Cô gái bị sát hại, nghi phạm gặp tai nạn tử vong trên đường: Ám ảnh 2 hiện trường cách nhau 3km

Hương Trà (T/H) |

Tại hiện trường trên người cô gái có nhiều vết thương, bên cạnh có vật sắc nhọn. Thời điểm án mạng xảy ra, nhiều người dân thấy có một thanh niên đi xe máy rời khỏi nhà trọ.

Vào tối 29/12, một vụ án mạng đã xảy ra bên trong khu nhà trọ nằm trên đường N7, thuộc địa bàn ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, nạn nhận bị hại là chị P.T.A (sinh năm 1995, quê An Giang). Nghi phạm tên M.T.L (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, trên người nạn nhân có vết thương chảy máu nhiều, bên cạnh có vật sắc nhọn. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, có một thanh niên đi xe máy rời khỏi nhà trọ. Cơ quan công an đã nhanh chóng truy xét đối tượng này.

Thông tin trên báo PLO, tối 29/12, chị P.T.A. tan ca đi về phòng trọ ở KCN Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TP.HCM). Khi vừa đến phòng trọ thì bị người đàn ông chặn lại. Tại đây, hai người xảy ra cãi nhau.

Cũng trong tối cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô tải đã xảy ra tại khu vực cổng chào Bàu Bàng. Người đàn ông đi xe máy tông vào đuôi xe tải đầu kéo. Hậu quả, người này tử vong ngay tại chỗ.

Báo Lao Động đưa tin, qua nhận dạng xác định người đàn ông tử vong do tai nạn có thông tin trùng với nghi phạm giết người ở khu nhà trọ trên đường N7. Xe máy bị tai nạn là xe của chị P.T.A sử dụng. Đối tượng đã lấy xe của bị hại chạy đi và bị tai nạn tử vong. Hiện trường vụ tai nạn giao thông cách hiện trường xảy ra án mạng hơn 3 km.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do người dân ghi lại.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ chết người.

