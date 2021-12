Cô gái bị chế giễu nhìn như khỉ đột và câu chuyện xót xa phía sau, mong được yêu thật lòng

Gương mặt biến dạng sau tai nạn, bị gọi là khỉ đột

Kpuih Thoan (sinh năm 2002, người dân tộc Jrai, hiện sống ở Gia Lai) từng được sinh ra với một hình hài bình thường. Nhưng tai họa đã ập đến cuộc đời Thoan năm cô lên 4 tuổi.

Ngày ấy, nhà Thoan nghèo lắm. Bố mẹ Thoan dựng một cái chòi ở rẫy để làm chỗ tránh mưa, tránh nắng. Buổi sáng định mệnh, Thoan cùng mẹ và em gái ngồi bên bếp lửa nấu cơm. Bố Thoan không may vấp vào một can xăng để gần chòi. Xăng trong can văng ra, bén vào đống lửa…

Vụ cháy khiến cả gia đình Thoan bị bỏng. Mọi người chỉ bị nhẹ còn Thoan nặng nhất. Cô được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, điều trị suốt 1 tháng trời mà không đỡ. Các vết thương trên cơ thể Thoan chảy mủ, bốc mùi hôi đến bác sĩ cũng phải lắc đầu.

Vụ bỏng nặng khiến gương mặt của Thoan bị dị dạng.

Thời gian gần đây Thoan mới dám đăng ảnh lộ mặt lên mạng xã hội.

May mắn thay, Thoan được một bà sơ ủng hộ chi phí để chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tai qua nạn khỏi nhưng gương mặt của Thoan mãi mãi không thể trở về như trước được nữa. Cô lớn lên với một hình hài mà sau này đi học, nhiều người độc miệng gọi Thoan là khỉ đột, tinh tinh... Vụ bỏng nghiêm trọng còn khiến phần thân trên của Thoan chằng chịt sẹo, phần ngực không thể phát triển.

Người con gái nào mà chẳng muốn bản thân mình xinh đẹp. Chính bởi vậy mà khi biết nhận thức về cái đẹp, Thoan không tránh khỏi sự tự ti. Thoan không chỉ bị bạn bè xung quanh chế giễu, trêu chọc mà còn là nạn nhân của bạo lực học đường, tất cả cũng là vì gương mặt xấu xí.

Dần dần Thoan sợ đi học, lúc nào cũng nép mình vào một góc. Đến năm lớp 10, cô quyết định nghỉ học, ở nhà phụ mẹ làm nương rẫy, đi làm mướn. Ai thuê làm gì Thoan làm nấy, cố gắng kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Gần đây, cô còn tìm tòi tập tành bán hàng online.

Thoan đã từng trải qua những năm tháng bị chê bai, dè bỉu, bạo hành vì ngoại hình xấu xí.

Mong tìm được người yêu thương mình thật lòng

Thời gian đầu khi dùng mạng xã hội, Thoan không bao giờ dám đăng ảnh chụp gương mặt của mình lên vì sợ bị châm chọc. Nhưng sau này, Thoan nghĩ rằng mình không thể trốn tránh mãi được. Cô muốn được sống như bao người khác, được tự do, được coi như một người bình thường. Khi những hình ảnh, câu chuyện của Thoan được chia sẻ và nhận về lời cảm thông, động viên, thậm chí ngưỡng mộ vì giàu nghị lực, cô gái người dân tộc Jrai cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

19 tuổi, Thoan chưa từng chính thức hẹn hò. Cô gái trẻ thẹn thùng: “Em như này sao dám làm quen với ai”. Có lần, Thoan chọn cách yêu qua mạng nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Khi làm bất cứ điều gì mà luôn phải che giấu sự thật thì khó có thể thoải mái, vui vẻ được.

Thoan mong có thể kiếm được nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ.

“Có thời điểm, em oán trách bố vì bất cẩn đã khiến mình bị bỏng, trách bố mẹ không đưa mình lên bệnh viện tuyến đầu phẫu thuật kịp thời, trách ông trời sao lại bất công với mình như vậy… Em muốn chết chứ sống thế này chỉ làm khổ bố mẹ. Nhưng động lực để em vượt lên mọi khó khăn chính là nhờ gia đình đã luôn ở bên động viên và khích lệ em.

Dần dần, em suy nghĩ tích cực hơn, oán trách bây giờ cũng đâu có thay đổi được gì nữa, phải cố gắng sống thật tốt vì ta chỉ được sống một lần trong đời” - Thoan giãi bày.

Hiện tại, mong ước lớn nhất của Thoan là tương lai gần có thể kiếm đủ tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Thoan cũng ấp ủ dự định học thêm nghề make-up, nhiếp ảnh. Và sâu trong đáy lòng, cô gái vẫn mong sau này sẽ tìm được một người chấp nhận con người thật và yêu thương cô thật lòng.