Cô gái bị tống tiền vì cho mượn điện thoại chứa hình ảnh, clip ‘nóng’

Tối 29/5, đại diện Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ Trần Văn Cường (30 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi tống tiền một cô gái.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước đó đối tượng Cường mượn điện thoại của chị T.H.Y.N là chủ cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn thị xã Bến Cát. Do có quen biết từ trước nên chị N đã cho đối tượng này mượn điện thoại để sử dụng.

Trong quá trình sử dụng, Trần Văn Cường phát hiện trong điện thoại có hình ảnh, video nhạy cảm của chị N nên đã tải về, sau đó đe dọa, buộc chị N phải chuyển cho mình 10 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh, video nhạy cảm của cô gái lên mạng xã hội.

Đối tượng Trần Văn Cường tại cơ quan công an

Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an tố giác tội phạm. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Công an phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên) bắt giữ đối tượng này khi đang thực hiện hành vi nhận tiền từ bị hại.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ.