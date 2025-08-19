Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”

Năm 2022, nhà thiết kế nội thất Lục Khải Lâm quyết định về quê hương ở Giang Tô (Trung Quốc) để xây nhà cho gia đình. Bố mẹ Khải Lâm đều đã gần đến tuổi nghỉ hưu nên cô gái 9x muốn tạo cho họ một không gian dưỡng già ấm áp, thoải mái. Khải Lâm cho biết bản thiết kế ngôi nhà vào danh sách đề cử cho nhiều giải thưởng quốc tế, được đánh giá cao bởi sự sáng tạo và ý nghĩa phía sau.

Phòng khách không có TV để cả gia đình cùng trò chuyện nhiều hơn

Lục Khải Lâm lớn lên trong một gia đình lao động bình thường ở một thành phố ven biển nhỏ. Bố Khải Lâm là thợ hàn với thu nhập khiêm tốn, còn mẹ bận rộn chăm sóc 2 bên gia đình ông bà nội ngoại, đồng thời lo cho việc học của cô. “Họ luôn bận rộn để hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Tôi chưa bao giờ thấy họ thực sự tận hưởng cuộc sống và sống vì bản thân”, cô chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành nhà thiết kế nội thất, Lục Khải Lâm tiếp xúc với nhiều gia đình có những không gian sống độc đáo. Những trải nghiệm đó khiến cô tự hỏi: “Tại sao bố mẹ tôi lại không thể có những ngôi nhà thú vị như vậy?”. Suy nghĩ này thôi thúc Khải Lâm bắt tay vào thực hiện không gian sống trong mơ cho cả gia đình.

Phòng trà dành cho các buổi tụ tập

Dựa trên nền đất nhà cũ, Lục Khải Lâm đã bỏ khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho chi phí xây nhà nhà mới gồm ba phòng ngủ và một phòng khách. Cấu trúc nhà tập trung vào sở thích và nhu cầu của bố mẹ cô, phù hợp với người cao tuổi. Phòng trà nhỏ được Khải Lâm thiết kế là nơi để bạn bè và hàng xóm của bố mẹ có thể đến tụ tập.

Ngôi nhà sử dụng vật liệu độc đáo như gỗ cổ từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và một số loại gỗ khác như bạch đàn, gỗ táo, óc chó và sồi Tasmania, được xử lý bằng dầu sáp để giữ vẻ tự nhiên. Sàn nhà được làm bằng đá travertine, mỗi viên đá có màu sắc và kết cấu khác nhau.

Sau hơn hai năm sống trong ngôi nhà được cải tạo, bố mẹ Lục Khải Lâm đã thay đổi cả về cách sống cũng như quan điểm về thế giới xung quanh. “Sau một ngày làm việc, họ được trở về nhà trong trạng thái thoải mái nhất”, cô nói.

Bố mẹ Khải Lâm hài lòng với không gian sống mới

Mẹ cô bắt đầu nuôi mèo, học đan túi và mũ, học pha cà phê cho bố để “một chút lãng mạn giữa hai vợ chồng”. Ông bà Lục trồng nhiều loại cây, hoa, chăm chút cho khu vườn ngày càng rực rỡ. “Từ những chi tiết nhỏ nhặt này, tôi cảm nhận bố mẹ đang có nhiều trải nghiệm đẹp mà họ chưa từng có trước đây”, Khải Lâm chia sẻ.

Cô gái 9x cho biết trong quá khứ, bố mẹ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi suy nghĩ truyền thống và quan điểm của người ngoài. “Bố mẹ không còn giục tôi lấy chồng nữa, họ tôn trọng mong muốn tập trung cho bản thân của tôi. Mối quan hệ gia đình trở nên tốt đẹp, thoải mái hơn”, nhà thiết kế này cho biết.

Ngôi nhà là món quà Khải Lâm dành cho bố mẹ để thể hiện tình yêu thương khi cô phải sống xa nhà để theo đuổi sự nghiệp riêng. Khải Lâm tin rằng chăm sóc người cao tuổi không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất mà là tạo không gian để họ khám phá đam mê và sống đúng với mong muốn bản thân.