Cô gái 22 tuổi ngồi thành cầu đòi tự tử vì giận chồng: Công an tiết lộ sự thật ngỡ ngàng

Vào khoảng 20 giờ ngày 1/6/2025, người dân phát hiện một cô gái ôm một đứa trẻ ngồi trên cầu Trần Hoàng Na (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), có ý định nhảy cầu nên đã gọi điện báo Công an phường Hưng Lợi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã cử lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường. Qua trao đổi, cô gái nói tên Lam, 22 tuổi, có chồng và con nhỏ 6 tháng tuổi, hiện đang thuê trọ tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Về lý do định làm điều dại dột, Lam nói do cãi nhau với chồng, buồn chuyện gia đình.

Hình ảnh Lam ngồi trên cầu ở Cần Thơ hôm 1/6.

Công an đã tìm hiểu và phát hiện sự thật ngỡ ngàng.

Báo VietNamNet dẫn thông tin từ Công an phường Hưng Lợi cho hay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường đã tiến hành xác minh thì phát hiện, cô gái này tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lam (SN 2003, quê ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, hiện thuê trọ tại quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Việc ngồi ở thành cầu dọa tự tử thực ra là chiêu trò của Lam nhằm trục lợi sự giúp đỡ của mọi người. Theo đó từ năm 2021 đến nay, Lam đã nhiều lần ngồi trên các cây cầu với khuôn mặt buồn bã khiến người đi đường tưởng rằng cô có ý định nhảy cầu.

Khi mọi người đến khuyên giải, Lam sẽ kể kể hoàn cảnh khó khăn, bị lừa tình, lừa tiền để mọi người thương hại, quyên góp giúp đỡ. Bằng "vở kịch" này, cô gái 22 tuổi đã lợi dụng lòng thương của người dân ở nhiều nơi như: TP.HCM, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Lam từng diễn vở kịch dọa nhảy cầu tại Cà Mau.

Thông tin nói trên đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ít người dùng mạng xã hội đã nhận ra Lam và phát hiện hóa ra mình đã từng bị lừa.

"Chuyện này mà cũng nghĩ ra được, giờ ra đường chẳng biết thật giả thế nào", một cư dân mạng bày tỏ.

Công an phường Hưng Lợi đã di lý Lam về bàn giao cho Công an phường Hưng Phú tiếp tục giáo dục, quản lý.

Ảnh: Công an phường Hưng Lợi