dục từ năm 12 tuổi, chủ yếu là chạy bộ để giảm cân vì lúc đó cơ thể cô khá mập, bị nhiều người chê bai dẫn đến tự ti. “Sau đó, mình có tập HIIT (High intensity interval training - các bài tập cardio ở cường độ cao hay cường độ cao ngắt quãng), đến năm 2018 mình có tập street workout (thể dục đường phố) và tập gym từ năm 2020 đến nay”, cô chia sẻ.

Để có được số đo vòng 3 lên đến 93cm còn vòng 2 chỉ ở mức 54cm, cô bạn đã xây dựng một chế độ tập luyện phù hợp với mục tiêu và thể trạng của bản thân, từ đó tuân thủ theo mỗi ngày để mang lại hiệu quả.

“Hiện tại mình tập powerlifting thường 1 tuần mình sẽ tập 4 buổi. Một số bài tập mình thích khi tập lower body là: squat, deadlift, RDL, Bulgarian split squat, step up, hip thrust, hip abduction ....

Ăn uống thì mình chú trọng ăn nhiều đạm và hạn chế chất béo nhất có thể chứ không kiêng khem quá nhiều. Ngoài ra bạn nên chú trọng uống nhiều nước, trước trong lẫn sau khi tập, đồng thời giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, khoa học, hạn chế chất kích thích”, cô bạn chia sẻ.