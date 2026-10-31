Cô gái bắt hoa cưới trong đám cưới Vương Anh Ole chính là bạn gái tin đồn của B Trần?

Nhiều người đồn đoán Vbiz lại sắp có thêm một cặp đôi chuẩn bị công khai hẹn hò.

Mới đây, T.P - hot girl đang vướng nghi vấn hẹn hò với B Trần bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bắt được hoa cưới của Mai Bừng.

Cụ thể, trong đoạn clip được chia sẻ trên trang cá nhân, T.P xuất hiện tại đám cưới của Vương Anh Ole và Mai Bừng. Đáng chú ý, cô nàng chính là người bắt được bó hoa cưới do cô dâu tung lên. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

T.P là cô gái bắt được hoa cưới trong đám cưới của Vương Anh Ole và Mai Bừng mới đây (ảnh chụp màn hình)

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại lời chúc mừng, gửi những lời chúc phúc đến T.P sau màn bắt hoa cưới. Thậm chí, một số bình luận còn úp mở nhắc đến B Trần, khiến câu chuyện càng được chú ý. Không ít người tò mò liệu đây có phải tín hiệu cho một chuyện tình sắp được công khai hay không.

Phía dưới bài đăng của T.P, nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng và úp mở nhắc đến tên B Trần (ảnh chụp màn hình)

Thực tế, T.P là cái tên từng được dân tình nhắc đến trong nghi vấn hẹn hò với nam diễn viên B Trần. Dù cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận mối quan hệ, cư dân mạng đã nhiều lần đặt dấu hỏi trước loạt hint hẹn hò liên quan đến cặp đôi.

Trước đó, vào tháng 5/2026, B Trần đăng tải một đoạn clip TikTok với hình ảnh cầm bó hoa hồng đỏ. Ngay sau đó, T.P cũng chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật trong không gian sang trọng, trên tay cầm một bó hoa có kiểu dáng và cách gói được nhận xét khá tương đồng với bó hoa trong clip của nam diễn viên.

Chưa dừng lại ở đó, trong bức ảnh của T.P, một số netizen còn soi thấy bóng dáng người đàn ông xuất hiện phía sau qua gương. Nhiều người cho rằng vóc dáng người này có nét tương đồng với B Trần. Khi hình ảnh của T.P được đưa vào phần bình luận, nam diễn viên cũng có động thái thả tim, càng khiến dân tình thêm tò mò.

B Trần và T.P từng lộ hint hẹn hò vào tháng 5/2026 (Ảnh: FBNV)

Cặp đôi nhiều lần check-in chung chỗ, xong vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ (Ảnh: IGNV)

Đến tháng 9/2026, B Trần tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại tiệc sinh nhật của diễn viên Quỳnh Nga trong trạng thái nắm tay một cô gái. Khoảnh khắc này làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên đã đưa bạn gái đến gặp gỡ hội bạn thân. Dù không xác nhận danh tính cô gái xuất hiện bên cạnh mình, câu chuyện tình cảm của B Trần vẫn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

B Trần (Trần Quốc Anh, SN 1990) là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng ngoại hình điển trai, anh từng được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, MC, VJ và là một hot boy đình đám một thời.

B Trần từng vướng nhiều nghi vấn tình cảm

Về chuyện tình cảm, B Trần từng có mối tình được công chúng chú ý với Quỳnh Anh Shyn. Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 10/2012 và từng cùng xuất hiện trong một số dự án như 5S Online, các phim sitcom... Sau khoảng 3 năm bên nhau, cặp đôi chia tay vào tháng 10/2015, khép lại mối tình nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ thời điểm đó.

Sau khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, B Trần từng nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với các mỹ nhân trong showbiz. Trong đó, Quỳnh Kool là cái tên thường xuyên được cư dân mạng "đẩy thuyền". Cả hai từng hợp tác trong Chúng ta của 8 năm sau, đồng thời nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ và những chuyến đi với hội bạn thân. Tuy nhiên, cả hai nhiều lần bày tỏ chỉ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của nhau.