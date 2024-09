Ngày 19-9, tin từ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) đã làm việc với chị N.K.L. (lao động tự do, SN 2001, trú tại Hà Nội), người được xác định là chủ tài khoản đã chuyển 200 ngàn đồng vào tài khoản MTTQ Việt Nam, gây hiểu lầm là một cơ quan của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Cán bộ A03 làm việc với cô gái. Ảnh: A03

Trong quá trình làm việc, chị N.K.L. khóc, bày tỏ hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình vì đã gửi tin nhắn với nội dung gây hiểu lầm là từ tập thể cán bộ của Phòng Giám đốc kiểm tra 2 ủng hộ đồng bào bị bão lũ, dù không quen biết ai làm việc tại TAND cấp cao tại Hà Nội. Cô gái 23 tuổi cũng đã gửi lời xin lỗi đến TAND cấp cao tại Hà Nội và toàn thể cán bộ ngành tòa án, đồng thời mong muốn được nhận sự tha thứ.

Đại diện của Cục A03 cho biết hành vi của chị N.K.L. đã vi phạm điểm i, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, việc "viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử" sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12-9, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến kết quả thống kê số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó xuất hiện một giao dịch 200.000 đồng với nội dung: "Tap the can bo phong Giam doc tham 2 TAND cap cao tai Ha Noi ung ho dong bao cac tinh thanh pho bi thiet hai do con bao so 3 gay ra".

Ngay sau đó, thông tin về giao dịch này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra dư luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu tới ngành tòa án nói chung và đơn vị thuộc TAND cấp cao tại Hà Nội nói riêng.

Trước sự việc nêu trên, đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết sáng 13-9, TAND cấp cao tại Hà Nội phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt với 2 hình thức: Thứ nhất, trích 1 ngày lương chuyển vào Quỹ tình nghĩa của TAND tối cao theo Công đoàn TAND tối cao rồi chuyển tới tài khoản của MTTQ Việt Nam; thứ hai, ủng hộ bằng tiền mặt ngay trong buổi phát động ngày 13-9 và cơ quan sẽ chuyển tới MTTQ Việt Nam và TAND của 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang.

Lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội đã có công văn đề nghị A03 Bộ Công an xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của người đăng thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Đại diện A03 cũng đề nghị người dân cảnh giác, nhận diện và không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai, gây hoang mang dư luận xã hội sẽ bị xử phạt nghiêm.