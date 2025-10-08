HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cô gái bị kề dao vào cổ, cướp điện thoại ở công viên

Tiền Lê |

Tuân đi phía sau, cầm dao kề vào cổ của chị S.Y. (17 tuổi, trú làng Pan, xã Chư Sê) đe dọa, khống chế ra ngoài phía cổng Công viên Kpă Klơng rồi giật lấy điện thoại Iphone 7.

Cô gái bị kề dao vào cổ, cướp điện thoại ở công viên- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 8/10, Công an xã Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đã chuyển đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú xã Chư Sê) có hành vi " Cướp tài sản " tại Công viên Kpă Klơng (thuộc thôn 7, xã Chư Sê) cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/10, Tuân đi đến Công viên Kpă Klơng và cầm theo một con dao nhọn. Vào công viên, Tuân đi phía sau, đồng thời cầm dao kề vào cổ của chị Siu H’ Y ( SN 2008 trú làng Pan, xã Chư Sê) đe dọa, khống chế ra ngoài phía cổng của công viên.

Vừa đến cổng Công viên Kpă Klơng, Tuân giật lấy điện thoại Iphone 7 Plus mà chị Y đang cầm trên tay rồi bỏ trốn .

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến 22h20 cùng ngày, Công an xã Chư Sê bắt được Tuân đang bỏ chạy trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc thôn 2, xã Chư Sê.

Tại Công an xã Chư Sê, Nguyễn Văn Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an xã Chư Sê cũng đã thu 1 điện thoại Iphone 7 Plus.

Vụ tố cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội C.T.H. bán hàng lậu: Phức tạp, có dấu hiệu hình sự
Cô gái bị kề dao vào cổ

