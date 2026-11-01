Cô gái bồi bài ở Úc nay là ngọc nữ mới của Việt Nam: Đẹp ngang ngửa Ngọc Trinh - Chương Nhược Nam, body cháy khét lẹt

Nhan sắc của cô gái này được nhận xét đẹp không thua gì các mỹ nhân đình đám.

Những ngày đầu tháng 11, Bò Sữa Bay bắt đầu gia nhập đường đua phòng vé Việt với một kịch bản khá khác biệt. Đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, hoa hậu Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít... Khởi chiếu chính thức vào ngày 6/11, Bò Sữa Bay hiện ghi nhận đạt 3,5 tỷ đồng, dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian tới. Giữa rừng sao trẻ, nữ chính Ngọc Xuân thu hút sự quan tâm đặc biệt nhờ sắc vóc hoàn hảo của mình.

Xuất hiện trong những hình ảnh đời thường lẫn các tại các sự kiện, Ngọc Xuân gây thiện cảm với gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng và đường nét ngọt ngào. Cô sở hữu đôi mắt to tròn như mắt cún con, sống mũi hài hoà cùng nụ cười tươi tắ, mang đến cảm giác "bạn gái nhà bên". Vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên trẻ giúp cô ngày càng toả sáng và chiếm được trái tim của nhiều người hâm mộ lẫn người qua đường.

Một trong những điểm khiến Ngọc Xuân trở thành hot topic là ngũ quan gương mặt có sự giao thoa giữa nét đẹp quyến rũ và vẻ trong trẻo. Không ít cư dân mạng nhận xét cô có những góc mặt gợi liên tưởng đến Ngọc Trinh, đặc biệt ở sống mũi, đôi mắt và vẻ nữ tính. Trong khi đó, một số khoảnh khắc khác lại khiến người xem liên tưởng đến Chương Nhược Nam nhờ nét đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng.

Ngọc Trinh, Ngọc Xuân và Chương Nhược Nam cùng chia sẻ một vài đường nét giống nhau

Bên cạnh nhan sắc, Ngọc Xuân còn ghi điểm nhờ vóc dáng có da có thịt, đầy đặn và tràn đầy sức sống. Dù chỉ cao khoảng 1m62, nữ diễn viên vẫn sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là vòng một nảy nở, tạo nên vẻ ngoài quyến rũ và gợi cảm. Khác với với hình tượng thường thấy qua ống kính, Ngọc Xuân ngoài đời vừa có thể là một nàng thơ "băng thanh ngọc khiết", vừa có thể là một "ghệ chiến" với phong cách thời trang cá tính, phá cách.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn nghiêng nghiêng tui thấy bạn này hao hao giống Ngọc Trinh.

- Chương Nhược Nam và Triệu Lệ Dĩnh bản Việt.

- Bạn này có vibe nàng thơ nhưng kiểu nghệ sĩ ý.

- Ở ngoài đời xinh lắm, da dẻ trộm vía và mắt tròn to.

- Dáng bạn này cực cháy, mặt với body như 2 người khác nhau.

Một số bình luận của cư dân mạng

Ngọc Xuân là một trong những gương mặt diễn viên trẻ có bước khởi đầu khá đặc biệt của điện ảnh Việt. Sinh năm 1999, quê Tiền Giang, cô không xuất thân từ trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp mà từng theo học ngành Truyền thông tại một trường đại học quốc tế, có thời gian du học và làm bồi bàn ở Úc. Từng tự ti về ngoại hình, Ngọc Xuân thậm chí đã cân nhắc thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng cuối cùng lựa chọn con đường khác. Sau đại dịch COVID-19, cô quyết định nghiêm túc theo đuổi đam mê nghệ thuật, gác lại việc học truyền thông để chuyển sang học kịch nói tại sân khấu Hồng Vân, dưới sự dìu dắt của các nghệ sĩ Hoàng Sơn, Xuân Trang và đạo diễn Bảo Châu.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, Ngọc Xuân từng làm người mẫu ảnh, nhân viên tại một công ty nhiếp ảnh ẩm thực và tham gia một số sản phẩm âm nhạc. Cô từng xuất hiện trong MV Vì Sao Sáng của Lam Trường, đồng thời có vai diễn trong phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ. Những công việc bên ngoài phim trường giúp nữ diễn viên tích lũy thêm trải nghiệm sống, vốn được cô xem là chất liệu quan trọng khi hóa thân vào các nhân vật.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Ngọc Xuân lần đầu đảm nhận vai nữ chính Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, bộ phim chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện. Màn thể hiện này giúp Ngọc Xuân trở thành gương mặt Việt Nam duy nhất được đề cử ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII). Cô sau đó giành giải Diễn viên trẻ triển vọng tại sự kiện và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm 2024. Đây là thành tích đáng kể với một gương mặt vừa mới chạm ngõ điện ảnh.

Sang năm 2025, Ngọc Xuân bắt đầu cho thấy mong muốn thoát khỏi hình tượng nàng thơ quen thuộc. Cô tham gia Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, đảm nhận một vai diễn đặc biệt khi phần lớn thời lượng xuất hiện trong trạng thái bất động như một xác chết. Để hoàn thành vai diễn, nữ diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh quay vất vả như ngâm bùn, tắm sông, nằm trong thùng nhựa và để bạn diễn bưng bê, cõng trên phim trường. Cùng năm, cô tiếp tục góp mặt trong Tử Chiến Trên Không với vai người vợ của nhân vật cảnh vệ Bình (Thanh Sơn). Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, Ngọc Xuân vẫn để lại dấu ấn qua những phân đoạn ngắn.

Năm 2026, nữ diễn viên trở lại với Bò Sữa Bay, dự án điện ảnh do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn. Trong phim, cô đảm nhận vai San, một cô gái làm nghiên cứu và là người tạo ra công thức sữa đặc biệt, đồng thời vướng vào mối quan hệ tình cảm với hai nhân vật Trâu (Nguyễn Hùng) và Quân (Võ Điền Gia Huy). Để phù hợp với hình tượng nhân vật có tư duy hiện đại, từng tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây, Ngọc Xuân chủ động đề xuất cắt tóc ngắn, thay đổi diện mạo so với hình ảnh dịu dàng trước đó.